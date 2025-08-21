حين تفرض إسرائيل “سلامها” على العرب بقوة “النووي ثلاثي القوائم”: ماذا تخفي الصين؟

أمير أورن

في التعتيم الأمني الذي يلف إسرائيل في السنوات الأخيرة، تبرز أشعة من الضوء أحياناً؛ تأتي إحداها الآن، وبصورة مشفرة من أماكن بعيدة – من ألاسكا واليابان والصين – بصورة عرضية.

نشر معهد أبحاث سلاح الجو الياباني تحليلاً للغز يشغل الخبراء العسكريين في الغرب والشرق الأقصى منذ أن أطلقت الصين في العام الماضي قاذفات لمناورة مشتركة مع طائرات حربية روسية في المجال الجوي المجاور لـ ألاسكا، حتى يشاهدوها ويصوروها.

التقدير: أرادت الصين أن تثبت قدرتها على إطلاق قاذفات بعيدة المدى قادرة على حمل رؤوس نووية. ما أهمية هذا الأمر بالنسبة لها؟ هي بذلك، تنضم إلى نادي القوى الأمريكية الروسية المغلق الذي يمتلك ثلاثة أنظمة نووية استراتيجية: جوية (القاذفات)، وبحرية (غواصات حاملة للصواريخ)، وبرية (مستودعات صواريخ تحت الأرض).

في حصولها على قدرة ثلاثية، تستند الدولة العظمى على ردع مضمون من هجوم مفاجئ. لن يجدي العدو إذا ضرب واحدة من الأرجل الثلاثة أو حتى حاول في الوقت نفسه المس بالثانية – لأن الثالثة ستدمره. عندما تكون الدولة عظمى ومزودة بمقعد في مجلس الأمن وباقتصاد قوي، فإنها تحظى بمكانة الدولة العظمى.

هذا لا يحصنها من أنواع أخرى من الهجمات، من جانب عدو غير نووي أو لا يخاف من رد محتمل مثل القاعدة في 11 سبتمبر، ولكن في نظام الردع ما بين الدول العظمى ثمة توقيع مهم هنا. ولو كان هذا أقل درجة في ميزان الردع الإقليمي، كما ما بين الهند والباكستان. ترامب بمنحه لنفسه جائزة ترامب للسلام، تبجح بأنه خفف الاشتعال في الجولة الأخيرة ما بين هاتين الدولتين، ومنع حرباً نووية. فعلياً، الردع المتبادل من تصعيد بيوم القيامة هو الذي هدأ اللهب حتى المرة القادمة.

حتى الآن، ليس هنالك أي كلمة عن الشرق الأوسط، ولكن ثمة إشارات علنية في الصين تدل على شيء ما خفي عن ردع استراتيجي لإسرائيل: هي موجودة في النادي، العضوة الرابعة في العالم، هذا إذا صدقنا المنشورات الأجنبية، التي بعضها إعلامي أو بحثي وبعضها رسمي مثل تقارير الإدارة الأمريكية للكونغرس ووثائق سرية سابقة تم رفع السرية عنها.

حتى الآن، أكثر العالم من التخمين بأن إسرائيل بنت منذ سنوات الستينيات، الحامل الثلاثي القوائم للردع، قائمة بعد قائمة. وقيل بأنها زُودت بصواريخ تم تطويرها في فرنسا، وتم تغيير اسمها وأخذت اسمها العبري الجميل “يريحو”، وزُرعت تحت أرضية قواعد، وتنتظر حرب يأجوج الإسلامي ضد مأجوج اليهودي. من المعتاد تشخيص موقعها عادة باسم “حقول الآلهة”، لدرجة أن أحد رواد الأعمال النشطين أو ربما أحد المواطنين الذين لديهم هواية صناعة أغطية رأس، أنتج قبعات تحمل اسم القاعدة ورمزها.

فيما بعد، تم شراء غواصات من ألمانيا تعتبر “استراتيجية”. ما الذي تحمله بالضبط، عندما تُخبأ في الأعماق. يحظر معرفة هذا. عندما كشفت لجنة غرونس المكلفة بالتحقيق في قضية شراء السفن، عن جوهر السر، توترت أعصاب المسؤول عن الأمن في المؤسسة الأمنية، الذي هو ضابط الأمن المسؤول عن هذا السر المطلق.

هذا بحد ذاته يصنف الغواصات بضبابية، تلك الاختراع الإسرائيلي من عهد بن غوريون وأشكول وبيرس المتمثلة في نعم/لا، مع/بدون، يوجد/لا يوجد. لا يؤكدون، حتى لا يدفعوا ثمن الاعتراف، ولا ينفون حتى يظل الشك يعتلج نفوسهم ويذكر المتآمرين بما يخاطرون به.

