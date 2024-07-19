حملة جمع التوقيعات تكشف عن الأوزان النسبية للمرشحين للرئاسيات الجزائرية.. تبون في الصدارة وسيدة قد تحدث المفاجأة

الجزائر- “القدس العربي”: أودع الراغبون في الترشح للانتخابات الرئاسية الجزائرية، ملفاتهم أمام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مستعرضين حجم التوقيعات التي تمكنوا من جمعها، والتي سمحت بالحصول على نظرة تقريبية حول الأوزان النسبية لكل منهم.

ومثلما كان متوقعا، حل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والمرشح لخلافة نفسه في المرتبة الأولى من حيث عدد التوقيعات التي جمعت له في ظرف قياسي لم يتعد الأسبوع. ورغم أنه لم يصرح بذلك علنا، إلا أن مصادر من الأحزاب المساندة له، تحدثت عن جمع نحو 3 آلاف توقيع من المنتخبين ونحو 300 ألف توقيع من المواطنين، وهو ما سيضعه في أحسن رواق للفوز بعهدة رئاسية ثانية.

طبقا للقانون فإن الراغبين في الترشح ملزمون بتقديم إما قائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل موزعة على 29 ولاية على الأقل

أما الثاني من حيث جمع التوقيعات، فهو رئيس حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني شريف الذي كشف حزبه عن جمع أزيد من 90 ألف توقيع من المواطنين، و2200 من المُنتخبين. وما سمح بجمع هذا العدد، قوة تنظيم الحزب انتشاره وهيكلته في كامل الولايات، وهو ما يجعله قادرا على الترشح بسهولة. ويحظى هذا المرشح المحسوب على التيار الإسلامي، للعلم، بدعم حركة النهضة.

ويأتي في المرتبة الثالثة، يوسف أوشيش عن جبهة القوى الاشتراكية التي تعد أقدم حزب معارض في البلاد. وبحسب المرشح، فقد تم إيداع 1300 توقيع للمنتخبين على مستوى الولايات، وذلك رغم ما قال إنها “العوائق العديدة والمناخ العام المعادي للعمل السياسي التي تجاوزناها بجهد خالص ومستقل لهيئاتنا ومناضلينا على المستوى الوطني”. وذكر أن “هذا لا يعتبر تفصيلا صغيرا بل هو أمر أساسي شددنا عليه مرارا وتكرارا من أجل الحفاظ على استقلاليتنا الحزبية وسيادة قراراتنا السياسية”.

الراغبون في الترشح ملزمون بتقديم قائمة تتضمن 50 ألف توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية ويجب أن تجمع عبر 29 ولاية على الأقل، على ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1200 توقيع.

أما بلقاسم ساحلي الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري والمرشح عن تكتل الاستقرار والإصلاح، فقد صرح بأنه جمع أكثر من 600 توقيع للمنتخبين، مؤكدا أن عملية جمع التوقيعات كانت بمثابة ماراتون زار فيها أكثر من 35 ولاية لإقناع المنتخبين بمنحهم ثقته، وهو ما تحقق في الأخير على الرغم من الإكراهات التي واجهت حسبه الكثير من الناخبين من قبل أحزابهم التي رفضت توجيه التوقيعات لغير المرشح الذي ساندته.

ورغم أن سيدة الأعمال سعيدة نغزة لم تفصح عن عدد التوقيعات التي جمعتها، إلا أن أنصارها يؤكدون أنها تجاوزت العدد المطلوب، ما قد يجعلها في أحسن وضع لتكون السيدة الوحيدة في القائمة النهائية للمرشحين.

وبرزت هذه السيدة في الفترة الأخيرة، بانتقادها للضغوطات الممارسة على المستثمرين ورجال الأعمال، وهو ما كلفها هجوما حادا من وكالة الأنباء الجزائرية دفعها لمغادرة البلاد ثم العودة للترشح للانتخابات الرئاسية.

وبدرجة أقل، تبدو حظوظ زبيدة عسول رئيسة حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي، صعبة في المرور، وهو ما يعكسه تصريحها الذي رفضت فيه تقديم رقم عن عدد التوقيعات التي جمعتها، حيث أكدت أن هذه العملية لم تكن سهلة، وذكّرت بأنها كانت قد طالبت بتمديد مهلة جمع التوقيعات 10 أيام إضافية. وانتقدت القاضية السابقة التي وجهت مؤخرا عدة شكاوى لرئيس سلطة الانتخابات، كون البلديات الجزائرية لم تكن مهيئة للمصادقة على التوقيعات، مشيرة إلى أنها اختارت التوجه للمواطنين من أجل جمع التوقيعات بدل المنتخبين.

وطبقا للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، فإن الراغبين في الترشح ملزمون بتقديم إما قائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل، موزعة على 29 ولاية على الأقل، أو قائمة تتضمن 50 ألف توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية ويجب أن تجمع عبر 29 ولاية على الأقل، على ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1200 توقيع.

وكان أداء السلطة المستقلة الانتخابات على مدار 40 يوميا المخصصة لجمع التوقيعات، مثار انتقاد كبير بسبب أعطال شهدتها معظم البلديات حرمت المرشحين خاصة في الأيام الأولى من المصادقة على استمارات المواطنين. وفي احتجاجها على ذلك، أعلنت زعيمة حزب العمال لويزة حنون انسحابها، مؤكدة أنها لن تشارك لا في الحملة الانتخابية ولا في عملية التصويت، كموقف منها على الظروف التي جرت فيها عملية جمع التوقيعات.

وبعد نهاية هذه الرحلة الأولى لجمع التوقيعات، يتعين على السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الفصل في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية وفق قرار معلل تعليلا قانونيا في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ إيداع التصريح بالترشح. ثم ترسل السلطة قراراتها المتعلقة بالترشيحات مرفقة بملفات الترشح إلى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ صدورها. وفي حال رفض الترشح، يحق للمعني الطعن في هذا القرار لدى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 48 ساعة من ساعة تبليغه.

بعد ذلك وفي أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إرسال آخر قرار للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، تعتمد المحكمة الدستورية القائمة النهائية للمترشحين، بما في ذلك الفصل في الطعون، بحيث لا يقبل ولا يعتد بانسحاب المترشح بعد اعتماد المحكمة الدستورية الترشيحات إلا في حالة حصول مانع خطير تثبته المحكمة الدستورية قانونا أو في حالة وفاة المترشح المعني، ويمنح حينئذ أجل آخر لتقديم ترشيح جديد ولا يمكن أن يتجاوز هذا الأجل الشهر السابق لتاريخ الاقتراع، وفقا لقانون الانتخابات.

وتشير المؤشرات الأولية إلى أن قائمة المترشحين النهائية لن تزيد عن الخمسة، سيخوضون معا الحملة الانتخابية التي تفتح قبل 23 يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل 3 أيام من تاريخ الاقتراع. وعلى هذا الأساس، سيكون انطلاق الحملة الانتخابية بدءا من الاسبوع الثاني لشهر أغسطس، والتي يحق فيها التسويق للبرامج الانتخابية والاستفادة من تغطية إعلامية متساوية في القنوات والإذاعات والصحف العمومية.