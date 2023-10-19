حين تعرّي فلسطين لا إنسانية هذا «العالم المتحضر»

ماذا ننتظر من أمريكا ووليدتها إسرائيل غير تدمير الشعوب وحروب الإبادة. ما تقوم به إسرائيل اليوم في غزة هو استمرار لأفعالها منذ عقود، وهي سليلة أمريكا في ذلك. لقد صممت اتفاقيات أبراهام لتجعل من إسرائيل المفوض الإقليمي المعلن للولايات المتحدة. وفي ما لو تمكن دونالد ترامب من ضمان فترة رئاسية أخرى، لكانت لتلك السياسة عواقب كارثية على المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط. فها هي إسرائيل فعليا تعتقد بأن لديها الحق في الاعتراض على القرارات التي تتخذها الولايات المتحدة داخل المنطقة. إذن، في ما لو قيض لسياسة ترامب أن تتكرس، لغدت إسرائيل بالفعل هي المفوضة بها والمسؤولة عنها، بما يعني استمرار الصراع الذي تشعل نيرانه قوة عسكرية لطالما كانت هي المبادرة بالعدوان. وهي بشكل من الأشكال سبب ما يحصل اليوم من مواجهة مع المقاومة في غزة، لا تفعل في سياقها شيئا سوى قصف الأبرياء ومحاولة تهجيرهم.

في هذه الأثناء، العالم الغربي يقف في صف إسرائيل بسياسته وإعلامه، ولا مواقف عملية من قبل العرب تجاه قضية الأمة. يبدو أنّ ما يهم الحكام العرب كما أكد تشومسكي هي مصالحهم الخاصة.. ثرواتهم وسلطتهم وهيمنتهم وسيطرتهم. يضطرون أحيانا، وتحت ضغط الجماهير، لإظهار الاهتمام بالفلسطينيين بهدف الحفاظ على هدوء شعوبهم، التي تعتبر هذه القضية مهمة. هناك نوع من التحالف الضمني بين دول عربية معروفة وإسرائيل منذ سنة 1967، وهي السنة التي شهدت فيها سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه إسرائيل تغييرا جذريا. قبل ذلك كان هناك التزام أمريكي، ولكن ليس بهذا التطرف الذي أتى في ما بعد. والسبب أن إسرائيل قدمت سنة 1967 خدمة كبرى للولايات المتحدة ولبعض الدول العربية في آن، وذلك بتدمير أسس القومية العلمانية العربية التي كانت غريما أساسيا لدول تتبنى الإسلام المتطرف، وكان هدفها تحقيق وحدة قومية عربية مشتركة على أكثر من صعيد. إنه صراع قديم يعود للحقبة التي احتل فيها البريطانيون المنطقة وزرعوا في ما بعد كيانهم الصهيوني، وكانوا يدعمون الإسلام المتطرف ضد القومية العلمانية.

ما من سبيل أمام واشنطن لتهدئة الصراع في المنطقة، والتقليص من حجم الكراهية المتنامية ضدّها، سوى أن تتوقف عن دعمها المطلق لكيانها الوظيفي الاستعماري

