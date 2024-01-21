حملة وبلاغ ضد ناشط مصري طالب بفتح معبر رفح والإفراج عن معتقلي مظاهرات دعم فلسطين- (فيديوهات)

القاهرة- “القدس العربي”: تواصلت الحملة التي شنها إعلاميون وأحزاب موالية ضد الناشط المصري أحمد دومة، بعد مشاركته في وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحافيين في وسط القاهرة للمطالبة بفتح معبر رفح، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقدّمَ أيمن محفوظ، المحامي المعروف بكثافة بلاغاته ضد المعارضين، بلاغاً إلى النائب العام، ضد دومة، اتهمه فيه بتكدير السلم العام، ونشر أخبار كاذبة، بعد مشاركته في وقفة تضامنية مع فلسطين، نظّمتها نقابة الصحافيين المصريين، الإثنين الماضي.

وزعم محفوظ أن دومة “دّنس طهارة سلالم نقابة الصحافيين، بشعارات الخسة والخيانة للوطن، مستخدماً شماعة التضامن مع القضية الفلسطينية للطعن في الوطن ومؤسساته، وادعى كذباً أن مصر تشارك في حصار أهل غزة، وطالب بتنفيذ المخطط الإسرائيلي بتهجير الفلسطينيين إلى مصر لينتهي اتصالهم بقضيتهم العادلة للأبد”.

“يسقط يسقط أي رئيس طول ما الدم العربي رخيص” مظاهرة تضامنية مع غزة أمام نقابة الصحفيين المصريين يقودها الناشط والمعتقل السابق أحمد دومة.#غزة_تحت_القصف #غزة_قضية_الشرفاء @AhmedDouma89 pic.twitter.com/1jdt3zMkGy — نون بوست (@NoonPost) January 15, 2024

وأضاف المحامي في بلاغه: “هذا ما يدلل على العمالة من دومة، ومن شاركوا معه في تلك المهزلة، بل وصل الأمر إلى التحريض على العنف ونشر خطاب الكراهية بين المواطن وحكومته، وطالب بإنشاء مليشيات مسلحة تتمرد على القرار السيادي بإعلان الحرب والتحريض على العنف”.

وتابع البلاغ أنه “طبقاً لنص المادة 95، فإن دومة يواجه عقوبة السجن 15 سنة، بسبب التحريض على العنف، حتى وإن لم يترتب على هذا التحريض أيّ أثر”.

وختم المحامي بلاغه: “دومة اعتاد استخدام العنف والتحريض عليه لتنفيذ أفكار العمالة التي ينتهجها دومة دوماً ضد الوطن”.

أحمد موسي يطالب بمحاسبة أحمد دومة على ما فعله أمام نقابة الصحفيين: يتكلم بلسان الجماعة الإرهابية #صدى_البلد #على_مسئوليتي #أحمد_موسى pic.twitter.com/4s7WZJBGRn — صدى البلد (@baladtv) January 15, 2024

وكان عدد من الإعلاميين الموالين لنظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بينهم أحمد موسى، شنّوا هجوماً على دومة.

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة “صدى البلد”: “ولد مجرم اسمه أحمد دومة حرق المجمع العلمي في 2011، وقف أمام نقابة الصحافيين مع مجموعة من عناصر الاشتراكيين الثوريين، ووجّهَ سباباً لمصر، وهذا الكلام هو ما يردده تنظيم الإخوان الإرهابي، ويتماشى مع موقف الكيان الصهيوني”.

وتابع: “مصر دولة قانون وعدالة، وما حدث لن يمر، وكل الذين حرّضوا على البلد سيحاسبون، الدولة فيها سياسة العقاب لمن يرتكب جريمة، ونواب في البرلمان يحاسبون، وأحمد دومة المجرم ضد القانون، وما حدث لن يمر أبداً، العدالة يجب أن تأخذ مجراها”.

يذكر أن دومة، الذي يعد أحد أبرز نشطاء ثورة 25 يناير/ كانون الأول 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، والمسجون من عام 2013، في القضية المعروفة إعلامياً بقضية مجلس الوزراء، أطلق سراحه في أغسطس/ آب الماضي، بعد صدور عفو رئاسي تضمن أسماء 30 سجيناً سياسياً.

وكانت منظمات حقوقية قد قالت إن نيابة أمن الدولة العليا جددت حبس العشرات ممن ألقي القبض عليهم في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي في مظاهرات دعم فلسطين.

وقالت “حركة الاشتراكيين الثوريين” إن النظام المصري ألقى القبض على العشرات من الشباب، منذ شهر أكتوبر الماضي، ومعظمهم من الطلبة المحتجزين في زنازين انفرادية، ويتم حرمانهم من دخول الامتحانات، لمجرد تعبيرهم عن التضامن مع فلسطين.

وأضافت الحركة: “هكذا يواصل النظام تواطؤه مع حرب الإبادة الصهيونية، ليس فقط برفض فتح معبر رفح، ورفض طرد السفير الإسرائيلي، أو وقف التطبيع، ولكن بمنع مظاهرات التضامن الشعبية مع غزة”.

وتابعت: “لكن الشعب المصري ما زال مصراً على التضامن مع الشعب الفلسطيني عبر تبني المقاطعة، ما يجب أن يمتد إلى المطالبة بالإفراج عن المعتقلين والكتابة عنهم على وسائل التواصل الاجتماعي، والهتاف لهم في أي فاعليات احتجاجية، كما فعل المتضامنون مع فلسطين مؤخراً أمام نقابة الصحافيين، عندما تعالت الهتافات: هاتوا إخوتنا المعتقلين”.

وتواجه مصر انتقادات تتعلق بتحكّم الاحتلال الإسرائيلي في حجم المساعدات التي تدخل قطاع غزة عبر معبر رفح البري، وتتهم الاحتلال الإسرائيلي بعرقلة المساعدات من خلال إجراءات التفتيش.

ووفقاً لاتفاق توصّلت إليه مصر مع قوات الاحتلال والولايات المتحدة الأمريكية، تخضع شاحنات المساعدات للتفتيش في معبري كرم أبو سالم والعوجة، قبل أن تدخل القطاع عبر معبر رفح.

ووصل مصر، اليوم، 32 مصاباً فلسطينياً و53 مرافقاً، قادمين من مستشفيات قطاع غزة، عبر بوابة معبر رفح البري.

وبحسب مصادر طبية، تم نقل المصابين للعلاج في المستشفيات المصرية بواسطة سيارات إسعاف كانت تنتظرهم على بوابة المعبر من الجانب المصري.

وواصل مطار العريش الدولي في شمال سيناء، اليوم، استقبال طائرات المساعدات الإنسانية والإغاثية.

ووصلت المطار، اليوم، طائرتان تحملان كمية من المساعدات الغذائية والإنسانية والإغاثية الخاصة بقطاع غزة، الأولى من الكويت، وعلى متنها 9 أطنان من المواد الطبية والأغطية، والثانية من باكستان، وحملت على متنها 73 طناً من المساعدات الإغاثية المقدمة من منظمة اليونيسيف.

وبلغ إجمالي عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش، منذ 12 أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي، 506 طائرة، بينها 413 طائرة، حملت أكثر من 13.5 ألف طن من المساعدات المتنوعة ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة، مقدمة من 50 دولة عربية وأجنبية ومنظمة إقليمية ودولية، إضافة إلى 93 طائرة حملت وفوداً رسمية وتضامنية عربية ودولية.