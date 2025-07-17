حملة ودعوى قضائية في مصر لإلغاء حفلات فرقة “سكوربيونز” الداعمة لإسرائيل

القاهرةـ “القدس العربي”:

دشن نشطاء مصريون وسم “إلغاء سكوربيونز” للمطالبة بإلغاء عدة حفلات تستعد فرقة ألمانية داعمة لإسرائيل لتنظيمها في العاصمة الإدارية الجديدة ومنطقة الأهرامات ومدينة شرم الشيخ السياحية في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وتقام الحفلات تحت رعاية وزارة السياحة والآثار وإذاعة “نايل إف إم المملوكة لشركة النيل للإنتاج الإذاعي.

إلى ذلك أقام كل من المحاميين عصام محمد رفعت خلف، وعمرو حسن عبد السلام، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، ضد كل من وزير الثقافة، ووزير السياحة والآثار، ووزير القوى العاملة، ورئيس الرقابة على المصنفات الفنية، ونقيب المهن الموسيقية، لوقف حفل “سكوربيونز” في الأهرامات.

وطالب المحامين بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية المطعون ضده الأول “وزارة الثقافة” فيما تضمنه من الموافقة على منح الترخيص اللازم للشركة المنظمة للحفل المقرر في منطقة أهرامات الجيزة، ومدينة شرم الشيخ، وإلغاء كافة الآثار المترتبة على ذلك والتي من أخصها منع الشركة المنظمة للحفل من إدخال أي الآلات أو معدات تستخدم لتجهيز إقامة فاعليات الحفل.

وفرقة سكوربيونز هي فرقة ألمانية تأسست قبل 60 عاما في هانوفر وتعتبر واحدة من أشهر فرق موسيقى الروك في العالم، وتقوم بجولة عالمية حاليًا للاحتفال بالذكرى الستين على إنشائها.

وشاركت الفرقة أكثر من مرة في حفلات في إسرائيل آخرها في عام 2022، كما رفع أعضائها علم إسرائيل خلال إحدى الحفلات.