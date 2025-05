حوادث إطلاق نار استهدفت رؤساء أو مرشحين للانتخابات الرئاسية الأمريكية- (فيديو)

واشنطن: تعرض المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب لمحاولة اغتيال عندما أطلق رجل عليه النار خلال مهرجان انتخابي.

فيما يأتي عدد من حوادث إطلاق النار التي استهدفت رؤساء من بينهم أبراهام لينكولن وجون إف كينيدي، أو مرشحين للرئاسة.

تعرض الرئيس ريغن لإطلاق نار وأصيب بجروح خطرة لدى مغادرته فاعلية في فندق هيلتون بواشنطن. ومطلق النار يُدعى جون هينكلي جونيور ومُنح إفراجا غير مشروط في 2022.

أمضى ريغن 12 يوما في المستشفى. وعززت الحادثة شعبيته مع إظهاره روح الفكاهة والصلابة خلال فترة تعافيه.

This is how the Secret Service reacted in 1981 when Ronald Reagan was shot.pic.twitter.com/N4GBoHqMWZ

— Keith Boykin (@keithboykin) July 13, 2024