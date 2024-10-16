حملة توقيعات تطالب برفع الحصار ووقف تهجير أهالي جزيرة الوراق في مصر

القاهرة- “القدس العربي”:

دشنت المفوضية المصرية للحقوق والحريات- منظمة حقوقية مستقلة-، حملة توقيعات تضامنا مع أهالي جزيرة الوراق ضد حملة التهجير التي تنفذها الحكومة.

وقالت المنظمة الحقوقية في بيان الحملة الذي جاء بعنوان “ارفعوا الحصار”، إن الموقعون على العريضة يعلنون تضامنهم وانضمامهم لمطالب عائلات جزيرة الوراق، عقب اجتماعهم يوم 11 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، التي تمثلت في تمسك الأهالي بأراضيهم ومنازلهم، وحقهم في تملك منازلهم مرة أخرى بعد تطوير الجزيرة، واستكمال العلاج للمصابين في هجومات قوات الأمن، التي تتضمن بعضها عاهات دائمة، ورفع الحصار المفروض على سكان الجزيرة وعودة حركة المعديات إلى عملها.

وطالب الموقعون الحكومة المصرية برفع الحصار الأمني المفروض على أهالي جزيرة الوراق منذ عام 2017، الذي نتج عنه استحواذ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على ما يقرب من 71 في المئة من أراضي الجزيرة بالإكراه.

وبحسب البيان، فإنه منذ السادس عشر من يوليو/ تموز 2017، يواجه سكان جزيرة الوراق اقتحامات متكررة من قوات الشرطة لإخلاء منازلهم بالإكراه، الأمر الذي نتج عنه مقتل أحد السكان، وإصابة العشرات، ولا يزال حتى اليوم عدد من الأهالي رهن الحبس بتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية.

وأكد الموقعون على العريضة، أن ممارسات الحكومة المصرية في تجريف الأراضي الزراعية في الجزيرة تهديدا لاستدامة البيئة الطبيعية، ما يقضي على المصادر الحيوية التي تعتمد عليها المجتمعات المحلية، وأن هذه السياسات لا تقتصر على التأثير البيئي فقط، بل تؤثر أيضًا على حقوق الأفراد في الوصول إلى الموارد الطبيعية وضمان الأمن الغذائي.

وواصل الموقعون: هذا التجريف تهديدا فعليًا للبيئة المستدامة وحق الأجيال القادمة في بيئة صحية، ما يفرض علينا جميعا التدخل لحماية هذه الأراضي والحفاظ على حقوق الإنسان في هذا السياق.

ولفتت العريضة إلى أن الحكومة تبرر موقفها بضرورة إخلاء الجزيرة لتنفيذ مشروع “مدينة حورس”، الذي يسعى إلى تحويل الجزيرة إلى مركز تجاري عالمي، يتضمن بناء أبراج سكنية وتجارية وفنادق، ما أدى إلى تناقص الأراضي الزراعية في الجزيرة بشكل كبير.

وواصل الموقعون: ترى الحكومة أن تحقيق الأرباح من هذا المشروع المالي والتجاري أفضل من الاحتفاظ بالطبيعة الزراعية المستدامة للجزيرة، ومع ذلك، فإن هذه السياسات الحكومية تنتهك الدستور المصري، الذي يجرم عمليات التهجير القسري، وتخالف المعاهدات والمواثيق الدولية التي تؤكد على ضرورة التفاوض مع الأهالي قبل الشروع في أي مشروع تنموي.

وشدد الموقعون على أن الحصار الأمني المفروض على الجزيرة ينتهك حقوق السكان الأساسية في الحياة والسلامة الشخصية، وأن سكان الوراق يعيشون تحت حصار مستمر، ما دفعهم إلى تنظيم مظاهرات واحتجاجات مستمرة.

