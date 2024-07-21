حملة وحلفاء كاملا هاريس يدعون مندوبي الحزب الديمقراطي إلى دعمها قبل مؤتمر الحزب

واشنطن: قالت مصادر متعددة إن مسؤولي حملة نائبة الرئيس الأمريكي كاملا هاريس وحلفاءها وأنصارها بدأوا في إجراء اتصالات لضمان دعم المندوبين لترشيحها قبل المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي في أغسطس/ آب المقبل.

وسيكون التواصل، الذي بدأ بعد وقت قصير من انسحاب الرئيس جو بايدن من حملة إعادة انتخابه اليوم الأحد، ضروريا لضمان أن تحل هاريس محل بايدن في انتخابات الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني كمنافس لمرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب.

وقال مصدر مطلع “يعمل الكثير من الأشخاص على هذا الأمر الآن”، مضيفا “لقد أوضحت أنها ستعمل على كسب دعمهم”.

وسيجتمع حوالي أربعة آلاف مندوب ديمقراطي في شيكاغو في الفترة من 19 إلى 22 أغسطس لاختيار مرشح الحزب الديمقراطي. معظمهم ملتزمون بدعم بايدن. وبعد إعلانه المفاجئ، أصبحوا غير ملزمين بأي قانون أو قواعد حزبية لمساندة أي شخص.

(رويترز)