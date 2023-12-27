سياسة | عربي

حميدتي يلتقي برئيس أوغندا في أول زيارة خارجية معروفة له منذ أبريل- (تغريدة)

منذ ساعتين

الصورة من حساب الفريق أول محمد حمدان دقلو بمنصة إكس

حجم الخط
0

كمبالا: قال قائد قوات الدعم السريع في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) اليوم الأربعاء إنه التقى مع الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني، في أول زيارة خارجية معروفة له منذ اندلاع الحرب بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني في أبريل نيسان.
وقال دقلو على منصة إكس إنهما ناقشا التطورات في السودان.

(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

السودان: تعرض مصفاة الخرطوم للبترول إلى تدمير كامل- (تدوينة)
24 - ديسمبر - 2023
الأمم المتحدة: عدد النازحين جراء الحرب في السودان تخطى 7ملايين شخص 
21 - ديسمبر - 2023
الجيش السوداني يعلن انسحاب قواته من مواقعها في مدينة ود مدني- (تدوينة)
19 - ديسمبر - 2023
شهود: قوات الدعم السريع تتوغل في ود مدني السودانية – (فيديو)
18 - ديسمبر - 2023

اشترك في قائمتنا البريدية