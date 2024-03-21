حنان ترك تعود إلى التمثيل بعد 12 سنة من الغياب

القاهرة – «القدس العربي»: بعد فترة اعتزال امتدت لـ 12 عاماً عادت الفنانة المصرية المحجبة حنان ترك الى التمثيل. وكشفت تفاصيل المسلسل، الذي تعود به إلى الشاشة، فقالت إنه عمل ديني بعنوان «صدق رسول الله».

ونشرت بوستر المسلسل معلقة عليه بالقول: «بفضل الله (صدق رسول الله) على قناة «النهار» الساعة الرابعة والنصف عصراً، موسيقى شريف حمدان، وغناء مجد القاسم، وإنتاج «كارتو نيل ستوديو»، وإخراج مصطفى الفرماوي».

ومن المقرر أن يتناول المسلسل قصة حياة الإمام البخاري على طريقة الرسوم المتحركة أو الكارتون ليكون قريباً من عقول الأطفال، وكذلك الكبار.