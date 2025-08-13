1

يقولون عنهم: حيوانات بشرية.

لكنني أرى وجوها تشبه الفجر حين يخرج من رحم الليل،

وجوها تحملُ الندى على جفونها،

وتعرف أن الأرضَ ليست سوى قلبٍ يرفرف حين يلامسه المطر.

***

أسمع أنفاس غزة،

كأنها جذرُ زيتونةٍ يتحدثُ مع الريح،

يعرفُ أن الظلّ يمرّ،

لكن الجذورَ تبقى.

***

الحجارة هنا لا تموت،

إنها تتكلم،

تصرخ بملحِ البحر،

وترقص في يد طفلٍ ما زال يبتسم

لأن الطائرات لا تعرف طريق الحكايات القديمة.

***

السماء تتدلّى،

مثل وشاحٍ أزرق مُثقلٍ بالرماد،

تفتحُ عينيها وتبكي،

لكن دموعها تتحولُ إلى أغانٍ

تُعيد للغيم شكله الأول،

حين كان ينثرُ القمح على السهول.

***

وأنا،

أنا الذي يكتب،

أرى الحيوان الذي يتحدثون عنه،

وأضحك في سرّي:

الحيوان الحقيقي ليس الذي يجوع،

بل الذي يبتسم وهو يقتل.

***

2

الريح تمشي على أطراف أصابعها،

تحملُ رائحة الخبز المحترق،

تضعها على أبواب البيوت كتحيةٍ ثقيلة،

ثم تختفي،

كأنها تعرف أن الأسماء تُمحى بسرعة أكبر من الغبار.

***

أرى في العيون ضوءا لا يشيخ،

ضوءا يهرب من كل حريق،

ويضربُ بجناحيه في صدر الليل،

كأنه يريد أن يُقنع العالم

أن الصمت ليس كافيا كي يموت المرء.

***

الأرض هنا ليست طينا فقط،

هي أمّ،

تهزّ المهد ببطء،

وتُعلّم أطفالها أن الحجر يمكن أن يغني،

أن الجدران يمكن أن تُثمر إن وضعتَ قلبك عليها.

***

يقولون: حيوانات بشرية.

وأنا أراهم كطيورٍ معلقةٍ بين السماء والبحر،

تجرحها الرياح،

لكنها تعود لتبني أعشاشها من الرماد.

***

وأنا

أبتسم بمرارة،

وأفكر أن الكلمات حين تُقال بدمٍ بارد،

تصبحُ كالمرايا المكسورة:

تعكسُ قبح القائل قبل أن تصيب الآخر.

3

الليلُ يلتف حول غزة كوشاحٍ أسود،

لكن النجوم هناك تعرف طريقها،

تخرج واحدة تلو الأخرى،

كأنها شهودٌ على ما يُرتكب،

تصرخ بلا صوت،

وتترك نورها كدمعةٍ على حافة الظلام.

***

الأشجار تتبادل الأسرار مع الريح،

تخبرها أن الفجر، مهما تأخر،

سيأتي،

سيجيء بحفيفٍ يشبه ضحكة الأطفال

حين يركضون خلف الطائرات الورقية.

***

أما البحر،

فهو وحشٌ قديم،

لكنه يحنو،

يغسل الجراح بملحٍ يشبه الكلام الأول،

الكلام الذي لم تدنسه الكراهية.

***

يقولون: حيوانات بشرية.

وأنا أراهم ملوّحين بأيديهم،

كأنهم يعلّمون الحياة

كيف تنهض على ساقين من نارٍ وذاكرة،

كيف ترفض أن تكون صورة صامتة

في نشرة الأخبار.

***

وأنا

أكتب وأضحك،

ليس لأن المشهد يبعث على الضحك،

بل لأن السخرية صارت شكلا آخر للبقاء،

وصوتا يعلن أن الحياة،

رغم كل شيء،

تتقدم خطوة أخرى نحو الضوء.

* وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت صرح في أكثر من مناسبة في معرض تبريره للحرب على الفلسطينيين : «إن إسرائيل تقاتل حيوانات بشرية».