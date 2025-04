حملة ضد مديرة فلسطينية في أمازون لارتدائها قلادة تحمل الخريطة “التاريخية” لوطنها- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”: نشرت صحيفة “ديلي تلغراف” تقريراً أعدّه صمويل مونتغمري قال إن شركة أمازون حذفت فيديو ظهرت فيه مديرة تنفيذية للشركة مرتدية قلادة مزينة بخريطة فلسطين وملوّنة بعلمها.

وبررت الشركة حذف الفيديو الترويجي بأن ظهور ربى بورنو، نائبة رئيس المتخصصين الدوليين والمنظمات الشريكة لأمازون ويب سيرفيس، لم يقصد منه أن يكون موقفاً سياسياً. ونشر الفيديو من أجل الترويج لمؤتمر ستعقده الشركة هذا الخريف في لاس فيغاس.

وتزعم الصحيفة أن قلادة بورنو أثارت غضباً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشار بعضهم إلى أن ارتداءها القلادة غير مناسب، نظراً لأن أحد موظفي الشركة لا يزال في أسر “حماس” بعد الهجمات، العام الماضي، حيث أخذ من كيبوتس نير عوز، في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وحذفت الشركة الفيديو، وقال متحدث باسمها إن “العنف، وخسارة الحياة التي تحدث كل يوم في الشرق الأوسط هي مأساة. وفي أمازون قلوبنا وتفكيرنا مع أي شخص ومجتمع يتأثر به”. وأضاف: “لا تزال قيادتنا على اتصال منتظم مع فرقنا العاملة في المنطقة لتقديم دعمنا. لم يكن المقصود من مقطع الفيديو أن يكون بياناً سياسياً، لكننا أزلنا الفيديو، وسنعيد نشر مقطع جديد في الأيام المقبلة”.

وربى بورنو هي فلسطينية قامت السفارة الأمريكية بإجلائها مع عائلتها من الكويت أثناء حرب الخليج في 1990، لأن شقيقتها مولودة في الولايات المتحدة.

Wow. Amazon sure was quick to remove an official company video of its senior VP Ruba Borno — wearing a “From the river to the sea” necklace.👇

But more than a year later and Amazon still hasn’t acknowledged its employee — Sasha Trufanov — was taken hostage and remains captive. pic.twitter.com/kFhisqLqsN

— dahlia kurtz ✡︎ דליה קורץ (@DahliaKurtz) October 14, 2024