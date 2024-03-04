خارجية الاحتلال الإسرائيلي تعلن استدعاء سفيرها لدى الأمم المتحدة للتشاور

القدس:أعلنت خارجية الاحتلال الإسرائيلي الإثنين استدعاء سفيرها لدى الأمم المتحدة للتشاور على خلفية ما قالت إنه محاولة من المنظمة للتغطية على ارتكاب مقاتلي حماس انتهاكات جنسية أثناء هجوم تشرين الأول/أكتوبر.

وكتب وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس عبر منصة إكس “لقد أمرت سفيرنا جلعاد إردان بالعودة الى إسرائيل لإجراء مشاورات فورية بعد محاولة طمس” المعلومات عن “الاغتصابات الجماعية التي ارتكبتها حماس والمتعاونون معها في السابع من تشرين الأول/أكتوبر”.

(وكالات)