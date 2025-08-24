حملة تونسية للإفراج عن فنان طالب بمقاطعة مؤثرين متهمين بالتطبيع

تونس – “القدس العربي”: أطلق فنانون ونشطاء تونسيون حملة واسعة تطالب بالإفراج عن الفنان الشاب طاهر الدريدي، الذي تم اعتقاله بعد دعوته لمقاطعة مؤثرين يروجون لشركات تدعم دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وكان الدريدي نشر على حساباته الاجتماعية سلسلة فيديوهات اتهم فيها عددا من المؤثرين على مواقع التواصل بالترويج للتطبيع مع إسرائيل، وهو ما دفع إحدى المؤثرات لمقاضاته بتهمة “الإساءة للغير على شبكات التواصل الاجتماعي” وفق المرسوم 54 المتعلق بالجرائم الإلكترونية، حيث أصدر القضاء بطاقة إيداع بالسجن ضده.

وكتبت الفنانة كوثر بالحاج “في وقت يرفض فيه بعض الناس المقاطعة ويعتبرون القضية الفلسطينية لا تعنيهم، خرج طاهر الدريدي بكل شجاعة وتحدث عن المقاطعة ودورنا في نصرة القضية، واليوم يجد نفسه موقوفا وعلى ذمة التحقيق لأنه قال كلمة حق وفضح هؤلاء الناس. أفرجوا عن الدريدي، وإذا كان لديه قضية حققوا معه وهو في حالة سراح فهو ليس مجرما”.

ودونت الفنانة وحيدة الدريدي “عندما كنت مديرة لدرة الثقافة في منطقة الكرم، أشرفت على تدريب طاهر الدريدي في المسرح. شاب تلقائي متحمس لمبادئه دون خبث أو خلفيات. ربي يفرج عليه”.

وتحت عنوان “لا لتجريم مناصرة فلسطين: أفرجوا عن الطاهر الدريدي”، أصدرت تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين، بيانا عبرت فيه عن استغرابها واستنكارها “إيقاف المدوّن والممثّل الشاب الطاهر الدريدي والاحتفاظ به على خلفية تهم تتعلّق بالمرسوم عدد 54، سيّئ الذكر. وتحديدا إثر دعوى قضائيّة تقدمت بها واحدة ممّن يُعرفن بـ”مؤثّرات الأنستغرام”، بعد أن فضح الدريدي في أحد فيديوهاته كيف تعامل هؤلاء مع حدث طوفان الأقصى والإبادة الصهيونية في غزة بانتهازية مقزّزة، كما لو أنّ ما يجري في فلسطين المحتلّة هو مجرّد حدث عابر لصنع “التريند” واستقطاب المعجبين، أو سلعة تجارية تنتهي صلاحية استعمالها بانتهاء قدرتهنّ على الاستفادة الشخصية منها”.

وطالبت السلطات التونسية بـ”الإفراج الفوري عن الطاهر الدريدي ووقف كلّ المضايقات والملاحقات في حقّه. إذ أنّ الاستمرار في ذلك يعني تجريمًا لحرّية التعبير، وكذلك استهدافًا للمبادرات المشروعة لدعم الحقّ الفلسطيني وأهل غزة الصامدة ومقاومتها الباسلة”.

كما دعت التونسيين إلى “الانخراط في فضح ومقاطعة كلّ مؤثّر تورّط في الزجّ بالدريدي في السجن، وكلّ من لم يتورّع عن إعلان أنّ فلسطين ليست قضيّته”.

ودونت الحملة التونسية لمناهضة ومقاطعة التطبيع مع الكيان الصهيوني “دعم القضية الفلسطينية ليس جريمة. أفرجوا عن طاهر الدريدي”.

