حملة‭ ‬‮«‬مصري‭ ‬مش‭ ‬عربي‮»‬‭ ‬تثير‭ ‬جدلا‭… ‬وناشطون‭: ‬معركة‭ ‬وهمية‭ ‬

القاهرة -«القدس العربي»: خلال الأسابيع الماضية، انتشر في مصر شعار “مصري مش عربي”، للتأكيد على الهوية المصرية.
وبدأ الشعار في الانتشار، بعدما عرض متجر يعرف عن نفسه بأنه “أول براند قومي مصري مخصص لتعزيز الهوية المصرية وللطباعة حسب الرغبة”، قمصانا كتب عليها شعار “مصري مش عربي” و”مصرية مش عربية” للبيع عبر المتجر.
وتداول عدد من رواد مواقع التواصل ، صور القمصان، تحت وسم “المصري مش عربي”.
واعتبر المشاركون في الحملة أن هدفهم من وراء الحملة التي تتزامن مع قرب رأس السنة المصرية هو “زيادة التوعية التاريخية والفنية والثقافية بالهوية واللغة المصرية”.
وشاركت سماح صابر الوسم، وكتبت: “لماذا يغضب الناس من جملة مصر ليست دولة عربية، الحقيقة مصر لم تكن تتحدث العربية، لكن بعد دخول الإسلام إلى مصر أصبحت اللغة في مصر هي اللغة العربية، لكنها ليست لغة عربية صحيحة، وبات للمصريين نطق مختلف للكلمات، فأنا مصرية أتحدث العربية”.
في المقابل رفض البعض الحملة، واعتبر أنها تستهدف إدخال المصريين في معركة وهمية. وكتب الباحث اسماعيل الاسكندراني: “هل تعرف أنك عندما تقول مصر ليست عربية والمصريين ليسوا عربا، أنك تخيّر ملايين المواطنين بين انتمائهم الوطني الموروث أو المكتسب وبين انتمائهم العائلي أو القبلي الثابت بالأنساب الممتدة لقرون طويلة ومستقرة في أرض مصر قبل نشوء شيء اسمه الوطنية المصرية أصلا، التي نشأت على يد خليط مصري لا يجمعه، بخلاف مصريته، سوى عروبة لسانه وثقافته”.
وأضاف: “هل تعلم أن رئيس المخابرات المصرية الأسبق عمر سليمان من قبيلة عربية؟ ووزير الإسكان الأسبق حسب الله الكفراوي كذلك، وغيرهما عشرات من المسؤولين البارزين”.
وكان وزير التعليم المصري رضا حجازي، وجه بإضافة بعض الأنشطة بداية من المرحلة الابتدائية تتضمن تعريف الطلاب بمبادئ اللغة المصرية القديمة “الهيروغليفية” بهدف تعزيز نشر ثقافة التعرف على الحضارة المصرية القديمة.
حملة مخابرات لإلهاء الشعب المصري عن الضلم الواقع عليه