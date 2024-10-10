حين تفكك المقاومة الدور الوظيفي لإسرائيل في المنطقة

ما هي نجاحات حرب نتنياهو على قطاع غزة؟ لقد نجحت في تحويل مساحات شاسعة من غزة إلى أنقاض ودمار، وتحويل ما يقرب من مليوني غزي إلى لاجئين داخليين، وقتلت أكثر من أربعين ألف فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء. نتنياهو الذي وضع نفسه في موقف سياسي أصبح فيه رهينة للائتلاف اليميني المتطرف من المجموعة المحيطة به، يسير كالمجنون في حروب همجية بعد أن تنازل لهم عن قدر هائل من السلطة بهدف حماية نفسه، ورضخ لمطالبهم بالتصعيد وفتح الجبهات، ولابتزازاتهم المتكررة، بمغادرة الحكومة في حال قلّص حجم التدمير والتطرف الإرهابي في القصف وقتل المدنيين وتشريدهم.

الولايات المتحدة حليفة إسرائيل وداعمتها الكبرى، أدخلت نفسها سابقا في حروب الشرق الأوسط التي لا نهاية لها. والحرب في غزة المتواصلة بعد مرور عام دفعت الدولة العظمى المتورطة في جرائم الإبادة والدعم العسكري، إلى متاهات بغنى عنها في الظروف الحالية.

تشكّل الصين بالدرجة الأولى اقتصاديا، ومن بعدها روسيا عسكريا، التحدّي الأول بالنسبة لأمريكا على القيادة العالمية. حاليا الوضع الأمريكي أكثر قلقا من السابق، في ظل قتامة سياسية داخلية واستقطاب أيديولوجي حاد، يمس بنية المجتمع والدولة، على اعتبار أنّ التفوق العسكري الإسرائيلي، عقدة الاستراتيجية الأمريكية في ربط الدول العربية بالكيان، عبر مسار التطبيع مع الانكفاء الأمريكي النسبي نحو الشرق، تهشّم هو الآخر مع تهشّم الدور الوظيفي لكيان الاحتلال الإسرائيلي نتيجة طوفان الأقصى، وما تلاه من إنجازات المقاومة في جبهات إسناد غزة كافة، ومن معركة «الحساب المفتوح» التي يخوضها حزب الله ضد كيان العدو الذي يرغب في احتلال لبنان وتحطيم المقاومة في الجنوب. وهي أمنياته المتكررة التي حلم بها في غزة. ولكن بعد مرور عام على بداية معركة الطوفان، وكسر هيبة جيش مزعوم، ما زالت المقاومة الفلسطينية مع كل الدمار الذي حصل والقصف الهمجي وحرب الإبادة، تُكبد المحتل الخسائر في الأرواح والعتاد والآليات العسكرية كل يوم.

وفي ذكرى السابع من أكتوبر يختار نتنياهو تغيير اسم حرب الإبادة ليعطيها لبُوسا دينية «حرب القيامة»، وهي الحرب التي يرتكبها منذ سنة على قطاع غزة في انتهاك لكل القواعد والقوانين الدولية

جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل ارتكاب المجازر وقتل المدنيين، ليس لديه أي وسيلة لإنهاء حكم حماس في قطاع غزة، حتى لو كانت المنظمة أضعف مما كانت عليه في الماضي. لقد فقدت المعارك المستمرة أي هدف، وحرب الاستنزاف تدمر كل شيء جيد في إسرائيل، اقتصادها، وعلاقاتها الدولية، وقدرتها على الصمود الاجتماعي ودوافع مقاتليها ومرتزقتها. يرفض العديد من جنود الاحتياط الاستدعاء مرة تلو الأخرى. وهذا ما يقرّ به جنرالات إسرائيليون في تأكيد على المأساة التي يتخبط فيها الكيان الصهيوني منذ السابع من أكتوبر، وحقيقة تدهور جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدى السنوات العشرين الماضية. وهو ما جعله عاجزا عن كسب الحرب. والتصريحات التي أدلى بها نتنياهو وغالانت وهاليفي تستند جميعها إلى قدرات غير موجودة إلا في خيالهم الواهم. أمثال الجنرال الاحتياط الإسرائيلي يتسحاق بريك، الذي يحذّر من تجاهل نتنياهو وقادة دفاعه للحقائق الخطيرة، أقلها أنّ حربا من هذا القبيل ضد حزب الله ستوجه ضربة قاتلة لإسرائيل. يعتبر صراحة أنّ شعار «تفكيك حماس كلّيا» و»إخضاع حزب الله» ليست أهدافا واقعية. «هم يذرون الرمال في عيون الجمهور ويعرضون وجودنا للخطر» حسب تعبيره. وعلاوة على ذلك، فقد تسببوا أيضا في انهيار صفقة تحرير الرهائن، وإنهاء الحرب، السبيل الوحيد للهروب من هذه المضائق الخطيرة. ومن المؤكد أن الجيش الإسرائيلي، الذي فشل في تدمير حماس، لن يكون قادرا على تدمير حزب الله، الذي هو أقوى من حماس بمئات المرات. والمشكلة الأكبر في الهجوم البري ضد حزب الله، هي أنه قد يؤدي إلى حرب متعددة الجبهات، حيث سيتم إطلاق آلاف الصواريخ والقذائف والطائرات دون طيار على الجبهة الداخلية لإسرائيل، بينما تندلع حروب برية على 5 جبهات على الأقل، لبنان، ومرتفعات الجولان، والضفة الغربية، ومجموعات داخل إسرائيل، والقوات الموالية لإيران، التي يمكن أن تتسلل عبر الحدود الأردنية. وكل هذا سيكون بالإضافة إلى القتال المستمر في غزة.

