حين تهزأ واشنطن بالجميع

“هل تراك تهزأ بي؟!”… هكذا قال الرئيس الأمريكي جو بايدن مستغربا وهو يرد على صحافي يسأله عما إذا كان اتصل مؤخرا بالرئيس السابق دونالد ترمب.
إذا كان بايدن رأى في مجرد سؤال كهذا، من أمريكي لرئيسه، استفزازا يلامس الاستخفاف به شخصيا فماذا الذي يمكن أن يقال وبايدن نفسه وإدارته يستخفون بالعالم كله وهو يكرر دون ملل منذ أكثر من عام أن واشنطن تعمل على وقف إطلاق النار وتحث إسرائيل على تجنب استهداف المدنيين وإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة؟!!
ماذا عسى أن يقول الفلسطينيون، ومعهم أحرار العالم، وهم يرون بايدن وكامل إدارته يدمنون الكذب، منذ أكثر من عام، وهم يعلمون تماما أنه كذب صريح، ومع ذلك يحاولون استغباء الجميع وكأنهم من السذاجة بحيث يصدقون كل ما يثرثرون به، وتقريبا بنفس المفردات، دون أدنى خجل أو تحفظ.
لقد بلغ السيل الزبى ولم يعد ممكنا انتقاء الكلمات في الحديث عن الموقف الأمريكي ومعظم الموقف الأوروبي (عدا بعض الدول التي تستحق التحية وأوساط شبابية ونشطاء ما زالوا يتظاهرون إلى اليوم). هذا هو “العالم الحر والمتحضر” الذي ظل لعقود يقدم نفسه نموذجا وحيدا وأعلى لأنبل قيم الإنسانية والحرية إلى درجة تنصيب نفسه أستاذا يحاضر على بقية العالم. لقد عرّت حرب الإبادة المتواصلة في قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي هذا العالم كما لم يفعل أي حدث ذلك من قبل إلى درجة حرمانه حتى من مجرد ورقة توت يستر بها عورته فبدا عاريا مفضوحا بكل قبحه، الظاهر منه و”ما تخفي صدورهم أكبر”.
انتظروا قريبا جيلا فلسطينيا جديدا كافرا بالعدالة الدولية وبكل ما يقال عن تسوية سلمية مع عدو لا حدود لوحشيته
لم يعد هناك مجال، لا لواشنطن ولا لحلفائها وحلفاء إسرائيل في أوروبا وغيرها، لأي فذلكة في صياغة المواقف مما يجري حاليا في قطاع غزة، كما أن “قاموس البهلوانيات” في التعبير الدبلوماسي استنفد كل مفرداته القديمة والجديدة فبات عاجزا عن أن يقول أي شيء ذي معنى أو دلالة، خاصة وأن هؤلاء جميعا هم من يمدون إسرائيل بكل أنواع السلاح وكل ما تحتاجه من دعم مالي سخي. لقد تعطلت لغة الكلام بعد كل هذه الأشهر من العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة وصولا في اليومين الماضيين إلى قصف المدنيين في مركز تموين وتوزيع مساعدات في مخيم جباليا ذهب ضحيته العشرات، وكذلك التوحش الذي فاق كل تصور حين أحرق العشرات من اللاجئين أحياء مع خيامهم في دير البلح، في محيط مستشفى شهداء الأقصى، وفي منطقة صنفها الاحتلال نفسه بأنها “منطقة آمنة”!! لقد ارتكب الاحتلال في يوم واحد 4 مجازر أودت بحياة 62 وأصابت 220، عدا عن العشرات يوميا، مما رفع أعداد الشهداء إلى أكثر من 42 ألف منذ الثامن من أكتوبر العام الماضي.
“لقد تقطعت كل حبال الرجاء ولم يبق سوى رجاؤنا في الله”… قالها باكيا على شاشة قناة “الجزيرة” منير البرج المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة، وعلى غراره يمكن أن يقال إن كل الحبال التي كانت تنتظر دورا ما، أمريكيا أو غربيا أو أمميا، لوقف حرب الإبادة هناك قد تقطعت هي الأخرى بالكامل، ولكل ذلك تداعياته الخطيرة التي لا أحد يقدرها الآن حق قدرها.
