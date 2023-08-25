حملة‭ ‬‮«‬مصري‭ ‬مش‭ ‬عربي‮»‬‭ ‬تثير‭ ‬جدلا‭… ‬وناشطون‭: ‬معركة‭ ‬وهمية‭ ‬

القاهرة‭ -‬‮«‬القدس‭ ‬العربي‮»‬: خلال‭ ‬الأسابيع‭ ‬الماضية،‭ ‬انتشر‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬شعار‭ “‬مصري‭ ‬مش‭ ‬عربي‭”‬،‭ ‬للتأكيد‭ ‬على‭ ‬الهوية‭ ‬المصرية‭.‬

وبدأ‭ ‬الشعار‭ ‬في‭ ‬الانتشار،‭ ‬بعدما‭ ‬عرض‭ ‬متجر‭ ‬يعرف‭ ‬عن‭ ‬نفسه‭ ‬بأنه‭ “‬أول‭ ‬براند‭ ‬قومي‭ ‬مصري‭ ‬مخصص‭ ‬لتعزيز‭ ‬الهوية‭ ‬المصرية‭ ‬وللطباعة‭ ‬حسب‭ ‬الرغبة‭”‬،‭ ‬قمصانا‭ ‬كتب‭ ‬عليها‭ ‬شعار‭ “‬مصري‭ ‬مش‭ ‬عربي‭” ‬و‭”‬مصرية‭ ‬مش‭ ‬عربية‭” ‬للبيع‭ ‬عبر‭ ‬المتجر‭.‬

وتداول‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬رواد‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬،‭ ‬صور‭ ‬القمصان،‭ ‬تحت‭ ‬وسم‭ “‬المصري‭ ‬مش‭ ‬عربي‭”.‬

واعتبر‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬الحملة‭ ‬أن‭ ‬هدفهم‭ ‬من‭ ‬وراء‭ ‬الحملة‭ ‬التي‭ ‬تتزامن‭ ‬مع‭ ‬قرب‭ ‬رأس‭ ‬السنة‭ ‬المصرية‭ ‬هو‭ “‬زيادة‭ ‬التوعية‭ ‬التاريخية‭ ‬والفنية‭ ‬والثقافية‭ ‬بالهوية‭ ‬واللغة‭ ‬المصرية‭”.‬

وشاركت‭ ‬سماح‭ ‬صابر‭ ‬الوسم،‭ ‬وكتبت‭: “‬لماذا‭ ‬يغضب‭ ‬الناس‭ ‬من‭ ‬جملة‭ ‬مصر‭ ‬ليست‭ ‬دولة‭ ‬عربية،‭ ‬الحقيقة‭ ‬مصر‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬تتحدث‭ ‬العربية،‭ ‬لكن‭ ‬بعد‭ ‬دخول‭ ‬الإسلام‭ ‬إلى‭ ‬مصر‭ ‬أصبحت‭ ‬اللغة‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬هي‭ ‬اللغة‭ ‬العربية،‭ ‬لكنها‭ ‬ليست‭ ‬لغة‭ ‬عربية‭ ‬صحيحة،‭ ‬وبات‭ ‬للمصريين‭ ‬نطق‭ ‬مختلف‭ ‬للكلمات،‭ ‬فأنا‭ ‬مصرية‭ ‬أتحدث‭ ‬العربية‭”.‬

في‭ ‬المقابل‭ ‬رفض‭ ‬البعض‭ ‬الحملة،‭ ‬واعتبر‭ ‬أنها‭ ‬تستهدف‭ ‬إدخال‭ ‬المصريين‭ ‬في‭ ‬معركة‭ ‬وهمية‭. ‬وكتب‭ ‬الباحث‭ ‬اسماعيل‭ ‬الاسكندراني‭: “‬هل‭ ‬تعرف‭ ‬أنك‭ ‬عندما‭ ‬تقول‭ ‬مصر‭ ‬ليست‭ ‬عربية‭ ‬والمصريين‭ ‬ليسوا‭ ‬عربا،‭ ‬أنك‭ ‬تخيّر‭ ‬ملايين‭ ‬المواطنين‭ ‬بين‭ ‬انتمائهم‭ ‬الوطني‭ ‬الموروث‭ ‬أو‭ ‬المكتسب‭ ‬وبين‭ ‬انتمائهم‭ ‬العائلي‭ ‬أو‭ ‬القبلي‭ ‬الثابت‭ ‬بالأنساب‭ ‬الممتدة‭ ‬لقرون‭ ‬طويلة‭ ‬ومستقرة‭ ‬في‭ ‬أرض‭ ‬مصر‭ ‬قبل‭ ‬نشوء‭ ‬شيء‭ ‬اسمه‭ ‬الوطنية‭ ‬المصرية‭ ‬أصلا،‭ ‬التي‭ ‬نشأت‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬خليط‭ ‬مصري‭ ‬لا‭ ‬يجمعه،‭ ‬بخلاف‭ ‬مصريته،‭ ‬سوى‭ ‬عروبة‭ ‬لسانه‭ ‬وثقافته‭”.‬

وأضاف‭: “‬هل‭ ‬تعلم‭ ‬أن‭ ‬رئيس‭ ‬المخابرات‭ ‬المصرية‭ ‬الأسبق‭ ‬عمر‭ ‬سليمان‭ ‬من‭ ‬قبيلة‭ ‬عربية؟‭ ‬ووزير‭ ‬الإسكان‭ ‬الأسبق‭ ‬حسب‭ ‬الله‭ ‬الكفراوي‭ ‬كذلك،‭ ‬وغيرهما‭ ‬عشرات‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬البارزين‭”.‬

وكان‭ ‬وزير‭ ‬التعليم‭ ‬المصري‭ ‬رضا‭ ‬حجازي،‭ ‬وجه‭ ‬بإضافة‭ ‬بعض‭ ‬الأنشطة‭ ‬بداية‭ ‬من‭ ‬المرحلة‭ ‬الابتدائية‭ ‬تتضمن‭ ‬تعريف‭ ‬الطلاب‭ ‬بمبادئ‭ ‬اللغة‭ ‬المصرية‭ ‬القديمة‭ “‬الهيروغليفية‭” ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬نشر‭ ‬ثقافة‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬الحضارة‭ ‬المصرية‭ ‬القديمة‭.‬