خاركيف الأوكرانية تبني قاعات دراسة تحت الأرض لحماية التلاميذ من الصواريخ

خاركيف: أنشأت السلطات في مدنية خاركيف بشرق أوكرانيا عشرات القاعات الدراسية بمحطات المترو للسماح لبعض التلاميذ بالعودة إلى الدراسة على نحو طبيعي بدلا من الدراسة عن بعد، وذلك من أجل حمايتهم خوفا من تهديد إطلاق صواريخ روسية فرط صوتية قصيرة المدى.

ويقطن خاركيف، وهي ثاني أكبر المدن الأوكرانية، ما يزيد عن 1.4 مليون نسمة، وذلك قبل الغزو الروسي على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022. وتبعد أجزاء من المدينة نحو 32.2 كيلومترا من الحدود مع روسيا. وتأثرت الضواحي الشمالية للمدينة جراء القتال.

واضطرت المدارس في خاركيف إلى اللجوء للتدريس عن بعد خلال الحرب، إذ إنه من الممكن أن تصل صواريخ روسية إلى المدينة في غضون أقل من دقيقة، وهو وقت غير كاف لحماية التلاميذ في الكثير من القاعات الدراسية.

وقال رئيس البلدية إيهور تيريخوف أمس الثلاثاء، إنه تم إنشاء 60 قاعة دراسية في محطات المترو بخاركيف قبيل بدء العام الدراسي الجديد في سبتمبر/أيلول، مما يمنح أكثر من 1000 طفل فرصة للدراسة مع معلمين وجها لوجه.

وقالت والدة أحد التلاميذ خارج محطة للمترو في وسط المدينة، حيث تم إنشاء قاعات دراسية، “سيتمكن الأطفال من التواصل مع بعضهم بعضا وإيجاد لغة للتواصل. أنا مع ذلك تماما”.

(رويترز)