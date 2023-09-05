حورية فرغلي تعلق على تعرضها لموقف محرج في مسابقة ملكة جمال مصر

لندن- “القدس العربي”:

علقت الفنانة حورية فرغلي على تعرضها لموقف محرج خلال حضورها مسابقة ملكة جمال مصر التي أقيمت قبل يومين في أحد الفنادق بالقاهرة وسقوطها من على السلم.

اعتبرت حورية فرغلي خلال تصريحات صحافية، أن الحسد هو السبب في وقوعها من على السلم بعد أن أشادت بها سيدة قبل الدخول مباشرة.

وقالت حورية فرغلي: “مكنتش متخيّلة إن ممكن كلمة حسد تعمل تأثير سريع كده، كنت داخلة الفندق علشان أحضر حفلة ملكة الجمال، فجأة قابلتني واحدة ولقيتها بتقولي في وشي (أنت حلوة قوي وزي القمر)”.

وتابعت: “معدتش دقيقة ولقيت نفسي باتكعبل على السلّم وأنا نازلة الحفلة”، مشيرة إلى أن الموقف يعد غريباً بالنسبة لها خاصة أنها معتادة على المشى بأحذية عالية: “بصراحة، موقف غريب وأول مرة أتعرض له، طول عمري متعودة على إني أمشي بالكعب العالي من غير ما أقع، لكن الحمد لله إنها جت على الوقعة بس، وأنا بخير الحمد لله”.