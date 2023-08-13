حورية فرغلي تعلن تعافيها من الأورام- (فيديو)

“القدس العربي”: كشفت الفنانة حورية فرغلي، عن تعافيها تماماً من كل الأورام التي كانت قد أصيبت بها، وذلك بعد خضوعها لعملية استئصال الرحم، مؤكدة أنها ستعود للساحة الفنية مرة أخرى.

وقالت حورية: “أنا رجعت طبيعية ومعنديش ورم في جسمي وقاعدة مستنية حد يكلمني ويقولي إننا مستنينك في عمل فني، بعمل دلوقتي فيلم اسمه ظلال مهجورة، خلصت تصويره في أبوظبي ونجومه كلهم سوريين ولبنانين وتجربة جديدة إني أشتغل مع ناس زيهم وهما بيحبونا جدًا والشغل معاهم جميل وبيحسسوك قد أي أنت مترحب بيك من أكبر واحد لأصغر واحد”.

وأضافت :”رشيد عزاف ممثل جامد وفرحانة إني بشتغل معاه وشخصيتي شريرة شوية وغيورة أوي والناس هيحبوها”.

وكانت حورية قد أكدت في لقاء سابق أنها فخورة بكل أعمالها وراضية تماماً عن مشوارها الفني، مشيرةً إلى أنها حققت نجاحاً كبيراً في عدد من أعمالها والتي لا تزال عالقة في أذهان الجمهور، ومنها مسلسلا “حكايات بنات” و”ساحرة الجنوب”.

وأشارت إلى أن الجمهور كان يناديها بـ “كوكي”، وهو اسم الشخصية التي قدّمتها في مسلسل “حكايات بنات”، عندما كانت تحج… وفي رحلة حج أخرى ناداها الجمهور باسم “ساحرة الجنوب”.