وأكد الموقعون على أن جزيرة الوراق ستظل رمزًا للصراع بين التنمية وحقوق المواطنين في مصر، وطالبوا الحكومة المصرية بالالتزام الكامل بالمادة 63 من الدستور المصر التي تعتبر التهجير القسري جريمة لا تسقط بالتقادم، وكذلك الالتزام بمعاهدات مصر الدولية بشأن الحق في السكن الملائم والحماية من الإخلاء القسري كجزء من “الحق في مستوى معيشي كاف” كما جاء في المادة 11 (1) من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966.

وأكدوا على ضرورة ألا تؤدي عمليات الإخلاء إلى تشريد الأفراد أو انتهاك حقوق الإنسان الأخرى، وأنه حال عدم قدرة المتضررين على إعالة أنفسهم، يجب على الدولة توفير سكن بديل أو إعادة توطين ملائمة، وشددوا على أنه في الحالات المبررة للإخلاء، يجب تنفيذ العملية وفقًا للقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، مع الامتثال لمبادئ التناسب والمعقولية.

ودعا الموقعون إلى ضمان التشاور الحقيقي مع المتضررين، ومنحهم مهلة كافية، وتوفير المعلومات حول الإخلاء والغرض البديل من الأرض، فضلاً عن حضور مسؤولين حكوميين أثناء العملية، وتحديد الأفراد المسؤولين عنها بوضوح، وتجنب الإخلاء في الظروف الجوية السيئة أو الليل، مع إتاحة سبل المساعدة القانونية للمتضررين.

وتأتي محاولات الحكومة المصرية إخلاء جزيرة الوراق، ضمن مشروع تطوير الجزر النيلية، الذي تضمنه مخطط القاهرة 2050، حيث قامت الهيئة العامة للتخطيط العمراني ومركز إقليم القاهرة الكبرى بإعداد مخطط جديد لجزيرة الوراق عام 2010، بهدف تحويلها الى مدينة جديدة مخططة “مدينة حورس”.

وتقع جزيرة الوراق في قلب نهر النيل وتتراوح مساحتها بين 1500 و1800 فدان.

تشكل الجزيرة نقطة التقاء جغرافية بين ثلاث محافظات كبرى: القاهرة، الجيزة، والقليوبية. يعتمد سكان الجزيرة، الذين يقدر عددهم بنحو 100 ألف نسمة، على الزراعة والصيد كمصدر رئيسي لدخلهم، ما يجعلها مكانًا ذا أهمية اقتصادية واجتماعية كبيرة بالنسبة لسكانها.

وبدأت الأزمة في الجزيرة منذ عام 1998، عندما صنفت الحكومة الجزيرة كمحمية طبيعية. تلا ذلك قرار آخر في عام 2000 باعتبارها “ذات منفعة عامة”، ما أثار جدلاً واسعا بين الأهالي والحكومة.

وشعر السكان، الذين يمتلكون عقودا تعود بعضها إلى العام 1905، بالتهديد تجاه ملكيتهم التاريخية لأراضيهم.

وفي محاولة لتهدئة الوضع، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 848 لسنة 2001، الذي نص على عدم إخلاء المباني السكنية في جزيرتي الدهب والوراق، والسماح للمواطنين بتسجيل ممتلكاتهم.

وتفاقم النزاع عام 2017 عندما اتخذ منحى أكثر تصعيدا، وخلال أحد المؤتمرات، تحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على ضرورة إخلاء الجزيرة من سكانها، وفي 16 يوليو/ تموز من العام نفسه، شنت قوات الشرطة هجوما على الجزيرة لطرد السكان بالقوة.

وتصدى الأهالي بشدة لقرار الإخلاء، رافضين التخلي عن أراضيهم ومنازلهم.

وأسفرت المواجهات العنيفة بين قوات الأمن والأهالي عن مقتل أحد السكان وإصابة آخرين.

ومنذ ذلك الحين، فرضت الحكومة حصارا أمنيا على الجزيرة، واعتقلت مئات الأشخاص للضغط على السكان لمغادرة أراضيهم.