عندما تولت الولايات المتحدة زمام الأمور في المنطقة تبنت السياسة نفسها، وهذا أمر مفهوم، فالقومية العلمانية يمكن أن تقود نحو الاستقلال وإنشاء تحالفات أخرى، ولكن الإسلام المتطرف يمكن أن يُتحكم فيه. ليس دائما، فقد كان 11 سبتمبر استثناء، لكنها سياسة تنجح في معظم الأوقات. حقيقة الأمر كما يراها فوكوياما، أنّ نهاية العهد الأمريكي جاءت قبل ذلك بكثير، لكن الأسباب طويلة المدى للضعف والانحدار الأمريكي هي في الحقيقة محلية أكثر منها دولية، «ليس من المرجح أن تستعيد الولايات المتحدة مكانتها المهيمنة السابقة، وينبغي لها أن لا تطمح في ذلك». وهي عموما تستحق ذلك التراجع المهين بسبب تدخلاتها الخارجية وتدميرها للمنطقة على وجه الخصوص، واصطفافها الدائم إلى جانب تل أبيب، ومحاولاتها تصفية القضية الفلسطينية. في زمن رداءة الأمميّة الليبراليّة «غير المسؤولة والاستعلائيّة»، بتوصيف دانييل بيسنر.. الدول تتخذ القرارات بناء على أسباب كثيرة، بدءا من نوع النّظام، أهي دولةٌ ديمقراطيّة أم استبداديّة، إلى السايكولوجيا الفرديّة، هل هذا القائد بعينه سليم عقليا؟ إلى الثقافة، ما هو السلوك الذي تُثمّنه أمة ما؟ السؤال على ماذا تستند أمريكا في دعمها المطلق لإسرائيل؟ هل على القانون الأمريكي؟ طبعا لا، فهناك خمسون ولاية في أمريكا، إلا إذا كانت واشنطن تعتبر تل أبيب ولاية أمريكية. لم ينجز القرن الأمريكيّ الأهداف المتعالية التي وضعها له أوليغارشيون من شاكلة هنري لويس، لكنّه أثبت أنّ مساعي حكم العالم بالقوة محكومة بالفشل. إنّ المهمة المطروحة في المئة عام المقبلة لن تكون خلق قرن أمريكي جديد، بل خلق قرن عالمي، قرن لا تقيَّد فيه القوّة الأمريكيّة فحسب، بل تُقلَّص، وتكرس فيه كلّ أمة نفسها لحل المشكلات التي تهدّدنا جميعا. والفضل في ذلك سيعود في جزء كبير منه إلى المقاومة التي تحمي شرف الأمة وكبريائها. وكما أفصح عنوان كتاب من أكثر الكتب مبيعا عام 1946، قبل أن تعرقل الحرب الباردة كل محاولة لبناء شراكة دولية حقيقية، لن يكون أمامنا سوى «عالم واحد أو لا شيء على الإطلاق».

بينما ارتكزت معظم الإمبراطوريّات، تقليديّا، على مصادرة واحتلال الأراضي الشاسعة، فإنّ الولايات المتحدة بَنَت قواعدها العسكريّة حول العالم لإبراز سلطتها. هي «امبراطورية تنقيطية» بتعبير دانييل إيمراوار. ومن هذه البؤر الاستعماريّة، أطلقت الولايات المتحدة الحروب التي قتلت الملايين من النّاس، حاميةً بذلك نظاما رأسماليّا يجرّ نفعه على الأثرياء، ويهدّد أيّة سلطة ديمقراطيّة، أو أيّا تكن تمتلك الجرأة والشجاعة بمعارضتها. الولايات المتحدة لا تحاسب نفسها على ما قامت به من أجل تنشئة ورعاية «دولة» هجينة مثل إسرائيل التي تخاف عليها اليوم فتحرك بوارجها وأسطولها البحري لحمايتها. ما من شك أنّ واقع النظام الدولي في غطرسته الغربية لم يتغير بعد، فالدول الاستعمارية بوصفها صاحبة السلطان على الاقتصاد العالمي، تؤثر بشكل واسع في النظام الاقتصادي والاجتماعي للدولة الوطنية، من خلال القروض والتداين، الذي تشرف عليه الأذرع المالية للقوى الكبرى، وهي أساسا صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مهزلة أن تتفاوض تونس مثلا مع البنك الدولي لمدة سنتين على 1.9 مليار دولار في حين يضخون آلاف المليارات لأوكرانيا على مدار سنة من اندلاع الصراع مع روسيا، وما زالوا يقدمون الدعم المالي والعسكري، ذاك هو الغرب الذي تملّكته إرادة الهيمنة، يخدم مصالحه الخاصّة فقط غير عابئ بهموم الشعوب وحقّها في الحياة الكريمة أو تقرير المصير. والولايات المتحدة أبرز المدافعين عن تحقيق مصالحها الخاصّة، وهي لذلك تتجاهل المجتمع الدولي في أكثر المناسبات، لا يمكن نسيان فلسطين أو التفريط فيها، وإن سادت ثقافة العقم واستراتيجية الإلغاء في زمن النفاق العالمي وعصر الالتفاف والازدواجية.. وما من سبيل أمام واشنطن لتهدئة الصراع في المنطقة، والتقليص من حجم تلك الكراهية المتنامية ضدّها، سوى أن تتوقف عن دعمها المطلق لكيانها الوظيفي الاستعماري، ورفضها الانضمام للإجماع الدولي المنادي بحق كل الدول في المنطقة بأن تعيش في أمن وسلام، بما فيها دولة فلسطينية على أرضها المحتلة.

كاتب تونسي