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خارجية الاحتلال: “لقاء تاريخي سري” تم بين الوزير كوهين ونظيرته الليبية رجاء المنقوش في روما لبحث “إمكانات التعاون”

منذ ساعتين

وزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش

وديع عواودة
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الناصرة- “القدس العربي”:

أزالت وزارة خارجية الاحتلال الستارة عن “لقاء تاريخي” سري بين وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين ووزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش في روما بهدف فحص إمكانيات التعاون وبناء علاقات بين الدولتين والمحافظة على التراث اليهودي في الأراضي الليبية.

واعتبر كوهين في بيان الخارجية الإسرائيلية أن “اللقاء التاريخي” هو خطوة أولى بين إسرائيل وليبيا”، منوها لمكانة وحجم ليبيا الاستراتيجي مما يجعل العلاقات معها ذات أهمية كبرى وتحمل طاقات هائلة بالنسبة لإسرائيل”.

وحسب بيان خارجية الاحتلال تحدث كوهين مع المنقوش حول الطاقات الكامنة في علاقات ثنائية بين إسرائيل وبين ليبيا علاوة على موضوع صيانة معالم يهودية في ليبيا منها ترميم كنس ومقابر يهودية.

وتابع كوهين في هذا المضمار: “أشكر وزير الخارجية الإيطالية أنطونيو تاياني على استقباله واستضافته اللقاء التاريخي في روما. نحن نعمل مقابل عدة دول في الشرق الأوسط في إفريقيا وفي آسيا بهدف توسيع دائرة السلام والتطبيع مع إسرائيل”.

كما جاء في بيان خارجية الاحتلال أن الوزيرين الإسرائيلي والليبية تباحثا في العلاقات التاريخية بين الشعوب وبالموروث اليهودي في ليبيا وبفرص التعاون بين الدولتين ومساعدة إسرائيل لليبيا في مواضيع إنسانية والزراعة وإدارة المياه وغيرها. وحسب بيان الخارجية الإسرائيلي عاشت حتى خمسينيات القرن الماضي مجموعة من اليهود هاجرت لاحقا للبلاد ضمن مساعي الصهيونية لبناء دولة.

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  1. يقول عادل:
    أغسطس 27, 2023 الساعة 5:56 م

    وهل سيسحب المغرب سفيره من جنوب أفريقيا كما فعل مع تونس

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  2. يقول ارض الشجعان:
    أغسطس 27, 2023 الساعة 5:58 م

    انه عصر الانحطاط مع الأسف. إن لم تستحي فافعل ما شءت.

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  3. يقول Maged:
    أغسطس 27, 2023 الساعة 6:03 م

    Just criminal

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  4. يقول مغربي من الكركرات:
    أغسطس 27, 2023 الساعة 6:04 م

    هل ستقطع الجزائر علاقاتها بليبيا و ايطاليا ؟؟

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