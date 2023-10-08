حملة في قطر ضد مطعم أعلن صاحبه تضامنه مع إسرائيل بعد عملية طوفان الأقصى- (تغريدات)

الدوحة- “القدس العربي”:

انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي ما يشبه حملة شعبية تدعو السلطات في الدوحة لاتخاذ موقف “صارم” من صاحب مطعم في جزيرة المها بمنطقة لوسيل، بسبب إعلان صاحبه الدفاع عن إسرائيل.

وتداولت مختلف الصفحات المحلية في قطر دعوات للسلطات حتى تنتصر لغزة ونشرت محتوى تغريدة صاحب المطعم، وكشفت تضمنها تعابير مهينة في حق الفلسطينيين ووصفتهم بأوصاف غير لائقة.

وتداول النشطاء القطريون والمقيمون في قطر، في مختلف منصات التواصل الإجتماعي، الدعوات التي انتشرت منذ قيام صاحب مطعم بالتعبير عن دعمه ومساندته لإسرائيل في حسابه الشخصي على إنستغرام. وانتشر وسم يتضمن “دعوات لمقاطعة مطعم “Pura Vida” في جزيرة المها بعد إعلان صاحبه عن تضامنه مع الاحتلال الإسرائيلي.