مجلة «فورين أفيرز» جاء فيها أنه «حتى مع احتلال جيش الدفاع الإسرائيلي لنحو ثلث أراضي غزة، فإن الوضع الحالي بالنسبة للعديد من الإسرائيليين، يبدو وكأنه هزيمة»، على الرغم من التعبئة الكاملة والدعم شبه الثابت من الحكومة الأمريكية، فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يزال تحت القيادة نفسها، كما كان في السابع من أكتوبر فشل في تحقيق النصر، ولم يستسلم زعيم حماس يحيى السنوار، ولا يزال نحو مائة رهينة إسرائيلي مفقودين في غزة، نصفهم تقريبا ما زالوا على قيد الحياة، وفقا لتصريحات نتنياهو العلنية. قد يكون نتنياهو غير محبوب، لكنه يقود سياسة شعبية هذا صحيح. وهو يسعى منذ سنة إلى احتجاز الرأي العام الإسرائيلي رهينة. في الأثناء، لم يؤد القتال المتعدد الجبهات الذي تخوضه إسرائيل الآن ضد من تسميهم «أعداءها الخارجيين» إلا إلى توسيع الفجوة الاجتماعية والسياسية القائمة بين معارضي نتنياهو وأنصاره. حاول الإعلام الإسرائيلي بعد الاختراق الأمني لحزب الله واغتيال أمينه العام السيد حسن نصر الله، وبعض قادته الآخرين أن يُسوّق للانتصار العسكري. وأنّ إسرائيل أصبحت أكثر ذكاء وقوة ومصدر الإلهام التكنولوجي، وهي جديرة بالاحتفاء العالمي بها مرة أخرى. كل ذلك ليس سوى محاولة لتجاوز العقدة النفسية وامتصاص عامها التعيس من الصدمات المروعة والهشاشة، منذ عملية طوفان الأقصى التي نفذها أبطال المقاومة في غزة المحاصرة.

وفي ذكرى السابع من أكتوبر يختار نتنياهو تغيير اسم حرب الإبادة وقتل المدنيين ليعطيها لبُوسا دينية: «حرب القيامة»، وهي الحرب التي يرتكبها منذ سنة على قطاع غزة في انتهاك لكل القواعد والقوانين الدولية، ومن ثم يكرر قصف المدنيين في لبنان في هروب إلى الأمام وتوسيع للجبهات، وجرّ المنطقة نحو الفوضى. «إعادة مستوطني الشمال إلى منازلهم وسحب قوات حزب الله الى ما وراء الليطاني». يُضاف هذا الهدف الذي استحدثه نتنياهو لإطالة أمد الحرب، إلى مجموعة من الأهداف التي تتراكم منذ السابع من أكتوبر، وفشل الكيان حتى الآن في تحقيقها. فالكيان الصهيوني المتجه نحو الشمال فيما يسميها «سهام الشمال» الاسم الذي أطلقته قيادة الاحتلال الإسرائيلي على عدوانها تجاه لبنان، لا يزال يتكبد الخسائر البشرية والمادية في غزة. في المقابل فإن المقاومة الفلسطينية لا تزال حاضرة في الميدان، قيادة وتشكيلات، تدير حرب الاستنزاف بدقة وذكاء. وإطلالة أبو عبيدة بعد مرور عام على عملية طوفان الأقصى هو تحد واصرار بطولي للمقاومة وللشعب الفلسطيني الأبيّ، ضد عدو يعربد، ويعتقد أنه سيغير خريطة المنطقة. ولكن دوره الوظيفي تهشم بفعل المقاومة في فلسطين ولبنان وغيرها من الجبهات، وسيمضي بلا ريب إلى مزيد من الانتكاسات والاذلال..

كاتب تونسي