حورية فرغلي تروي تفاصيل تعرضها للسحر ودفنها في “ساحرة الجنوب”

“القدس العربي”: كشفت الفنانة حورية فرغلي تفاصيل دفنها، في مسلسل “ساحرة الجنوب” الذي حقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه، مؤكدة أنها رفضت الاستعانة بـ”دوبليرة”.

وأكدت أنه “من أسباب نجاح ساحرة الجنوب أني بحب المقابر، وما بخافش منها، وأدفنت مرة، ومرضتش يجيبوا واحدة بدالي تعمل المشهد أنا اللي عملته، أتدفنت في مقابر العياط، وهناك في شجرة كبيرة، الساعة 3 الفجر، الدنيا كانت حر ورطوبة بطريقة صعبة”.

وأشارت إلى أنه “أول ما حفروا الحفرة وحطوني تحت كان الجو تلج، كأنها تلاجة موتى، أطلع فوق حر موت، لكن ما خوفتش وما حستش بحاجة، لاني كنت عارفة أنه تمثيل، أنا ما بخافش من الموت، ومستعدة له، نفسي ييجي بصراحة، لأن الدنيا بقا دمها تقيل، الناس اتغيرت وأخلاقها اتغيرت، مابقوش يخافوا وبقا في عنف، ومفيش أصول”.

وتحدثت أيضاً عن السحر الذي تعرضت له من إحدى صديقاتها التي كتبت لها سحر بالمرض وعدم الخلفة، وقالت: “ما كانتش صاحبتي اتعرفت عليها شوية وليها علاقة بالوسط الفني. وكان الموضوع بسبب الغيرة لأن أنا ما عملتش حاجة ليها أبداً، فما الدافع الآخر الذي سيكون عندها”.