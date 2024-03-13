حملة حقوقية في الجزائر لإطلاق سراح معتقلي الرأي.. والمعارض كريم طابو يدان بالسجن غير النافذ

لندن- “القدس العربي”:

أطلق نشطاء حقوقيون في الجزائر حملة تدعو للإفراج عن المعتقلين في قضايا تعود لفترة الحراك الشعبي والمرحلة التي تلتها، وهي الملفات التي لا تزال تعالجها المحاكم بتهم تتعلق بالإضرار بالمصلحة الوطنية وتصل أحيانا إلى الاتهام بالإرهاب.

وذكرت عريضة الحملة التي جاءت تحت هاشتاغ “أطلقوهم” أن الهدف هو عملية تعبئة وتضامن وطنية خلال شهر رمضان المبارك من أجل إطلاق سراح 228 سجين رأي في الجزائر. وأبرزت العريضة التي تمت مشاركتها من صفحات حقوقية أن الحملة تحظى هذه الحملة بدعم ناشطين ومثقفين وفعاليات المجتمع المدني رجالا ونساء وكذلك منظمات حقوقية ووسائل إعلام جزائرية.

وأضافت أنه منذ بداية الحراك الشعبي عام 2019، تم اعتقال وسجن المئات من المواطنين السلميين مع تعرض الآلاف للملاحقات والمضايقات القضائية والأمنية. وذكرت العريضة أن الحملة #أطلڤوهم تهدف إلى دعم المعتقلين وعائلاتهم والتذكير بأن اعتقالهم التعسفي المستمر لا يزال مجهولاً لجزء كبير من الشعب الجزائري والرأي العام الدولي.

وتقوم الحملة وفق أصحابها خلال شهر رمضان، على نشر سيرة ذاتية وملصقًا مصورًا للعديد من سجناء الرأي. وتم الاختيار أمام صعوبة عرض جميع الحالات، على أساس معايير موضوعية (المناطق والتوجهات الايديولوجية، الجنس أو العمر) وذلك من أجل إظهار الطبيعة الشاملة والعشوائية للتعسف والقمع، وفق أصحاب العريضة الذين أكدوا من جديد دعمهم الكامل لجميع سجناء الرأي والمطالبة بالإفراج عنهم وإعادة الاعتبار لهم فورا.

وبدأت الحملة تعريفها بالناشط البيئي والناشط في الحراك محاد قاسمي الذي يوجد في السجن منذ أكثر من 3 سنوات. وقالت إن محاد المتهم بـ “الإشادة بالإرهاب” بعد منشور له على فيسبوك، دخل في عدة إضرابات عن الطعام احتجاجا على اعتقاله التعسفي. وحُكم عليه نهائياً في قضيتين، الأولى بالسجن لمدة ثلاث سنوات، منها سنة مع وقف التنفيذ، والثانية لمدة عامين. وقد تحصل محاد على شهادة البكالوريا مرتين أثناء الاحتجاز، وهو حاليا في سجن المنيعة، وقد توفي والده ولم يحضر جنازته.

من جانب آخر، أدانت محكمة بئر مراد رايس بالجزائر العاصمة السياسي المعارض كريم طابو بستة أشهر حبس موقوفة التنفيذ و50 ألف دينار جزائري غرامة مالية، وذلك في القضية التي رفعها ضده رئيس مجلس حقوق الإنسان السابق (هيئة تابعة للرئاسة) بوزيد لزهاري.

وتتعلق وقائع هذه القضية باشتباك لفظي وقع بين طابو ومجموعة نشطاء مع بوزيد لزهاري رئيس مجلس حقوق الإنسان السابق (هيئة استشارية للرئاسة) على هامش جنازة الحقوقي الكبير علي يحيى عبد النور قبل نحو 3 سنوات. وتوبع طابو إثر ذلك بتهم التحريض على التجمهر غير المسلح والتجمهر غير المسلح والقذف والسب والشتم وإهانة موظف أثناء تأدية مهامه والمساس بالحرمة الواجبة للموتى في المقابر والسماح بالتقاط ونشر صور دون إذن صاحبها والمساس بالوحدة الوطنية.

ويعد طابو من السياسيين الذين يتبنون طرحا معارضا راديكاليا ضد السلطة الحالية. وقد شغل في مساره لعدة سنوات منصب السكرتير الأول في جبهة القوى الاشتراكية أقدم حزب معارض في الجزائر، قبل أن يستقيل منه ويؤسس الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي الذي لم يحصل على الاعتماد للنشاط.