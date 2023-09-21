البرهان يناشد المجتمع الدولي مواجهة “رعاة” قوات الدعم السريع وحميدتي يعلن استعداده لوقف إطلاق النار- (فيديو)

نيويورك- الخرطوم: ناشد قائد الجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، المجتمع الدولي مواجهة “رعاة” قوات الدعم السريع المنافسة للجيش، وذلك في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الخميس.

وفي وقت سابق، قال محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع السودانية، الخميس، إن القوة شبه العسكرية على استعداد تام لوقف إطلاق النار والدخول في محادثات سياسية شاملة لإنهاء الصراع مع الجيش.

أدلى دقلو، المعروف باسم حميدتي، بهذه التصريحات في رسالة مصورة مسجلة موجهة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ونشرتها قوات الدعم السريع قبل قليل من إلقاء قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان كلمة للجمعية العامة في نيويورك.

ومعظم رسائل حميدتي الأخيرة كانت صوتية، ومكان وجوده مصدر للتكهنات منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل/ نيسان.

وفي التسجيل المصور اليوم الخميس، ظهر حميدتي بالزي العسكري وهو جالس إلى مكتب وخلفه العلم الوطني السوداني وهو يقرأ خطابه. ولم يكن مكانه واضحا.

وفشلت التأكيدات السابقة للجيش وقوات الدعم السريع بأنهما يسعيان إلى حل للصراع، وكذلك إعلانات وقف إطلاق النار من الجانبين، في وقف إراقة الدماء وتفاقم الأزمة الإنسانية في السودان.

وأصبح أكثر من خمسة ملايين شخص بلا مأوى، وقُتل آلاف المدنيين في الحرب التي اندلعت بسبب خطط لدمج قوات الدعم السريع رسميا في الجيش ضمن عملية انتقال سياسي.

(رويترز)