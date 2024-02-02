حملة تضامن واسعة مع ناشط تونسي يواجه حكما بالسجن بسبب رسم جداري اعتُبر مسيئا للرئيس- (تدوينات)

تونس – “القدس العربي”:

أطلقت أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية تونسية حملة واسعة للتضامن مع أحد النشطاء بعد صدور قرار بسجنه بسبب رسم جداري اعتُبر مسيئا للرئيس قيس سعيد.

وكان القضاء التونسي قرر أخيرا سجن الناشط رشاد طمبورة بتهمة ارتكاب “أمر موحش ضد رئيس الجمهورية”، على خلفية رسمه لصورة جدارية تنتقد تعاطي السلطات التونسية مع مهاجري جنوب الصحراء.

وعبر حزب التيار الديمقراطي عن “مساندته المطلقة لسجين الجدارية الشاب رشاد طمبورة الذي “خط على الجدران” (في إشارة لمقولة معروفة للرئيس قيس سعيد)، ومساندته لكلّ الأصوات الحرّة التي تلاحَق بسبب تشبّثها بحقها في التعبير والنقد وإبداء الرأي”.

كما أدان “تعدّي سلطة الانقلاب على حرية التعبير واستعمال قوانين قروسطية بائدة ووضع قوانين جديدة تضيّق على الحرّيات لغاية تصفية الخصوم السياسيين والتضييق على كل صوت ناقد وكل رأي مخالف والزجّ بهم في السجون”.

ودعا “القضاة الشرفاء إلى تحمّل مسؤليّاتهم التاريخية كحماة للحقوق والحريات الكونيّة والدستوريّة وعدم استسهال إصدار العقوبات السجنية ضد المعارضين السياسييّن وأصحاب الرأي المخالف والفكر الناقد للسلطة القائمة”.

وكتبت شيماء عيسى عضو جبهة الخلاص الوطني “رسام شاب حر طموح يجد نفسه في السجن ومحكوم بسنتين فقط لأنه رسم، نقد، عبر”.

وأضافت “رشاد طمبورة قام بدوره كمواطن حر. ولكن ما فعله يُسمى (لدى السلطات) ارتكاب أمر موحش في حق الذات العليا!”.

وكتبت الباحثة رجاء بن سلامة “أطلقوا سراح رشاد طمبورة! دخل رشاد السجن بسبب خطه على الحائط، في دولة قال رئيسها إن الدستور الحقيقي هو ما خطه الشباب على الجدران!”.

وأضافت “يا سيادة الرئيس: أرجو أن لا يقصف القضاء وبعده السجن عمر هذا الشاب الطموح. وأرجو أن يصلك صوتي. لا أعرف رشاد شخصيا، لكن لا أدري كيف رأيته في منامي وكان يتألم، وشعرت بحرقة الأم رغم أنه ليس ابني”.

وتابعت بن سلامة “أطلقوا سراحه ليعيش ويساهم في بناء تونس جديدة. احترموا تضحية أجيال وأجيال في هذه البلاد من أجل الحرية والعدالة”.

وأدانت “جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات” الحكم الصادر بحق رشاد طمبورة، معتبرة أن ما قام به “ينضوي تحت الحق في حرية الرأي والتعبير المضمون دستوريا والذي تحميه الاتفاقيات الدولية والإقليمية، والتي تعتبر الدولة التونسية مجبرة بإعمالها وضمانها لجميع مواطنيها بغض النظر عن مختلف مواقفهم وتوجهاتهم وذلك كحقوق يتمتع بها كافة البشر دون تمييز”.

كما أشارت إلى أن الحكم “يتناقض مع التعليق 34 لسنة 2011 للجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان والذي وضح بأن الفقرة 2 من المادة 19 المذكورة أعلاه “نصت على حماية جميع أشكال التعبير ووسائل نشرها. وتشمل هذه الأشكال اللغة المنطوقة والمكتوبة ولغة الإشارة والتعبير بلغة غير لفظية، مثل الصور والقطع الفنية. وتشمل وسائل التعبير الكتب والصحف والمنشورات والملصقات واللافتات والملابس والوثائق القانونية، وتشمل كذلك جميع الأشكال السمعية والبصرية فضلاً عن طرائق التعبير الإلكترونية والشبكية”.

كما حذرت الجمعية مما سمته “تتالي الانتهاكات التي تؤكد مواصلة نظام قيس سعيد المضيّ قدما في انتهاج سياسات تكميم الأفواه والأيادي من خلال منع المواطنين والمواطنات عموما من حقهم في حرية الرأي والتعبير. وجرّ تونس إلى مربع الاستبداد الذي ناضل الشعب التونسي من أجل القطع معه”.

ودعت جميع القوى المدنية والسياسية في البلاد إلى “التحرك أمام تنامي هذه الأحكام الزجرية في حق الشباب. والوقوف صفًا واحدا من أجل الدفاع عن الحق في حرية الرأي والتعبير، والمشاركة في الحياة السياسية، والتنديد بالانتهاكات الواقعة مثلما نشهده في قضية رشاد طمبورة التي قد أعلنت من خلالها الدولة سياستها الموجهة لضرب الحقوق والحريات عامّة، منها حرية الرأي والتعبير”.