لو كلف معهد الأبحاث الياباني نفسه، بعد دراسة المسألة الصينية، عناء تحليل عملية الجيش الإسرائيلي ضد إيران قبل شهرين، لوصل إلى نتيجة مشابهة: بفضل سلاح الجو، نرى أن للردع الاستراتيجي قدماً ثالثة في الجو. إذا كان هذا صحيحاً، فإن حفنة من القادة والمخططين في العقدين الأخيرين يستحقون الثناء الكبير على رؤيتهم الثاقبة، وتجميد الموارد، وتنفيذ عملية الانطلاق نحو الكمال.

وهذا لا يغطي على أخطاء وإخفاقات أولئك الأشخاص أو زملائهم الذين تم صبهم في قالبهم، من المهني وحتى الأخلاقي، والذين ينتمون إلى نقاش آخر، آني جداً. من المسموح الفصل بينهم.

منذ بداية الألفية الحالية، أصر سلاح الجو على استثمار الأموال للاهتمام بطائرة الجيل الخامس لمن الطائرات النفاثة في المنظومة الحربية. تجسد الجيل الأول بطائرة “الميستير”، والجيل الثاني “الميراج”، أما الثالث والرابع فكانت أمريكية وهي “الفانتوم” ثم تلتها اف 15 – 16 (ومن الجيد أن توقف جنون العظمة في صنع طائرة “لفي”، المحلية فهي ليست الأكثر تطوراً.

الجيل الخامس هو الطائرة الهجومية التي سيتم الحديث عنها لاحقاً. هي غالية الثمن، وكانت تدعو للتردد في البداية، ومبنية على شراكة مع حلفاء. سلاح الجو شجع الحكومات على المخاطرة والانضمام، لأن الوضع بدون طائرة كهذه سيكون أخطر، ولا يعود ذلك لرغبة الدول العربية المعتدلة والثرية بامتلاكها إلى جانب عجز واشنطن عن مقاومة الإغراء. فبضغط من القيادة الجوية، تم إقناع هيئة الأركان والحكومة، طوال سنوات وفي ظل خلافات حول عدد الأسراب، بتخصيص جزء كبير من المساعدة الأمريكية لتمويل الطائرة التي تحول اسمها إلى “أدير”. وتم إبراز خصائصها كحاسوب طائر يغذي بياناته بطائرات أقل جودة ولوحدات إطلاق نار بحراً وبراً، وكطائرة شبح متملصة قادرة على التسلل إلى أهدافها دون أن كشفها أو يتم إسقاطها.

بموازاة التسلح، يبني سلاح الجو قوته التنظيمية والبشرية بصورة ممنهجة. قبل تسع سنوات، وقف المقدم سيغلر بتواضع إلى جانب كبار الشخصيات السياسية والعسكرية في حفل تدشين أول طائرة “أدير” لمصنع “لوكهيد مارتن” في فورت وورث، تكساس. كان سغلر آنذاك رئيساً للفريق الذي أسس أول سرب لطائرة “أدير”، وعين قائداً للسرب، ثم تمت ترقيته إلى رتبة عميد وكقائد لقاعدة “نفاتيم”.

في الشهر الماضي، وبعد إيران، أنهى وظيفته هناك، ورشح لرئاسة مجموعة العمليات الجوية، رقم 3 في سلاح الجو، وتعد هذه مرحلة في سلم المنافسة على القيادة بعد قائد سلاح الجو القادم عومر تشلر، رئيس الهيئة التي من المتوقع أن يتولى قيادة السلاح خلفاً لتومر بار. ليس هنالك ما يضمن ذلك، ولكن يبدو أن سغلر سيقود سلاح الجو في السنوات القادمة بعد تومر وعومر.

من هنا ينبع أن التهديدات التي يوجهها السياسيون للجمهور لتبرير تمسكهم بالسلطة، مبالغ بها إلى حد كبير. فالسابع من أكتوبر شيء، لكنه ليس بشيء يجب أن نخافه، لأننا نملك ردعاً استراتيجياً أعلى يحمل في طياته طمأنينة. بهذا المعنى، لا يمكن الاستهانة بقيمة التقارير الخارجية. إسرائيل هي القوة العظمى الرابعة في العالم، وتستند على حامل ثلاثي القوائم. إنها قوية لدرجة أن تثبيت مكانتها في المنطقة، بل أبعد من ذلك، من خلال اتفاقيات سلام آمن مع جيرانها.

هآرتس 21/8/2025