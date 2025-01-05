حملة توقيفات لـ”مؤثرين” جزائريين في فرنسا بتهمة التحريض على “الإرهاب وقتل معارضي السلطة الجزائرية”- (تدوينات)

وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو أعلن بنفسه التوقيفات (أ ف ب)

باريس- “القدس العربي”:

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، بنفسه، عن توقيف مؤثر جزائري ثالث بتهمة التحريض على الإرهاب باستهداف معارضين للسلطة الجزائرية. كما بلَغ عمدة مونلييه الأمن والقضاء عن مؤثر آخر في سياق حملة تستهدف “مؤثرين” متهمين بالتحريض على “قتل معارضي السلطة الجزائرية” على خلفيات رواج معلومات عن تنظيم مظاهرات في بداية العام الجديد 2025.

وبعد اعتقال يوسف أزيريا، المعروف باسم “زازو يوسف” (لديه 400 ألف متابع على “تيك توك”)، في الساعات الأولى من صباح الجمعة، بمدينة بريست شمالي البلاد، وذلك بعد دعوته في فيديو على مواقع التواصل، لإطلاق النار على المعارضين الجزائريين، تم اعتقال المؤثر المدعو “عماد تنتان” (الذي لديه نحو 70 ألف متابع على تيك توك) بسبب ما وصفها وزير الداخلية الفرنسي في تغريدة على حسابه في إكس بـ“تصريحات دنيئة”، دعا فيها إلى التحريض على الكراهية و”الحرق حيا والقتل والاغتصاب على الأراضي الفرنسية في حق المعارضين الجزائريين”. وتم القبض على المدعو “عماد تنتان” (31 عاما) مساء الجمعة، في منطقة إيشيرول بمدينة غرونوبل، بجنوب شرق فرنسا. وذلك رغم أنه قام بحذف الفيديو، بل وظهر في فيديو يحاول التبرؤ فيه مما قاله، غير أن الفيديو تم توثيقه.

Grenoble : Après « Zazou Youcef », un deuxième influenceur algérien, « Imadtintin » arrêté pour des « ignobles propos » https://t.co/2ThM5Y3XAB — Eric VAILLANT procureur de Grenoble (@egajvpr) January 4, 2025

وأشار المدعي العام في غرونوبل، إريك فايلان، إلى أنه “تم القبض عليه في إيشيرول حوالي الساعة 7:30 مساء وتم وضعه في حجز الشرطة بسبب تهديدات بالقتل مكتوبة أو مصورة أو أي شيء آخر تم ارتكابه بسبب العرق، أو القومية أو الدين”.

كما قام عمدة مدينة مونبلييه (جنوب فرنسا) مكئيل دي لا فوس بتبليغ السلطات القضائية والأمنية على المؤثر الجزائري “نعمان بوعلام”، والمقيم بالمدينة بموجب المادة 40 بتهمة التحريض على الكراهية، وذلك على خلفية فيديو بثه على “تيك توك” يدعو فيه لـ”قتل الناشط في الحراك في الجزائر ومعتقل الرأي محمد تاجاديت بسبب هاشتاغ “مانيش راضي”.

وكان الوزير الفرنسي أعلن في تغريدة له عبر منصة “إكس“، أن “المؤثر الجزائري ‘زازو يوسف’ الذي دعا إلى ارتكاب هجمات في فرنسا سيواجه العدالة. تم اعتقاله هذا الصباح بفضل جهود القضاء وقوات الأمن. لا مكان للتهاون مع هذا النوع من التهديدات”.

L’influenceur algérien « Zazouyoussef » qui appelait sa communauté à commettre des attentats en France devra répondre de ses actes devant la Justice. Il a été interpellé ce matin à Brest. Merci aux magistrats et aux forces de l’ordre qui ont permis cette interpellation. Ne… — Bruno Retailleau (@BrunoRetailleau) January 3, 2025

وجاءت عملية التوقيف نتيجة انتشار مقاطع فيديو تحريضية نشرها هذا الشخص على منصة تيك توك، دعا فيها إلى استعمال العنف ضد معارضي السلطة في الجزائر تزامنا مع حديث عن مظاهرات يوم الفاتح جانفي ضد السلطة الجزائرية. وأثارت هذه المقاطع استياءً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع المستخدمين إلى الإبلاغ عنها عبر المنصة الفرنسية لمراقبة المحتوى غير القانوني.