انتظروا قريبا جيلا فلسطينيا جديدا كافرا بالعدالة الدولية وبكل ما يقال عن تسوية سلمية مع عدو لا حدود لوحشيته. هذا الجيل ليس مستعدا أن يضحك على ذقونه أي كان بمفردات معسولة عن “حل الدولتين” وعن ضرورة القبول بإسرائيل دولة طبيعية في المنطقة، جيل لن يقبل سوى بكنس الاحتلال عن أرضه مهما بلغت الأثمان بعد كل ما عايشه في قطاع غزة مما تجاوزت فظاعته بكثير ما رواه له الآباء والأجداد من حروب سابقة منذ النكبة عام 1948.
انتظروا قريبا جيلا عربيا جديدا لن يكون مقتنعا بشيء اسمه “مجتمع دولي” كان يفترض أن يكون عموده المركزي قانونا دوليا وضع بعد الحرب العالمية الثانية ليفصل في كل النزاعات عبر مؤسسات أقيمت لهذا الغرض من الأمم المتحدة إلى “محكمة العدل الدولية” إلى “المحكمة الجنائية الدولية” ليتضح أن كل ذلك إنما وضع فقط للرجل الأبيض العنصري، المسيحي واليهودي، وليس لغيره مما ينظر إليه على أنهم أقل قيمة منه بكثير. هذا كله سيغذي بدوره أجواء كراهية، بل حرب حضارات ضارية حذر من ويلاتها بعض المفكرين والعقلاء في الغرب نفسه.
انتظروا خريطة أخرى في المنطقة في أمد ليس بالبعيد جدا، ولكن ليس تلك التي يمني بها نتنياهو نفسه، ومعه واشنطن. سنرى أنظمة عربية تسقط وأخرى تقوم لأن حالة الوهن والمذلة التي أظهرتها معظم الدول العربية تجاه ما حدث لغزة، وما خلفته لدى شعوبها من قهر وإحباط لا يمكن إلا أن تولد تغييرات عميقة لا يعرف مداها حاليا وخاصة في الدول المحيطة بفلسطين. لن تعود المنطقة أبدا إلى سكونها العادي وكأن شيئا لم يكن فالطوفان كان شديدا ومدمرا ولنتذكر ما حدث بعد نكبة 1948 في المنطقة من تحولات كبرى. هذه المرة ستكون التحولات أعمق وأشد بكثير، عندها فقط سنعرف حقيقة من استخف بمن.
* كاتب وإعلامي تونسي
ارجو ان تضيف بانه سيتساءل الجيل العربي الجديد عن فعالية القانون الدولي العام والقانون الدولي الانساني وعما إذا كانت لديه نوع من الثقة في جامعة الدول العربية وبقية المنظمات العربية الحكومية وغير الحكومية.. هذه صيحات ألم كبيرة لما حل بالأمتين العربية والاسلامية.
ومع ذلك يجب التوكل على الله سبحانه وتعالى وجمع الصفوف وعدم الاستسلام للنظام الصهيوني الذي لا يعرف غير القتل وحرب الإبادة الجماعية ولكنه باذن الله سيترك الاراضي الفلسطينية واللبنانية والسورية المحتلة مدحورا
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ضمن نفس السياق قبل يومين او ثلاثة ، تصريح مذهل لوزيرة ألمانية لم يجرؤ حتى أي مسؤول أمريكي منذ ان تأسس الكيان الهجين بالتفوه به ، حين قالت أن إسرائيل لها الحق في سياق دفاعها عن نفسها بقصف مواقع فيها مدنيين ، ولذلك سيستمر بتزويدها بالسلاح!
