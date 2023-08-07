حوت أزرق نافق على شاطئ في تشيلي- (صور)

سانتياغو: لفظ البحر حوتا أزرق، وهو أكبر حيوان في العالم، إلى شاطئ في جزيرة تشيلوي في جنوب تشيلي بعد نفوقه في المياه، وفق ما أعلنت السلطات المحلية الأحد.

وأبلغ سكان مدينة بويرتو إلفيرا الواقعة في منطقة أنكود، بعد ظهر السبت عن اكتشاف هذا الحوت الضخم على شاطئ صغير في الأرخبيل، على مسافة ألف كيلومتر جنوب العاصمة سانتياغو.

وأكدت الهيئة الوطنية للمصائد والاستزراع المائي (Sernapesca) على منصة “إكس” أن هذا الثديي “حوت كبير من عائلة بالينوبتيرا”.

وكتبت “لقد ساهمنا في تحديد النوع ويعتقد أنه حوت أزرق”.

#LosLagos: un gran cetáceo de la familia Balaenopteridae, varó muerto en Puerto Elvira, Ancud. Asistimos a identificar la especie y se trataría, preliminarmente, de una ballena azul. El cambio de marea impidió la toma de muestras por lo que continuaremos el monitoreo. pic.twitter.com/o6II0Zqn4A — Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura 🇨🇱 (@sernapesca) August 5, 2023

وذكرت وسائل إعلام محلية نقلا عن المدير الإقليمي للهيئة كريستيان هادسن أنه “نظرا إلى حالته، يعتقد أن الحوت نفق في البحر قبل فترة”.

من جهتها، أشارت جمعيات الدفاع عن البيئة إلى أن المنطقة تزدحم بقوارب تابعة لشركات الاستزراع المائي وتكثر حركة المرور البحرية فيها، وقد طالبت بإجراء تحقيق لمعرفة ما إذا كان الحيوان وقع ضحية تصادم.

(أ ف ب)