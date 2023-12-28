“حميدتي” يجري مباحثات في إثيوبيا مع وزير خارجيتها- (تغريدة)

أديس أبابا: أجرى قائد “قوات الدعم السريع” السودانية محمد حمدان دقلو “حميدتي”، الخميس، مباحثات مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية إثيوبيا ديميكي ميكونن، خلال زيارة يجريها للعاصمة أديس أبابا.

وقال حميدتي عبر منصة “إكس”: “وصلت صباح اليوم (الخميس) إلى أديس أبابا عاصمة إثيوبيا، وسط كرم وحفاوة شعب إثيوبيا”.

وأضاف: “أجريت مباحثات مع نائب رئيس الوزراء ديميكي ميكونن”، دون كشف تفاصيل عن هذه المباحثات وما تناولته وما توصلت إليه.

وصلت صباح اليوم إلى اديس ابابا عاصمة جمهورية أثيوبيا الشقيقة وسط كرم وحفاوة شعب أثيوبيا حيث كان في استقبالنا نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية⁰أجريت مباحثات مع نائب رئيس الوزراء السيد ديميكي ميكونن .⁰أتشرف بزيارة أثيوبيا التي ظلت على الدوام إلى جانب شعبنا مساندة وداعمة لأمنه… pic.twitter.com/SgZ9EAYXEb — Mohamed Hamdan Daglo (@GeneralDagllo) December 28, 2023

من جانبها، أفادت وزارة الخارجية الإثيوبية عبر صفحتها على فيسبوك، بأن حميدتي “وصل إلى العاصمة أديس أبابا”، دون الإشارة إلى مدة الزيارة، وذكرت أن مكونين كان في استقباله.

وأمس الأربعاء، التقى “حميدتي” الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، في أول ظهور له خارج السودان منذ اندلاع الحرب بين قواته والجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان منتصف أبريل/ نيسان الماضي.

واتسعت رقعة الصراع في السودان مع إعلان قوات “الدعم السريع” في 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرتها على مدينة ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة، بعد معارك مع الجيش استمرت نحو 4 أيام.

وفي 19 ديسمبر الجاري، أعلن الجيش انسحاب قواته من المدينة.

وبانتقال المعارك إلى ولاية الجزيرة، تنضم الأخيرة إلى 9 ولايات تشهد اشتباكات مستمرة منذ منتصف أبريل الماضي، بينها العاصمة الخرطوم وولايات دارفور وكردفان، من أصل 18 ولاية.

ومنذ منتصف أبريل يخوض الجيش السوداني و قوات “الدعم السريع” حربا خلّفت أكثر من 12 ألف قتيل، وما يزيد عن 6 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.

(الأناضول)