وفي الفيديو الذي نشر ليلة 31 ديسمبر 2024، ظهر يوسف متحدثا بالدارجة الجزائرية وبكلمات نابية مع ترجمة فرنسية، يدعو إلى “إطلاق النار على” المعارضين. ولم تقتصر دعواته على فرنسا فحسب، بل امتدت لتشمل الجزائر، حيث طالب بالتصدي بعنف لمن وصفهم بـ”مثيري الفوضى، وقتلهم”.

ظهر “المؤثر يوسف زازو” في مقطع فيديو نُشر على “تيك توك” في 31 ديسمبر وهو يحرض على شن هجمات في فرنسا وأعمال عنف في الجزائر ضد معارضي السلطة الجزائرية.

وإثر ذلك، تم اعتقال يوسف في الساعة السادسة صباحًا، حيث كان متواجدًا في منزل أحد أصدقائه، الذي تم توقيفه أيضًا. ووُضع كلاهما رهن الحبس الاحتياطي بتهم تتعلق بتمجيد الإرهاب والتحريض على الكراهية والعنف. وصرّحت المدعية العامة في بريست، كاميل مانسوني، للقناة الفرنسية الأولى أن التحقيقات مستمرة لكشف جميع ملابسات القضية.

وعادت المدعية العامة بعدها، يوم السبت، لتقول إن يوسف سيحاكم في فرنسا الشهر المقبل بتهمة التحريض على الإرهاب عبر منصة تيك توك، واستهداف معارضي السلطة الجزائرية.

وقالت المدعية العامة في بيان إن المشتبه به البالغ 25 عاما تم احتجازه الجمعة في مدينة بريست الواقعة في غرب البلاد.

وأضافت أن “المتهم الذي حدده المسؤولون فقط باسم يوسف أ. لكنه معروف على وسائل التواصل الاجتماعي بـ”زازو يوسف” سيمثل أمام المحكمة في 24 فبراير بتهمة “الدعوة علنا إلى ارتكاب عمل إرهابي”.

ويواجه يوسف في حال ادانته عقوبة بالسجن تصل إلى سبع سنوات ودفع غرامة قدرها 100 ألف يورو، وفق بيان المدعية العامة.

وظهر “المؤثر يوسف زازو” في مقطع فيديو نُشر على منصة “تيك توك” في 31 ديسمبر وهو يحرض على شن هجمات في فرنسا وأعمال عنف في الجزائر ضد معارضي السلطة الجزائرية.

أفادت إدارة “تيك توك” أن الحساب الذي نُشر عليه الفيديو تم حظره بسبب مقاطع فيديو عدة تنتهك قواعد التطبيق المتعلقة بخطاب الكراهية.

وأفادت إدارة تيك توك لوكالة “فرانس برس” أن الحساب الذي نُشر عليه الفيديو تم حظره بسبب مقاطع فيديو عدة تنتهك قواعد التطبيق المتعلقة بخطاب الكراهية.

وصرّح مدير الشرطة في منطقة فينيستير، آلان اسبيناس، أنه أمر بإجراء تحقيق قضائي بعد أن أبلغه الضباط بمقاطع الفيديو التي نشرها زازو يوسف.

وأضاف أن المشتبه به يعيش في فرنسا بموجب إقامة مؤقتة وكان قد استأنف حكما سابقا بتهمة التخريب خلال أعمال شغب في عام 2023.

وسبق ليوسف زازو، المولود في مستغانم غرب الجزائر، أن تورط في قضايا جنائية، أبرزها مشاركته في أعمال شغب خلال صيف 2023 عقب مقتل الشاب نائل. كما صدر بحقه قرار بضرورة مغادرة الأراضي الفرنسية في وقت سابق من عام 2024، لكنه ظل مقيمًا في فرنسا بشكل غير قانوني.

في السياق، قال وزير الداخلية برونو روتايو، إن المؤثر الجزائري الثالث تم توقيفه بعد تصريحات عنيفة على وسائل التواصل الاجتماعي.

Merci aux services de l’Etat, aux magistrats et aux forces de l’ordre qui ont permis la localisation et l’arrestation ce soir de cet individu. Ne rien laisser passer. https://t.co/FL3fXBrruD — Bruno Retailleau (@BrunoRetailleau) January 5, 2025

وكان عمدة مدينة مونبلييه ومحافظ شرطتها قد نبّها العدالة بخصوص فيديو على تيك توك لهذا المؤثر المقيم في المدينة يدعو فيه إلى العنف ضد متظاهر جزائري ضد النظام.