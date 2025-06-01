حمو بيكا يعود إلى السجن بعد خروجه بثلاثة أشهر.. لهذا السبب

“القدس العربي”: لم يهنأ مغني المهرجانات حمو بيكا بخروجه من السجن قبل ثلاثة أشهر بعد حبسه شهرين بتهمة إحياء حفل بدون تصريح، حتى أيدت محكمة جنح قصر النيل في القاهرة الحكم الغيابي الصادر بحبسه لمدة عام، وتغريمه 500 جنيه، بعد رفض المعارضة التي تقدم بها على خلفية اتهامه بحيازة سلاحين أبيضين، ليعود مجدداً لمحبسه بعد أشهر قليلة من خروجه.

وكانت قد أصدرت المحكمة ذاتها في وقت سابق حكمًا غيابيًا بحبس حمو بيكا سنة كاملة، بعد ضبطه وبحوزته سلاحان أبيضان، وهو ما يعد مخالفة قانونية تستوجب العقوبة، وأمرت النيابة وقتها بإخلاء سبيله على ذمة القضية، مع إحالته إلى المحاكمة أمام محكمة الجنح، وترحيله لتنفيذ أحكام قضائية صادرة بحقه في وقائع أخرى.

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على حمو بيكا في منطقة الزمالك، بعد أن تبين تهربه من تنفيذ عدة أحكام قضائية. وحرر محضر بالواقعة، وتولت دورية أمنية اصطحابه إلى قسم شرطة قصر النيل، تمهيدًا لتنفيذ الحكم الصادر بحقه. وتولت النيابة المختصة متابعة التحقيقات والإجراءات القانونية اللازمة.

يُذكر أن الشرطة المصرية أفرجت عن المغني حمو بيكا، بعد قضاء فترة عقوبة الحبس لمدة شهرين، في سجن برج العرب، تنفيذاً للحكم القضائي الصادر ضده، بالحبس مع الشغل والنفاذ، لاتهامه بإقامة حفل غنائي عام 2018، تحت عنوان “وش غضب” من دون ترخيص من الجهات المختصة، وهي نقابة المهن الموسيقية.