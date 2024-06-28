حوار مثير بين الرئيس البوليفي وقائد المحاولة الانقلابية عند مدخل القصر الرئاسي- (شاهد)

لندن- “القدس العربي”:

تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، حوارا مثيرا بين الرئيس البوليفي لويس آرسي، وقائد الجيش الجنرال خوان خوسيه زونيغا، الذي قاد محاولة انقلابية، الأربعاء، انتهت بالفشل والقبض عليه.

ودار الحوار بين الرجلين عند مدخل القصر الجمهوري في العاصمة لاباز، حيث وجّه آرسي أوامره إلى زونيغا بسحب الجنود وإعادة القوات إلى ثكناتها، ولكن الأخير رفض الانصياع للأوامر.

وخاطب الرئيس الجنرال قائد الانقلاب بأن ما يفعله ضد مصالح الشعب البوليفي وضد الديمقراطية.

"اسحب أوامرك وأعد القوات إلى ثكناتها".. حوار بين الرئيس البوليفي لويس آرسي وقائد الانقلاب لحظة اقتحام القصر الجمهوري pic.twitter.com/V9VkaOuPxo — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) June 27, 2024

وفي وقت لاحق، رفض الرئيس البوليفي، بشدة المزاعم القائلة بأنه “خطط للانقلاب بنفسه”.

وقال آرسي في مؤتمر صحافي، الخميس: “أي نوع من التعليمات أو التخطيط للانقلاب الذاتي يمكن أن يكون هذا، لقد تصرف زعيم المحاولة الانقلابية خوان خوسيه زونيغا من تلقاء نفسه”.

ووصف آرسي مزاعم زونيغا بـ”القبيحة”، مضيفا “أنه يدعي أنني خططت لتلك المحاولة لكسب المزيد من الشعبية، لكنني لست سياسيا يسعى لكسب الشعبية من دماء الشعب”.

ولفت إلى أنهم لاحظوا تحركات غير عادية في القوات المسلحة قبل فترة قصيرة من وقوع محاولة الانقلاب وأنهم كانوا يتوقعون ذلك.

جدير بالذكر أن زعيم المحاولة الانقلابية قائد الجيش السابق خوان خوسيه زونيغا، قال في تصريحات للصحفيين بعد اعتقاله “أنا بريء، لقد التقيت بالرئيس آرسي الأحد الماضي”.

وادعى أن آرسي قال له إن “الوضع سيئ للغاية وأن البلاد تمر بمرحلة حرجة جدا، وأنه يجب القيام بشيء ما بهدف زيادة شعبيته مرة أخرى”.