حملة في قطر ضد مطعم أعلن صاحبه تضامنه مع إسرائيل بعد عملية طوفان الأقصى- (تغريدات)

الدوحة- “القدس العربي”:
انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي ما يشبه حملة شعبية تدعو السلطات في الدوحة لاتخاذ موقف “صارم” من صاحب مطعم في جزيرة المها بمنطقة لوسيل، بسبب إعلان صاحبه الدفاع عن إسرائيل.
وتداولت مختلف الصفحات المحلية في قطر دعوات للسلطات حتى تنتصر لغزة ونشرت محتوى تغريدة صاحب المطعم، وكشفت تضمنها تعابير مهينة في حق الفلسطينيين ووصفتهم بأوصاف غير لائقة.
وتداول النشطاء القطريون والمقيمون في قطر، في مختلف منصات التواصل الإجتماعي، الدعوات التي انتشرت منذ قيام صاحب مطعم بالتعبير عن دعمه ومساندته لإسرائيل في حسابه الشخصي على إنستغرام. وانتشر وسم يتضمن “دعوات لمقاطعة مطعم “Pura Vida” في جزيرة المها بعد إعلان صاحبه عن تضامنه مع الاحتلال الإسرائيلي.
🚨 مطالبات واسعة 🇶🇦 بمقاطعة مطعم Pura Vida في جزيرة المها..
بعد أن أعلن صاحبه Omer Horev عن تضامنه مع الكيان الصهيونى عبر حسابه على إنستقرام ..#مجهر 🔬| #قطر 🇶🇦| #طوفان_الأقصى | #غزة_العزة | #غزه_تقاوم | #فلسطين 🇵🇸 pic.twitter.com/sL5nEmMtYP
— مـجـهـر (@mjharqa) October 8, 2023
وكانت قطر تفاعلت مع الأحداث التي تشهدها فلسطين المحتلة، وسارعت لإصدار بيان عبّرت فيه عن “قلقها البالغ إزاء تطورات الأوضاع في قطاع غزة”، ودعت “جميع الأطراف إلى وقف التصعيد والتهدئة، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس”. وحمّلت الخارجية القطرية “إسرائيل وحدها مسؤولية التصعيد الجاري الآن، بسبب انتهاكاتها المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني، وآخرها الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية”.
وشددت وزارة الخارجية القطرية على “ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها السافرة للقانون الدولي، والحيلولة دون اتخاذ هذه الأحداث ذريعة لإشعال نار حرب جديدة غير متكافئة ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة”.