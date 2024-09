حملة “مستعرة” ضد ناشطة من أصول فلسطينية وضد حزب “فرنسا الأبية” بعد ترشيحها للانتخابات الأوروبية

باريس- “القدس العربي”:

في ما بدت حملة منظمة يتعرض حزب “فرنسا الأبية” اليساري، بزعامة جان لوك ميلانشون، لتهجمات إعلامية وسياسية بسب لاختياره المحامية والناشطة الفرنسية – الفلسطينية ريما حسن ( 31 عاما) ضمن قائمته التي ستخوض الانتخابات البرلمانية الأوروبية المقبلة، التي تتعرض لدورها لتهجمات ومحاولات تشويه سبقت حتى إعلان تشريحها بسبب بروزها كواحدة من الأصوات القوية في الدفاع عن القضية الفلسطينية، خاصة منذ 7 أكتوبرر/ تشرين الأول الماضي، باعتبارها ناشطة ومحامية خبيرة في القانون الدولي.

وريما حسن، مولودة في ضواحي حلب بسوريا. وقد أنشأت تجمع “Action France Palestine”، ومرصد مخيمات اللاجئين. وهذا ما جعلها في مرمى انتقادات وهجمات اليمين واليمن المتطرف.

رداً على وضع حزب “فرنسا الأبية” لريما حسن في المركز السابع على قائمته التي ستخوض الانتخابات الأوروبية في شهر يونيو المقبل، قال جوردان بارديلا، رئيس حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف، والذي يرأس قائمة الحزب في هذا الاستحقاق الأوروبي : “إن وجود الناشطة المؤيدة لحماس ريما حسن على قائمة حزب «فرنسا الأبية» يقول الكثير عن يسار مستعد لكل التنازلات وكل التطرف”.

لم يسلم أيضا ترشيح ريما حسن من انتقاد المعسكر الرئاسي الحاكم، حيث اتهم حزب الرئيس ماكرون “النهضة” حزب “فرنسا الأبية” بـ“مغازلة الناخبين المعادين للسامية” من خلال اختياره للناشطة ذات الأصول الفلسطينية ضمن قائمته الأوروبية.

Pour @Fabien_Roussel la classe ouvrière parle français, pour nous, Roussel parle la langue du rassemblement national. Je suis issue d’une famille de communistes, jamais le PCF ne se sera autant trahi qu’avec des arrangements et contorsions politiques en tout genre de cette… https://t.co/EA9IIUutvl

ومن الملتحقين كذلك بجوقة التهجم على ريما حسن، فابيان روسيل، رئيس الحزب الشيوعي الفرنسي، الذي اتهمته ريما في رد لها على حسابها على “إكس” بأنه يتحدث بلغة التجمع الوطني اليميني المتطرف. وقالت إنها تنحدر من عائلة شيوعيين، وأن روسيل خان بموقفه قيم الحزب الشيوعي الفرنسي.

على قناة “سي نيوز” الفرنسية تم وصفها بأنها مرشحة “ذات البروفايل المقلق”، من قبل أحد مقدمي البرامج الرئيسين، جان مارك مورنديني. هذا الأخير سارعت ريما حسن إلى الرد عليه بوصفه بأنه هو “بروفايله كمتحرش جنسي أخطر”، مذكِّرة إياه بالحكم القضائي الصادر بحقه في باريس في نهاية عام 2022 بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ لمدة عامين بتهمة “إفساد القصّر”، لتبادله رسائل جنسية مع مراهقين ودفع أحدهم للتعري أثناء كاستينغ.

Les profils des agresseurs sexuels sont plus inquiétants. pic.twitter.com/aBljJHtR5U

وكانت المحامية الفرنسية الفلسطينية ريما حسن قد استنكرت في وقت سابق رسالةً نشرها المقدم الإذاعي والتلفزيوني الفرنسي- المغربي، المعروف أرتور، انتقدت (الرسالة) ترشيحَها لتصنيف “السيدات الـ 40 لعام 2023”، الذي نشرته مجلة فوربس الأمريكية.

وكتبت وقتها على حسابها على منصة إكس: “رؤية Arthur وهو يهاجم امرأة فلسطينية لمجرد مكافأتها على عملها ومسيرتها المهنية (…) ويستخدم نفوذه لإسقاط اسمي من هذا التصنيف، الذي سيقام حفل توزيع جوائزه في شهر مارس، تقول الكثير عن التمييز الجنسي والعنصرية من هذا الشخص.. فإذا تم استبعادي من هذا التصنيف سنعرف من أين أتى ذلك”.

Voir @Arthur_Officiel s’en prendre à une femme palestinienne juste parce qu’elle est récompensée pour son travail et son parcours (classée parmi les 40 femmes de l’année 2023 par Forbes) et utiliser son influence pour me faire sauter de ce classement dont la cérémonie de remise… pic.twitter.com/4hjB0bLPdH

