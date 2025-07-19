“حي الطفايلة” الأردني يتفاعل مع “الملثم” ويهتف” يا غزة ..إحنا أسفين.. إحنا كمان  محاصرين”- (فيديو)

عمان- “القدس العربي”: يمكن اعتبارها “أول ردة فعل شعبية” لكن بـ”لهجة خاصة جدا” وغير مسبوقة على خطاب الملثم الفلسطيني “أبو عبيده” الأخير .

..في حي الطفايلة أحد أفقر أحياء العاصمة الأردنية عمان تجمع المئات من أبناء الحي في تجمع اعتراضي على ما يجري في غزة مع متحدثين أبلغوا أبناء الحي بأن مسؤولين تواصلوا وطلبوا أن لا تغادر المسيرة المنطقة.

ألسلطات الإدارية كانت قد منعت تنظيم 3 مسيرات مؤخرا حاول تنظيمها الملتقى الوطني لدعم المقاومة وهو ملتقى فقد قيمته الشعبية والشارعية والسياسية بمجرد الإعلان عن قرار “حظر جمعية الإخوان المسلمين”.

لكن أهالي حي الطفايلة تجمعوا في حارتهم .

وما لفت النظر الهتاف الذي يتردد في الشارع الأردني لأول مرة بعنوان” يا غزة..إحنا آسفين.. إحنا كمان محاصرين”.

وهو هتاف يظهر ببساطة مستوى العجز الذي يشعر به الشارع الأردني مع زحف الأنباء من قطاع غزة عن “حرب التجويع” والتقارير التي تتحدث عن كارثة في القطاع المحاصر.

الأردن كان قد أعلن رسميا أمس الأول عن سعيه لإرسال المزيد من قوافل الإغاثة لقطاع غزة لكن تجمعات من المستوطنين المتطرفين تصدت لقافلتين من الأردن واعتدت عليهما حسب تصريح لمدير هيئة الإغاثة الهاشمية.

عمليا غابت المسيرات التضامنية عن الشارع الأردني منذ أكثر من 3 أشهر، وظهر لجميع المراقبين أن الحضور الشعبي في مساندة أهل غزة تأثر بصورة ملحوظة بغايب أو تغييب الإسلاميين ومنعهم من النشاط بموجب قرارات حظر الإخوان .

وصدرت عدة قرارات من الحاكم الإداري للعاصمة تحظر تنظيم مسيرات .

لكن الأحداث ضاغطة جدا في الشارع الأردني ومناخ وقفة حي الطفايلة مساء السبت يوحي بأن سيناريو تفريغ الاحتقان قد تضطر السلطات للتعاطي معه لاحقا إذا ما تواصل الإحتقان خصوصا وأن مستوى الإصغاء للناطق أبو عبيدة في عمق الشعب الأردني وصل لمعدلات قياسية .