سياسة | دولي

خارجية الاحتلال الإسرائيلي تعلن استدعاء سفيرها لدى الأمم المتحدة للتشاور

4 - مارس - 2024

وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس

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القدس:أعلنت خارجية الاحتلال الإسرائيلي الإثنين استدعاء سفيرها لدى الأمم المتحدة للتشاور على خلفية ما قالت إنه محاولة من المنظمة للتغطية على ارتكاب مقاتلي حماس انتهاكات جنسية أثناء هجوم تشرين الأول/أكتوبر.
وكتب وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس عبر منصة إكس “لقد أمرت سفيرنا جلعاد إردان بالعودة الى إسرائيل لإجراء مشاورات فورية بعد محاولة طمس” المعلومات عن “الاغتصابات الجماعية التي ارتكبتها حماس والمتعاونون معها في السابع من تشرين الأول/أكتوبر”.
(وكالات)

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  1. يقول ابو علي / الاردن:
    مارس 4, 2024 الساعة 7:01 م

    العدو الإسرائيلي النازي يحاول طمس الحقائق و التلاعب بها . ان السابع من أكتوبر يوم مجيد في تاريخ الإنسانية يمثل انتصار الخير على الصهيونية النازية . و من هنا فانني ادعو كافة شعوب العالم و خاصة الشعب الامريكي الى الثورة والتحرر من التبعية لسيطرة الصهيونية .

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