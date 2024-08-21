حملة هاريس الانتخابية تجمع نحو 500 مليون دولار في شهر

شيكاغو: قالت مصادر لرويترز إن حملة نائبة الرئيس الأمريكي كاملا هاريس الانتخابية جمعت قرابة 500 مليون دولار منذ أن أصبحت المرشحة الرئاسية للحزب الديموقراطي، وهو مبلغ مالي غير مسبوق يعكس حماس المتبرعين قبل الاقتراع الرئاسي في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني.

وذكرت أربعة مصادر مطلعة على جهود جمع التبرعات لرويترز إنه تسنى جمع المبلغ لهاريس في أربعة أسابيع منذ دخولها السباق الرئاسي يوم 21 يوليو تموز الماضي.

وجمعت هاريس 200 مليون دولار في أول أسبوع من حملتها الانتخابية في أثناء حشدها الدعم لتصبح مرشحة الحزب.

وجمع فريق هاريس 310 ملايين دولار في يوليو/ تموز، ليتجاوز إجمالي المبلغ الذي جمعته هي وبايدن قبل انسحابه مليار دولار، وهو أسرع تجاوز لعتبة جمع التبرعات هذه في التاريخ، وفقا للحملة.

وقالت حملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب إنها جمعت 138.7 مليون دولار في يوليو/ تموز، فيما جمعت هاريس 327 مليونا.

وتفوقت حملة الرئيس السابق في جمع التبرعات على بايدن في الربع الثاني.

واستمر الحماس لهاريس في أغسطس/ آب، وهو ما ظهر في تبرعات المانحين بمبالغ صغيرة، إذ حضر آلاف الأشخاص إلى مسيراتها في الولايات المتأرجحة بجميع أنحاء البلاد.

وأثنت هاريس على بايدن يوم الاثنين في الليلة الأولى للمؤتمر الوطني الديمقراطي في شيكاغو، حيث أشاد الرئيس في خطابه بسجل إدارته وحث الناخبين على دعم هاريس ونائبها، حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز، في نوفمبر تشرين الثاني.

(رويترز)