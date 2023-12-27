حميدتي يلتقي برئيس أوغندا في أول زيارة خارجية معروفة له منذ أبريل- (تغريدة)

كمبالا: قال قائد قوات الدعم السريع في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) اليوم الأربعاء إنه التقى مع الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني، في أول زيارة خارجية معروفة له منذ اندلاع الحرب بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني في أبريل نيسان.

وقال دقلو على منصة إكس إنهما ناقشا التطورات في السودان.

سعدت اليوم بزيارة جمهورية أوغندا الشقيقة ولقاء فخامة الرئيس @KagutaMuseveni

ناقشنا خلال اللقاء تطورات الأوضاع في السودان وما ترتب على ذلك من معاناة للشعب السوداني.

قدمت لفخامة الرئيس موسفيني شرحا مفصلا حول أسباب نشوب الحرب التي أشعلها الفلول بمعاونة قياداتهم في القوات المسلحة… pic.twitter.com/KciRgGnm8S — Mohamed Hamdan Daglo (@GeneralDagllo) December 27, 2023

(رويترز)