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حميدتي: مستعدون لوقف الحرب وإنهاء أزمة السودان- (تغريدة)

منذ ساعة واحدة

الصورة من حسابالفريق أول محمد حمدان دقلو بمنصة إكس

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كمبالا: أكد قائد قوات “الدعم السريع” محمد حمدان دقلو “حميدتي”، الخميس، الاستعداد لوقف الحرب والدخول في مفاوضات تنهي الأزمة في السودان.
موقف حميدتي جاء خلال لقائه مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الإفريقي أنيتا ويبر، في كمبالا عاصمة أوغندا، وفق ما أفاد به في منشور على منصة “إكس”.
وقال: “التقيت في العاصمة الأوغندية كمبالا اليوم (الخميس)، أنيتا ويبر، مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الإفريقي، وأكدت لها أننا في سبيل رفع معاناة شعبنا، مستعدون لوقف الحرب والدخول في مفاوضات تنهي الأزمة السودانية من جذورها وتحقق الأمن والاستقرار في البلاد”.
وأعرب عن أمله “بذل جهود إضافية من جميع أشقاء وأصدقاء السودان في المنطقة والعالم وخاصة الاتحاد الأوروبي، وتطلّعه لدعمهم ومساندتهم للشعب السوداني في هذه الظروف الاستثنائية التي يواجهها بسبب هذه الحرب، خاصة تقديم المساعدات الإنسانية”.


فيما لم يصدر الجيش السوداني تعليقا فوريا على تصريحات “حميدتي”.
وكانت مفاوضات سابقة بين الجيش السوداني و”الدعم السريع” بجدة السعودية أسفرت في مايو/ أيار 2023، عن أول اتفاق بينهما حمل اسم “إعلان جدة”، وشمل التزامات إنسانية وعدة شروط، منها “الالتزام بالإجلاء والامتناع عن الاستحواذ واحترام وحماية كل المرافق الخاصة والعامة كالمرافق الطبية والمستشفيات ومنشآت المياه والكهرباء، والامتناع عن استخدامها للأغراض العسكرية”.
ومنذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات “الدعم السريع” بقيادة “حميدتي”، حربا خلّفت أكثر من 12 ألف قتيل وما يزيد على 7 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.

(الأناضول)

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