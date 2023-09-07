حملة لجذب الاستثمارات الأجنبية بعد إعلان أردوغان تحولا في النهج الاقتصادي … والبنك الدولي يعتزم مساعدة تركيا

■ انقرة – أ ف ب والأناضول: يخطط وزير المال التركي الجديد صاحب التجربة في وول ستريت محمد شيمشك لإطلاق حملة ترويجية لجذب استثمارات عالمية خلال قمة مجموعة العشرين المرتقبة في نيودلهي نهاية الأسبوع، في مسعى لكسب التأييد لخطته لإنقاذ اقتصاد بلاده الناشئ.

وأفاد شيمشك الصحافيين أمس الخميس بأنه سيتوجّه بعد ذلك إلى نيويورك والقوّتين الاقتصاديتين الأوروبيتين ألمانيا وبريطانيا للقاء العشرات من كبار الرؤساء التنفيذيين. وقال «لن نترك مستثمرا من دون فتح حوار معه».

تلقى مسعى الوزير الذي اكتسب خبرته من شركة «ميريل لينش» لطرح إصلاحاته دفعة إلى الأمام أمس الخميس بفضل إعلان البنك الدولي بأنه يسعى لزيادة التزاماته لتركيا من 17 مليار دولار إلى 35 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن مدير برنامج تركيا لدى المصرف هامبرتو لوبيز قوله «نحن عازمون على مرافقة تركيا في تطبيق السياسات التي ستساعد اقتصادها على الاستقرار». جاء الإعلانان بعد يوم على إصدار الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أقوى تعهّد حتى الآن بدعم شيمشك ومقاربة فريقه الاقتصادي الجديد المختلفة تماما.

وسجّلت تركيا نموا كبيرا في العقد الأول لإردوغان في السلطة. لكن شهد العقد الثاني لحكمه اضطرابات سياسية رافقها نهج اقتصادي غير تقليدي أتى على المكاسب السابقة.

وبدأ المستثمرون الأجانب الانسحاب من السوق الذي كان واعدا في الماضي وباتوا يملكون في الوقت الراهن أقل من واحد في المئة من سندات تركيا، مقارنة مع 20 في المئة في 2015. وفي 2021، انهارت الليرة التركية ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 85 في المئة على مدى عام عندما ضغط إردوغان على المصرف المركزي لخفض معدلات الفائدة لتصبح أقل بكثير من معدلات التضخم.

وعلى اثر أزمة تكاليف المعيشة، لم تُحسم نتيجة الجولة الأولى للانتخابات في أيار/مايو، وهو أمر غير مسبوق بالنسبة لإردوغان الذي فاز في الجولة الثانية بفضل تعهّده لقاعدته السياسية بالإنفاق بشكل كبير.

ينبع الجزء الأكبر من مشاكل تركيا من اقتناع إردوغان بأن معدلات الفائدة المرتفعة تؤدي إلى التضخم، وهي رؤية مناقضة للنظريات الاقتصادية التقليدية. تعهّد مرارا خلال الحملة الانتخابية بأن تركيا لن ترفع معدلات الفائدة إطلاقا في ظل حكمه.

لكنه استعان بشيمشك وعدد آخر من الشخصيات الصديقة للأسواق لإعادة الاقتصاد إلى مساره بعد الانتخابات. وضاعف المصرف المركزي بنحو ثلاثة أضعاف معدلات الفائدة مذاك ويتوقع بأن يرفعها أكثر في اجتماعه المقبل المقرر في 21 أيلول/سبتمبر.

أعلن إردوغان أول أمس الأربعاء عن تأييده الكامل للمقاربة الجديدة. وقال في تصريحات متلفزة «سنخفض التضخم إلى ما دون العشرة وهو أمر ستدعمه السياسة النقدية المشددة».

كان إردوغان يعارض باستمرار زيادة تكاليف الاقتراض ودفع محافظي البنوك المركزية السابقين لمحاربة التضخم بأسعار فائدة منخفضة، في حين يقول خبراء الاقتصاد التقليديون إن أسعار الفائدة المرتفعة تساعد على خفض الأسعار عن طريق خفض الطلب ورفع تكلفة ممارسة الأعمال التجارية.

وفي تطور آخر مرتبط بالإقتصاد التركي ، أوردت وكالة الأناضول أن المدير القُطري للبنك الدولي في تركيا، هومبيرتو لوبيز، أعرب عن استعداد البنك لدعم السياسات الاقتصادية للحكومة التركية.

جاء ذلك في معرض إجابته على أسئلة طرحتها وكالة الأناضول، أمس الخميس، حول أنشطة البنك الدولي وخططه المستقبلية في تركيا. وأكد لوبيز، عزم البنك على مرافقة تركيا في تنفيذ السياسات التي من شأنها استقرار الاقتصاد في البلاد.

وتابع: «بالإضافة إلى برنامجنا الجاري تنفيذه بقيمة 17 مليار دولار، نتوقع إعداد وتقديم عمليات جديدة بقيمة 18 مليار دولار إلى مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي على مدى السنوات الثلاث المقبلة».

وأوضح أن هذا المبلغ يشمل القروض المباشرة للحكومة ودعم القطاع الخاص، «ويمكن أن يصل الدعم للقطاع الخاص التركي إلى الثلثين من خلال حشد الاستثمار المباشر والضمانات وحوالي 5 مليارات دولار للتمويل التجاري». وأردف: «إذا أخذنا في الاعتبار جميع أدوات التمويل، فإن هذا يعني حزمة مالية إجمالية مؤقتة تبلغ حوالي 35 مليار دولار».

وأعرب لوبيز عن اعتقاده بأن تشديد السياسة النقدية التي ينفذها البنك المركزي التركي، وتخفيف اللوائح المالية المشوهة، وإجراءات الإيرادات المالية التي تهدف إلى خفض العجز المالي من قبل وزارة الخزانة والمالية، «خطوات في الاتجاه الصحيح».

وأضاف: «أعتقد أن الخطة متوسطة المدى تقدم رؤية واسعة للسياسات التي ستشكل الأساس لجهود الحكومة لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وكل ما يمكنني إضافته من وجهة نظر مجموعة البنك الدولي هو أننا على استعداد لدعم جهود الحكومة في تنفيذ الأجندة الهيكلية».