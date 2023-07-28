حميدتي: نستطيع التوصل لاتفاق عاجل شريطة تغيير قيادة الجيش- (فيديو)

الخرطوم: قال قائد قوات الدعم السريع بالسودان محمد حمدان دقلو “حميدتي”، في ظهور علني أمام مقاتليه، إنه “يمكن التوصل إلى اتفاق عاجل خلال 72 ساعة شريطة تغيير قيادة الجيش“.

ونشرت قوات الدعم السريع بالسودان عبر صفحتها على موقع ” الفيسبوك” مساء اليوم الجمعة، مقطع فيديو، يظهر فيه حميدتي وهو “يخاطب جماهير الشعب السوداني العظيم، من ميدان المعركة متوسطاً جنوده”، على حد قولها.

واعتبر حميدتي “قيادة الجيش تعمل بتعليمات من قادة النظام السابق بالسودان”.

وقال قائد الدعم السريع :”نعتذر للشعب السوداني بسبب تداعيات الحرب.. لسنا دعاة فتنة أو حرب ونريد السلام شرط تسيلم البرهان وقيادات الجيش لأنفسهم” في إشارة إلى قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.

وأضاف ” نحن أبرياء من المتفلتين واللصوص”.

واندلعت الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 نيسان/ أبريل، وتركزت في العاصمة وضواحيها وإقليم دارفور غرب البلاد.

(د ب أ)