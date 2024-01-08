حين يكون الاغتيال رغبة في تحقيق نصر موهوم

يدخل العدوان على غزة شهره الرابع، مع تبخر الآمال بتحقيق هدنة جديدة، يتم فيها إطلاق سراح عدد آخر من الرهائن الإسرائيليين لدى فصائل المقاومة. الهدنة الجديدة كان يجري التفاوض عليها برغبة محمومة من الحكومة الإسرائيلية، بعد أن ارتفع منسوب الضغط الشعبي داخل إسرائيل، بسبب مخاوف ذوي الرهائن والأسرى من قتل أسراهم بنيران الجيش الإسرائيلي، الذي تكرر أكثر من مرة. لكن بات من الصعب مواصلة التفاوض في الوقت الحاضر، بعد أن ارتكبت إسرائيل جريمة جديدة باغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وعدد من كوادر الحركة في بيروت. ولا بد من أن يكون هذا الحدث نقطة تحوّل في هذا العدوان، كما أن المخاوف من اتساع نطاقها واتخاذها أشكالا عدة، ازدادت بعد الحادث، فما هي الدوافع التي حرّكت إسرائيل للقيام بذلك؟

يقينا أن الشهيد صالح العاروري رقم مهم في معادلة المقاومة الفلسطينية، فهو الرجل الثاني في حركة حماس، والمسؤول عن الحركة في الضفة الغربية، وهو الذي حرّك الفعل المقاوم فيها من جديد، انطلاقا من الخارج. كما تتهمه إسرائيل بالتخطيط لعدد من العمليات التي جرت سابقا، ما يعطي تصورا واضحا بأن فاعلية المزايا القيادية في شخصيته، لذلك كان مُهددا بالاستهداف منذ زمن بعيد. وبات استهداف قادة المقاومة جميعا أكثر حاجة من قبل، بالنسبة لإسرائيل بعد السابع من أكتوبر الماضي لسببين رئيسيين، فلو عدنا إلى كل التقييمات التي صدرت من مختلف الجهات عن ذلك الحدث، إسرائيلية وأمريكية وغربية، لوجدنا أن القاسم المشترك الأعظم بينها هو الاتفاق على أن ما حصل، كان نتيجة فشل استخباراتي إسرائيلي بالدرجة الأولى، وفشل عسكري إسرائيلي بالدرجة الثانية، ولان الشخصية المعنوية الإسرائيلية تم بناؤها على عنصرين أساسيين هما، الجيش الذي لا يُقهر، والموساد طويلة الذراع والقادرة على الوصول والثأر من كل من يمس أمنها، فإن فشل هذين العنصرين في السابع من أكتوبر، هدد البنية الداخلية للمجتمع الإسرائيلي. وبالتالي باتت المهمة الأولى والمستعجلة لكل الزعامات الإسرائيلية، هي ترميم التصور، الذي أسقطته المقاومة في الشارع الإسرائيلي في المستويين العسكري والاستخباراتي.

كانت إسرائيل تبحث عن رواية تقدمها للرأي العام بأنها تحقق منجزات في عدوانها على غزة، وهذه الرواية يجب أن تكون مستندة إلى اغتيال قائد كبير من المقاومة

وهنا اندفعت القوة العسكرية والقوة الأمنية في عدوان سافر وبلا حدود قانونية، أو أخلاقية على المدنيين في غزة، وكان الهدف السياسي للحكومة الإسرائيلية هو إعادة الهيبة للجيش، الذي قُهر وسقط ضباطه وجنوده أسرى بين يدي المقاومة. وكذلك استنهاض الفعل الاستخباراتي، الذي تبين أنه فشل فشلا ذريعا أمام منظومة استخبارات حركة مقاومة، وليس منظومة استخبارات دولة.

