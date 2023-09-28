حنا ناصر يحمل رسالة من الفصائل بغزة للحكومة لإجراء الانتخابات البلدية

غزة – “القدس العربي”:

من المقرر أن ينقل رئيس لجنة الانتخابات المركزية الدكتور حنا ناصر، بعد لقائه بمسؤولي الفصائل الفلسطينية في غزة، وجهة نظرهم الخاصة بإجراء الانتخابات البلدية، إلى الحكومة الفلسطينية في رام الله، ضمن الجهود الرامية لتشكيل مجالس بلدية منتخبة في القطاع، بعد غياب 18 عاما عن العملية الديمقراطية.

ويدور الحديث حاليا، أن اتصالات أخرى ستتم عبر لجنة الانتخابات المركزية بين حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، والجهات الحكومية في الضفة بهدف إجراء انتخابات البلديات في القطاع، بعد أن أبدت جميع الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة فتح، موافقتها على إجراء هذه الانتخابات.

وعلمت “القدس العربي”، أن الفترة الماضية التي تلت إعلان حركة حماس تخليها عن موقفها السابق، بأن تكون الانتخابات البلدية ضمن مشروع انتخابات شاملة تتم بموجبها انتخابات رئاسية وتشريعية، وموافقة الحركة مؤخرا على إجراء انتخابات البلديات، شهدت اتصالات بين حركة حماس ولجنة الانتخابات بهدف تطبيق الأمر على أرض الواقع.

وقد طلبت الحركة بحضور الدكتور حنا ناصر إلى غزة، لعقد لقاء مع الفصائل الفلسطينية، بعد لقاءات عقدتها الحركة مؤخرا مع هذه الفصائل، جرى خلالها التأكيد على أهمية عقد الانتخابات.

وخلال الاتصالات التي تمت، أبلغت لجنة الانتخابات حركة حماس، أن عقد الانتخابات وموعدها يكون وفق القانون الفلسطيني، وذلك من خلال قرار تصدره الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور محمد اشتية.

ومن أجل تذليل العقبات، وصل ناصر إلى قطاع غزة، قادما من مدينة رام الله، وعقد مساء الأربعاء اجتماعا حضره ممثلو جميع الفصائل الفلسطينية في القطاع.

وخلال اللقاء، أكدت جميع الفصائل الحاضرة على إجراء الانتخابات المحلية بغزة، فيما وعد مسؤولو لجنة الانتخابات بمواصلة جهودهم الرامية لإتمام العملية وفقا للقانون.

وبحسب مصدر حضر الاجتماع، فإن هناك لقاءات أخرى ستعقد في الفترة القادمة، تهدف إلى تذليل العقبات التي تعترض العملية، وفي مقدمتها مهمة الإشراف القضائي على العملية، بحيث إن كانت ستتبع القضاء الفلسطيني في الضفة، أم قضاء غزة.

وقد وعد مسؤولو لجنة الانتخابات بنقل رسالة الفصائل إلى الحكومة، وبذل كل الجهود من أجل إجراء هذه العملية الديمقراطية الغائبة عن القطاع منذ العام 2005.

وتشمل رسالة الفصائل ثلاث نقاط رئيسة وهي ضرورة إجراء الانتخابات وفق قانون الانتخابات المحلية المعمول به، على أن تقوم الحكومة بإصدار قرار يحدد الموعد الخاص بتلك الانتخابات، وأن يكون الإشراف التنفيذي على الانتخابات البلدية من لجنة الانتخابات المركزية.

وكانت آخر انتخابات بلدية أجريت في العام 2005، وبعدها وبسبب حدوث الانقسام السياسي، لم يتم عقد أي انتخابات محلية، حيث اقتصر إجراؤها في مناطق الضفة الغربية الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية التي تتزعمها حركة فتح.

وقبل عامين أجريت تلك الانتخابات في الضفة، لكن وقتها لم تسمح حركة حماس بعقدها في قطاع غزة، واشترطت أن تكون مرتبطة بانتخابات عامة.

وفي هذا السياق، قال رئيس دائرة العلاقات الوطنية في حركة حماس زكريا أبو معمر، إنّ حركته تؤكد على موقف الكل الوطني بضرورة إجراء الانتخابات المحلية تحت إشراف لجنة الانتخابات المركزية.

وقال في تصريح صحافي إن الحركة ستذلل كل العقبات، وستقوم بكل ما هو مطلوب حتى تجرى الانتخابات المحلية في قطاع غزة، وأشار إلى أن لجنة متابعة القوى والوطنية والإسلامية بمشاركة جميع الفصائل الفلسطينية، بما فيها حماس وفتح وحركة الجهاد الإسلامي، عقدت اجتماعا مع رئيس لجنة الانتخابات المركزية الدكتور حنا ناصر، طرحت خلاله موضوع الانتخابات المحلية بشكل رئيس وأساس.

وأشار إلى أن الدكتور ناصر استمع بوضوح إلى موقف وطني جامع من الفصائل بضرورة الإسراع في إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة، وقال إن الفصائل أبدت استعدادها لتذليل كل العقبات لإجراء الانتخابات، مشيراً إلى أن الانتخابات حاليا “لا تحتاج سوى قرار من مجلس الوزراء في رام الله، باعتباره الجهة التي تكلف لجنة الانتخابات المركزية”.

وبيّن أبو معمر أن اللجنة أكدت جهوزيتها الكاملة الإدارية والفنية لإجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة فور تلقيها قرارا بهذا الخصوص، وجدد تأكيده على موقف الحركة الذي أعلنته في 14 من آب/أغسطس في اللقاء الوطني الذي دعت إليه باستعدادها أيضا لتذليل كل العقبات.

وقال “الحركة اليوم كررت الموقف ذاته، وممثل حركة فتح في الاجتماع أكد أن الأجواء إيجابية لإجراء الانتخابات المحلية، ونحن قلنا نعم، وأكدنا أن الأجواء إيجابية، ولا يوجد في قطاع غزة أي عائق أمام إجرائها”.

وأضاف “ننتظر ما ستؤول إليه الأمور بعد هذا الاجتماع المهم، ولا يوجد مشكلة إطلاقا لدى الفصائل والقوى من إجراء الانتخابات المحلية، والكل أكد ضرورة صدور القرار”، وأعلن في الوقت ذاته أن القوى الوطنية والأطر الطلابية انتهت من الاتفاق على إجراء الانتخابات الطلابية في جميع الجامعات والمعاهد، وقال إن العملية ستبدأ خلال الأشهر القليلة القادمة.

من جهته قال الناطق باسم حركة فتح منذر الحايك، إن حركته أكدت خلال اجتماع الفصائل مع لجنة الانتخابات، على موقفها الثابت من ضرورة إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة.

وقال إن فتح شددت على ضرورة إرسال رسالة مكتوبة من القوى الوطنية والإسلامية إلى الحكومة الفلسطينية للتأكيد على الجهوزية والمطالبة بتحديد موعد لإجراء الانتخابات المحلية.

وفي السياق، دعا مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، الحكومة الفلسطينية إلى إصدار قرار بإجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة.

وقال البرغوثي في تصريح صحافي، “الانتخابات المحلية طال انتظارها ولا مبرر لتأجيلها ما دامت جميع القوى تطالب بها ولجنة الانتخابات المركزية جاهزة لإجرائها”.

وأشار إلى أن الانتخابات البلدية يمكن أن تكون مقدمة لإجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية وللمجلس الوطني التي طال انتظارها أيضا منذ عام 2006.