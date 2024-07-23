حملة كاملا هاريس الانتخابية تجمع أكثر من 100 مليون دولار

واشنطن: ذكرت صحيفة ذا هيل الأمريكية اليوم الثلاثاء، دون ذكر مصادرها، أن الحملة الانتخابية لكاملا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جمّعت أكثر من 100 مليون دولار في الفترة ما بين بعد ظهر يوم الأحد ومساء أمس الإثنين.

وأضافت أن أكثر من 1.1 مليون شخص ساهموا في التبرع للحملة.

وبعد تلقّي هاريس دعما واسعا في معسكرها للفوز بترشيح الحزب الديموقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية، تعقد لقاء مع الناخبين الثلاثاء في ولاية ويسكنسن الحاسمة في إطار السباق إلى البيت الأبيض في مواجهة المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وأعلنت هاريس ترشحها محلّ الرئيس جو بايدن في السباق إثر انسحابه المفاجئ، وتواجه تحديات كبيرة، إذ لم يبق أمامها سوى أربعة أشهر لإقناع الناخبين الأمريكيين بالتصويت لها.

وخلال أول فعالية لها في حملتها الانتخابية مساء الإثنين في ديلاوير، عبّرت هاريس (59 عاما) عن أفكارها كمرشحة. وقارنت ترامب البالغ 78 عاما بشخص “محتال”، مشددة وسط تصفيق أنصار للحزب الديموقراطي، على “أننا سنفوز” في الانتخابات.

كذلك، وعدت هاريس بجعل الحق بالإجهاض في صلب حملتها الانتخابية في إطار سعيها للوصول إلى البيت الأبيض.

وقالت في أول خطاب لها في إطار حملتها الانتخابية: “سنناضل من أجل حق (المرأة) في التحكم بجسدها، مع العلم أنه إذا سنحت الفرصة لترامب فسوف يقر حظرا على الإجهاض في كل ولاية” أمريكية.

ترشيح ترامب رسميا في ميلووكي

ستعرض هاريس خلال أول لقاء رسمي لها مع الناخبين في إطار حملتها والذي سيعقد في مدينة ميلووكي الثلاثاء، مواضيع كثيرة لجس نبض الناخبين وتفاعلهم معها.

ولم يأت اختيار ميلووكي في ولاية ويسكنسن المطلة على بحيرة ميشيغان، بالصدفة. فهذه المدينة الواقعة في منطقة البحيرات العظمى استضافت مؤتمر الحزب الجمهوري الأسبوع الماضي الذي تم خلاله اختيار دونالد ترامب رسميا مرشحا لحزبه في الانتخابات.

وأبرز هذا المؤتمر الذي استمر أربعة أيام سيطرة الرئيس السابق المطلقة على الجمهوريين. واستُقبل الملياردير الذي نجا مؤخرا من محاولة اغتيال استقبال الأبطال، واختير مرشحا رسميا وسط تأييد كبير.

يجب أن تكون كامالا

إلى ذلك، تشكل ولاية ويسكنسن إحدى الولايات الخمس أو الست التي ستحسم نتيجة الانتخابات الرئاسية في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر.

وتقدَّم دونالد ترامب في السباق في هذه الولاية في مواجهة جو بايدن، لكن ما زال من المبكر جدا القول ما إذا كان سيحافظ على تقدمه أمام كامالا هاريس، في حال اختيرت بالفعل مرشحة الحزب الديموقراطي.

وسيحسم قرار ترشيح هاريس رسميا خلال مؤتمر الحزب الديموقراطي في منتصف آب/ أغسطس في شيكاغو.

وحصلت نائبة الرئيس على دعم مجموعة من حكام الولايات، كان يُنظر إلى بعضهم على أنهم منافسون محتملون وغيرهم من الشخصيات الرفيعة المستوى في الحزب مثل نانسي بيلوسي وهيلاري كلينتون.

لكن لم يعرب الرئيس السابق باراك أوباما، وزعيما الديموقراطيين في الكونغرس حكيم جيفريز وتشاك شومر عن دعمهم الصريح لها بعد.

(وكالات)