ومع استمرار العدوان على غزة، واكتمال الشهر الثالث من العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي، فقد عجز هذا الجيش عن إلحاق الهزيمة بمن هزموه في السابع من أكتوبر، بل إن جراحه تعمّقت ودماءه سالت ومعداته الأكثر تطورا دُمرت. وبذلك لم يستطع تحقيق أهدافه المعلنة في القضاء على المقاومة، ولا نزع قدراتها القتالية، ولا تجريدها من أسلحتها، ما تسبب في نشوب خلافات واسعة بين قادته كما بينه وبين الزعامات السياسية أيضا. أما المنظومة الاستخباراتية فقد عجزت هي الاخرى عن استهداف قادة المقاومة في الداخل، رغم أن ساحة نشاطها باتت كل جغرافية غزة، وفشلت حتى في العثور على أماكن احتجاز الرهائن والأسرى الإسرائيليين، وبذلك خابت الجهود الحكومية في ترميم العلاقة بين الشارع الإسرائيلي والقوتين العسكرية والأمنية، بل إن إحباط الشارع بات علنا من خلال التظاهرات التي تكررت أمام مقرات الحكومة الإسرائيلية، وبذلك أصبحت مسألة الاغتيالات شيئا متوقعا في اتجاه الحرب إليها، على اعتبار أن العدو بدأ بسحب بعض قواته من عناصر الاحتياط، بغية إعادتهم إلى وظائفهم، بسبب تدهور الاقتصاد، وبالتالي لا بد من التعويض عن ذلك بحرب استخباراتية، يتم التركيز فيها على قيادات الخارج. والجدير بالذكر أن السلطات التركية أعلنت عن توقيف أكثر من 30 شخصا، قالت إنهم كانوا يخططون لعمليات تجسس وخطف، وربما اغتيالات على أراضيها. إذن يبدو أن هذا الأسلوب سيكون هو الحل مستقبلا، وهو ما أعلن عنه صراحة ديفيد برنيع رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي حين قال (على كل أم عربية أن تعلم أنه إذا شارك أبنها بشكل مباشر أو غير مباشر في مذبحة السابع من أكتوبر، فإن دمه مهدور)، لكن ما موقف الولايات المتحدة من حادثة الاغتيال؟

لا شك في أن الأمريكيين على اطلاع تام على نوايا إسرائيل بشكل عام، وهم يقفون إلى جانبها، كما أن الشهيد صالح العاروري كان مطلوبا على لائحة الولايات المتحدة أيضا، قد ينظرون إلى العملية بعين القلق، لأن الاستهداف قد يؤدي إلى توسيع رقعة الأعمال الحربية، أو قد يؤدي إلى توريطها في صراع أكبر في المنطقة. وتوسيع الصراع هو من النتائج التي لا تريدها واشنطن، ولكن رغم هذا الموقف، لا تُرى خطوات قوية من قبل واشنطن للضغط على إسرائيل من أجل إيقاف الحرب، أو من أجل منع فرص أو احتمالات توسيع العدوان، والسبب في ذلك أن الولايات المتحدة أمام مفترق طرق. ربما تشعر بأنها تفقد السيطرة على الحكومة الإسرائيلية، في ما يتعلق بإيصال الرسائل الواضحة المتعلقة بمصالحها وما تريد أن تراه، فإسرائيل تنظر إلى الولايات المتحدة على أنها تريد نتائج سريعة كي تتوقف الحرب، بينما يقول الأمريكيون إنهم يريدون تهدئة الأوضاع وخفض التصعيد. أيضا سوء التواصل أدى إلى شعور الولايات المتحدة بأن إسرائيل ربما تريد توسيع الصراع لتوريطهم واستجلابهم إليها، كي ينزلقوا إلى هذه الحرب وتنجو هي مما فعلته في داخل قطاع غزة.

يقينا كانت إسرائيل تبحث عن رواية كُبرى تقدمها للرأي العام الإسرائيلي بأنها تحقق منجزات في عدوانها على غزة. وهذه الرواية يجب أن تكون مستندة إلى اغتيال قائد كبير من المقاومة، والعملية لم تكن مفاجئة لأنها منذ بداية العدوان أعلنت أن قادة المقاومة سيواجهون التصفية، كما أن نتنياهو أعطى تعليماته لجهاز الموساد للقيام بذلك، وقد درست إسرائيل وجود قادة الصف الأول للمقاومة في ساحات عدة، لكن تلك الساحات مستقرة وفيها سلطات قوية. هنا كان الخيار على الحلقة الأضعف وهي لبنان، كي لا تدخل في معارك سياسية ودبلوماسية، فهل كانت عملية الاغتيال في صالح نتنياهو وحكومته؟ يبدو كذلك، فالجمهور الإسرائيلي اليميني التوجه، الذي انتخب حكومة يمينية متطرفة، سيعتبر الاغتيال إنجازا كبيرا وسيصنّفها على أنها دقيقة جدا، على اعتبار أن قادة المقاومة هم في حالة حرب، والمفروض أنهم شددوا من إجراءاتهم الأمنية الشخصية لتتلاءم مع حالة الحرب، لذلك سيكون الاغتيال بنظرهم عملا بطوليا خارقا قامت به الموساد، خاصة أن ساحة الحدث كانت تحت سيطرة حزب الله، الذي يفترض أن يكون قد أمّنها تماما من أي اختراق أمني كما يدعي دائما.

أخيرا، يصف الخبراء العسكريون نقطة التحام المقاتلين من الجانبين في المعارك بأنه قتال من المسافة صفر. أليست هي المسافة نفسها بين حياة واستشهاد المقاومين الأبطال؟

كاتب عراقي