حوالي 70 مفقودا بينهم 25 ماليا في غرق قارب مهاجرين قبالة المغرب

باماكو: أعلنت باماكو مساء الخميس أنّ قاربا على متنه مهاجرون غير نظاميين، كان في طريقه إلى إسبانيا حين غرق في 19 ديسمبر/ كانون الأول الجاري قبالة السواحل المغربية، ما أسفر عن فقدان حوالي 70 شخصا، من بينهم 25 ماليا، ونجاة 11 شخصا.

وقالت الحكومة المالية في بيان إنّ “عدد ركاب القارب الذي كان متّجها إلى إسبانيا كان 80 شخصا (…) وقد تمّ للأسف تحديد هويات 25 شابا ماليا في عداد الضحايا”.

وأضافت أنّ 11 شخصا تمّ إنقاذهم “بينهم تسعة ماليين”.

وبحسب الحكومة المالية فإنّ هذه الحصيلة احتُسبت استنادا إلى “معلومات وردت من مصادر مختلفة، لا سيّما من سفارتي مالي في موريتانيا والمغرب، ومن أهالي الضحايا (..) ومن بعض الناجين”.

وبحسب منظمة “كاميناندو فرونتيراس” الإسبانية غير الحكومية، فإنّ أكثر من 10400 مهاجر قضوا أو فُقدوا في عرض البحر خلال محاولتهم الوصول إلى إسبانيا هذا العام الذي شهد تدفّقا قياسيا للمهاجرين إلى جزر الكناري.

ويوازي هذا المجموع مقتل 30 شخصا في اليوم الواحد في المعدّل، بين يناير/ كانون الثاني و15 ديسمبر/ كانون الأول 2024، وفق ما أعلنت هذه المنظمة التي تُخطر في العادة السلطات البحرية حينما تكون هناك زوارق مهاجرين تواجه صعوبات في عرض البحر.

ويعدّ “هذا العام الأكثر حصدا للأرواح” منذ بدأت “كاميناندو فرونتيراس” بتسجيل بيانات في هذا الخصوص، بحسب ما أوضحت المنظمة في بيان.

وتعاني مالي أزمة أمنية خطرة ومتعددة الأبعاد منذ اندلع فيها تمرد انفصالي وآخر جهادي عام 2012.

(أ ف ب)