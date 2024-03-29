خارجية السودان تتهم “الدعم السريع” بقتل 43 مدنيا بولاية الجزيرة

بورتسودان: اتهمت وزارة الخارجية السودانية، الجمعة، قوات الدعم السريع بمهاجمة 28 قرية وقتل 43 مدنيا خلال الأسبوعين الماضيين بولاية الجزيرة وسط البلاد.

وأفادت الوزارة في بيان بأن “قوات الدعم السريع، بالتزامن مع بدء شهر رمضان، صعدت من هجماتها على القرى الآمنة في ولاية الجزيرة وسط البلاد، وولايتي شمال وجنوب كردفان (جنوب)”.

وأوضحت الخارجية السودانية أن “الدعم السريع” هاجمت بولاية الجزيرة وحدها 28 قرية وقتلت 43 مدنيا ونهبت ممتلكات سكان القرى ومحصولاتهم الغذائية، وفق البيان.

وذكر بيان الخارجية أن “الدعم السريع” احتجزت عددا من شاحنات مساعدات إنسانية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” بينما كانت متوجهة إلى مخيمات النازحين في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور (غرب).

وأشار إلى أن “الدعم السريع” نفذت تهديداتها المعلنة بمنع وصول قوافل المساعدات الإنسانية عبر مسار “الدبة – مليط – الفاشر”، وحشدت عددا من قواتها قرب مليط لقطع الطريق على قوافل المساعدات الإنسانية والاستيلاء عليها.

ولم يصدر عن “الدعم السريع” أو اليونيسف أي تعليق بهذا الخصوص حتى الساعة 12:45 بتوقيت غرينتش.

والأربعاء، أعلن نائب قائد الجيش السوداني شمس الدين كباشي، استعداد القوات المسلحة لتحرير كافة مناطق ولاية الجزيرة من سيطرة “الدعم السريع” التي تسيطر على عدة مدن منذ ديسمبر/ كانون الأول 2023، بينها “ود مدني”.

وفي 6 مارس/ آذار الجاري أعلنت الخارجية السودانية موافقة الحكومة على استخدام معبر الطينة من تشاد إلى مدينة الفاشر لدخول المساعدات الإنسانية، إلى جانب استخدام مسارات من مصر وجنوب السودان.

وأسفرت محادثات برعاية سعودية أمريكية، بين الجيش السوداني و”الدعم السريع” في 11 مايو/ أيار الماضي، عن أول اتفاق في جدة بين الجانبين للالتزام بحماية المدنيين، وإعلان أكثر من هدنة وقع خلالها خروقات وتبادل للاتهامات بين المتصارعين، ما دفع الرياض وواشنطن لتعليق المفاوضات.

ومنذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني و”الدعم السريع” حربا خلّفت حوالي 13 ألفا و900 قتيل وأكثر من 8 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.

(الأناضول)