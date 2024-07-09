«حمّام دمّ» في غزة: عشرات الشهداء بينهم 17 من عائلة واحدة

غزة -«القدس العربي»: ارتكبت قوات الاحتلال مجازر مروعة في غزة، أمس الثلاثاء، حيث سقط عشرات الشهداء والجرحى، فيما اتهم خبراء حقوقيون أمميون إسرائيل بشنّ “حملة تجويع متعمّدة وموجّهة” أسفرت عن وفاة آلاف الأطفال في القطاع.

وإحدى المجازر وقعت غرب مخيم النصيرات حيث راح ضحيتها 17 شهيداً من عائلة أبو فريح بينهم 14 طفلا وامرأة، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع، الذي أكد أيضا ارتكاب ست مجازر في مخيمات الوسطى، مما رفع أعداد الشهداء فيها إلى 29 شهيدًا خلال ساعات، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

كما سقط 26 شهيدا في قصف إسرائيل مدرسة تؤوي نازحين في بلدة عبسان شرقي خان يونس.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان: “استهداف مدرسة تؤوي نازحين في منطقة عبسان شرق خان يونس ووقوع عشرات الإصابات وعدد من الشهداء” .

وأضافت: “طواقم الإسعاف التابعة للجمعية ما زالت تعمل على إخلاء المصابين الذين يتم نقلهم إلى مستشفيي ناصر والأمل في المدينة” .

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال نفذت غارات على شكل “أحزمة نارية”، دمرت خلالها مربعات سكنية. وأكدوا أنه لم يسبق لهم أن شاهدوا غارات بهذا العنف منذ بدء الحرب، وأسقطت عددا كبيرا من الضحايا.

ووصلت مناشدات لفرق الإنقاذ لانتشال جثامين تسعة جثامين لشهداء من عائلة عجور، قرب مفترق الصناعة، كذلك انتشلت طواقم الإنقاذ ستة شهداء من تحت ركام منزل عائلة مهنا، الواقع في شارع الجلاء، في حي الشيخ رضوان.

في الموازاة، اتهم خبراء حقوقيون أمميون إسرائيل بشنّ “حملة تجويع متعمّدة وموجّهة” أسفرت عن وفاة آلاف الأطفال في القطاع.

وقال عشرة خبراء مستقلين تابعين للأمم المتحدة في بيان، نشرته وكالة ” فرانس برس” “نعلن أن حملة التجويع المتعمّدة والموجّهة التي تشنها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني هي شكل من أشكال عنف الإبادة وأدّت إلى مجاعة في جميع أنحاء غزة”.

ولم تعلن الأمم المتحدة رسمياً حالة مجاعة في القطاع، لكن الخبراء الأمميين بمن فيهم المقرّر الخاص المعني بالحقّ في الغذاء مايكل فخري، أصرّوا على أنه لا يمكن إنكار حدوث مجاعة.

وبين الخبراء المعيّنون من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لكن لا يتحدثون باسم الأمم المتحدة، أنه “توفي 34 فلسطينياً من سوء التغذية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، معظمهم أطفال”.