هذه لو كانت في زمن هتلر و النازية ( بعيدا عن مسألة معاداة اليهود ) اتكلم من حيث السلوك السادي المنحرف، لوجدناها في منصب مستشار هتلر لشوؤن سفك الدماء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حين تهزأ واشنطن بالجميع. إلى الأستاذ محمد كريشان تحياتي لحضرتك ولهذا المقال الواضح الصريح هذه أوروبا وأمريكا وإسرائيل والماسونية هيء الام الحاضنة لهؤلاء تم الاتفاق بينهم على احتلال المنطقة العربية بالكامل وافقار شعوبها وقبل أي شيء قتل الشعب الفلسطيني والان قتل الشعب اللبناني وقتل كل من يدافع عن الشعب الفلسطيني, او الدفاع عن أي شعب عليه الدور في الخراب والتدمير ونحن العرب للأسف وضعنا حل القضية الفلسطينية في يد من يقتلنا ويدمر بلادنا ويستهزأ بينا وبأرواحنا وبكل ما نملك وهل نحن العالم العربي اكتشفنا انهم يستهزؤون بنا الان بعد طوفان الأقصى القضية الفلسطينية من 76 عام ماذا تم خلال هذه السنين لا شيء اذن طوفان الأقصى فضحا الجميع الغرب منافق كذاب حقير في الحصول على مصالحه وهم يصفون أنفساهم بهذا الوصف أمريكا مشاء الله عليها أستاذة في كل شيء اذا كان الإرهاب او النصب او الكذب او الحروب او. ( 1 )
الاستلاء على أموال الشعوب ويجب علينا ذكر كيف تم إبادة الهنود الحمر أصحاب الأرض وهم ملايين يقال 150 مليون او أكثر الله واعلم وهذا بالنسبة لأمريكا ومعها الغرب شيء عادي واتفق معك عليهم انتظار القادم من الأجيال من شباب الشعب الفلسطيني والشعوب العربية وسيتم الانتقام من الإسرائيليين وكل من وقف معهم في القتل والتدمير ومعك كل الحق سيتم التغير بقوة في القضية الفلسطينية وأيضا التغير قادم على المنطقة وهذا بسبب غباء النت ياهو وامثاله والتغير للأحسن بإذن الله. وعلى الجميع وضع القانون الدولي في مزبلة التاريخ وأيضا الجميع على مزبلة التاريخ ولكن هذا شيء والاهم وبإذن الله سؤال جهنم هل من مزيد. ( 2 )
لا الجيل القادم ولا الجيل السابق يؤمن بالمجتمع الدولي و الخرابيط، لكن و ان لم نؤمن به، ما هي خياراتنا الاخرى؟
أنا مقتنعة تماما لا تجعلو فلسطين اليوم يهود الأمس
وللأسف الجملة تطبق تماما فحقد اليهود على العالم اجمع ليس له متسع
وللأسف حقد ووجع فلسطيني غزة ليس له حدود
وارى خوف حكومات العرب من وجود فلسطين اكثر من وجود اسرائيل
فالفلسطيني متعلم مثابر صامد صانع أسلحة و مزارع يستطع إنشاء دولة كامله متكاملة لو اتيحت له الفرصة فنحن من علم أهل الخليج في المدارس ونحن من صنع أسلحة في ضل حصار على مدى ١٧ سنه ونحن من لديه اعلى نسبة تعلم في العالم اجمع ونحن لن نعرف اليأس نحن لسنا دوله ولدينا افضل قطاع صحي في ظل حصار نحن من أعاد بناء غزة بعد كل حرب فشعار مدينة غزة كان وسيبقى هو العنقاء اسأل بلدية غزة عن شعارها نحن نقوم من الرماد نحن نغني برغم الموت وحفظة القران نحن من غزا مصر منذ الآلاف السنين فأهل كنعان ذو باس شديد نحن مقبرة الاعداء على مر العصور لا نعرف معنى الركوع لأي سياسي ابو عمار كان يسب ويقذف والكل يصمت أبو مازن يسب ويقذف ولا يستطع ان يفتح فمه أمام شعبه
نحن من قال عليه ابو عمار للرئيس الهندي عندما ساله عن احوال المسلمين في الهند قال أنت تسألني وأنا حاكم على ٣٠٠ مليون مسلم وأنت حاكم على ٥ مليون فلسطيني قال أنت حاكم على ٣٠٠ مليون مسلم ولكن حاكم على خمس مليون قائد وليس فرد
نعم فليخاف العرب فنحن لن ننسى أبدا
نعم فليخافوا لأنه إذا ناسي الزمان لن ننسى
نعم فليخافوا لأنه سياتي زمان غير الزمان وكما ركعت الدول اما اسرائيل ستركع أمامنا سنكون فلسطيني الغد الذي اشد قوة وباس منهم فنحن اصحاب الحق
صدقت أستاذ محمد في كل كلمة وليشهد التاريخ على كلامك
فنحن سنقفل أبواب فلسطين عندما نتحرر وسنفرح لوحدنا كما بكينا لوحدنا
وعند ماساة دولهم وموت أبناءهم سنقيم المهرجانات وسنحتفل سوف يمضي يومنا بعد ان نكون قد تأكدنا أننا كنا مع الذين قضوا عليهم سوف نفرح بهم جدا جدا كما فعلو بنا
الأيام دول والتاريخ يحكم انه مهما كانت الدول عظيمة سوف يأتي يوم تسقط ونحن في زمن التغيير وليشهد العالم انه سوف يأتي يوم نضحك ونفرح وهم يبكون دما
كلام حقيقي وواقعي يعكس موقف أمريكا الداعم والمنحاز لموقف اسرائيل ومتجاهل موقف جميع الدول العربية والإسلامية النائمه نومة أهل الكهف