حميدتي: الحرب في السودان “ستنتهي قريباً”- (تسجيل صوتي)

الخرطوم: قال قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو “حميدتي”، إن الحرب “ستنتهي قريبا”، معربا عن أمله في أن يعم السلام في البلاد.

جاء ذلك في تسجيل صوتي لحميدتي نشره عبر حسابه الرسمي في منصة “إكس”.

وقال حميدتي: “إن الحرب ستنتهي قريبا، ويعم السلام وتزول هذه الفتنة”.

وأضاف “نحن نقاتل من أجل السودان، ولكن الفلول يقاتلون من أجل السلطة”.

وأكد حميدتي أن “الجميع ضحايا في الحرب التي تدور بالبلاد”.

وفي معرض حديثه عن الأسرى، قال “نحن لا نقتل الأسرى ونعالج المصابين منهم، وكل من يضع السلاح هو أسير”.

وذكر حميدتي، أنه اقترح على رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، دمج الجيش والدعم السريع لخفض التوتر قبل اندلاع الحرب في 15 أبريل/نيسان الماضي.

ونفى حميدتي في التسجيل أن تكون قواته “هي التي بدأت الحرب”، مؤكدا أن عددها “قد تضاعف منذ بدء الحرب”.

ولم يصدر تعقيب فوري من الجيش السوداني على ما جاء في تسجيل حميدتي.

ومنذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي، يخوض الجيش وقوات “الدعم السريع” اشتباكات لم تفلح سلسلة هدنات في إيقافها، ما خلف أكثر من 3 آلاف قتيل أغلبهم مدنيون، وأكثر من 4 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، بحسب الأمم المتحدة.

ويتبادل الجيش و”الدعم السريع”، اتهامات بالمسؤولية عن بدء القتال وارتكاب انتهاكات خلال الهدنات المتتالية.

(الأناضول)