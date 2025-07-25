حين تخطئ “الإيكونومست”.. لهاكابي المفتخر بديمقراطيته: أعندكم سموتريتش وإبادة؟

محاكمة بلا استعراض. عندما جرت المحاكمات الاستعراضية خلف الستار الحديدي، كانت هناك سفارات بعثت بمندوب عنها بمستوى قنصل، كي تحاول الجلوس في أحد المقاعد الخلفية وتبليغ بلادها عن سير المحاكمة المفبركة التي كانت نهايتها معروفة مسبقاً. هكذا ألمح العالم الحر للاتحاد السوفيتي وجريراتها بعدم رضاه.

الإيكونومست البريطانية التي تصدر تقريرها الاعتباري عن الديمقراطية في العالم كل سنة، أنزلت هذه السنة إسرائيل إلى المرتبة الـ 31، فيما وجدت الولايات المتحدة نفسها في المرتبة الـ 28. كلتاهما شهدتا علامات أفضل، وكلتاهما في تصنيف “ديمقراطيات عليلة” أي – لا تزالان ديمقراطيتين، لكن مع كثير من النقاط السلبية (عندنا أساساً؛ بسبب احتلالنا لـ”المناطق” [الضفة الغربية] والأحكام الشخصية والاحتكار الديني. أما في أمريكا، فيعود هذا بسبب عقوبة الإعدام القائمة في الـ 36 ولاية من أصل 50). على أي حال، فإن السخافة في ظهور السفير الأمريكي مايكل هاكابي في محاكمة نتنياهو كان حدثاً انتقده حتى اليمين نفسه. يمكن ويجب انتقادنا على مظاهر الضعف الكثيرة في ديمقراطيتنا في الآونة الأخيرة، لكن لا توجد لدينا محاكمات ملفقة وليس للولايات المتحدة الحق بأن تزايد علينا في سياق الديمقراطية، بعد سنوات طويلة كنا فيها في مرتبة اعلى بكثير منها في مقياس الديمقراطية في الإيكونومست إياها.

لكن بعد يوم أو يومين من ذلك، هددنا هاكابي بأخذ حق الوصول إلى الولايات المتحدة دون حاجة للحصول على التأشيرة؛ لأن بعضاً من زملائه الإفنجيليين لم يسمح لهم بدخول إسرائيل. حسناً، إذا أصر على ذلك، فلن نمنعه من زيارة نتنياهو في المحكمة (في تلك المرات النادرة التي يصل فيها إلى محاكمته ويتنازح مع قضاته)، ولن ينزع أحد منه إمكانية التذاكي وجلب باغز باني أو دونالد داك إلى المحكمة، لكن على ألا يعيد الحاجة إلى التأشيرة.

الخليل في أيدينا

بعد المذبحة الرهيبة التي ارتكبها المخرب باروخ غولدشتاين في عيد “البوريم”، سلمت صلاحيات الترخيص البلدية في مجال مغارة الماكفيلا [الحرم الإبراهيمي الشريف] في الخليل إلى أيدي الفلسطينيين كجزء من الرغبة لتخفيض اللهيب. لكن ثقوا بوزير المالية ونصف وزير الدفاع عندنا؛ فهو لن يسمح لأي لهيب أن يخبو، وقد نجح بهدوء تام في سلب صلاحيات الترخيص البلدية من أيدي الفلسطينيين. لعل هذا ليس نهاية العالم، وعندما نجد أنفسنا متهمين بإيقاع أضرار أكثر بالفلسطينيين في غزة وفي أماكن أخرى، فهذا النبأ لا يسيطر على جدول الأعمال العام. كما أن أحداً لا يتوقع أي شيء طيب من سموتريتش. لكن لم لم يوجه ولو حتى وزير واحد سؤالاً لسموتريتش: لماذا يطيب لك اللعب بالنار؟

يوسي بيلين

إسرائيل اليوم 25/7/2025