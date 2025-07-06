خالد شوكات لـ«القدس العربي»: التوافق أنقذ تونس و«الراعي الديمقراطي» يجنّب العودة إلى الديكتاتورية

تونس – «القدس العربي»: قال خالد شوكات، الوزير التونسي السابق ورئيس المعهد العربي للديمقراطية، إن تجربة التوافق جنبت تونس الفوضى، مشيراً إلى أن تجربة الانتقال الديمقراطي في البلدان التي تخلصت حديثاً من الديكتاتورية تحتاج دوماً إلى «راعٍ» (يتمثل عادة في أحد البلدان الديمقراطية الغربية) يجنبها الفشل والعودة إلى الوراء.

وأصدر أخيراً كتاباً جديداً بعنوان «رحلاتي إلى بلدان الانتقال الديمقراطي»، يوثق فيه عشرين تجربة حول العالم، نجح بعضها في القطع كلياً مع الديكتاتورية فيما فشل البعض الآخر.

وقال لـ«القدس العربي»: «زرت قرابة مئة بلد حول العالم، ولكني اخترت في كتابي عشرين بلداً عاشت حالة انتقال أو تحول ديموقراطي من باب الاستئناس بتجربتها، ولأني في الأصل أستاذ جامعي وأدرس العلوم السياسية والعلاقات الدولية، وقد تخصصت أكثر في العلوم السياسية في مبحث جديد هو الانتقال الديمقراطي، وهو آلية جديدة للانتقال السياسي، لم تكن معروفة قبل عقد السبعينيات، أولى تجاربها بدأت في أمريكا اللاتينية في سبعينيات القرن الماضي ثم تطورت أكثر في الثمانينيات وبلغت أوجها في التسعينيات».

وأضاف شوكات: «الانتقال الديمقراطي هو الآلية التي اعتمدناها للانتقال السياسي لتحقيق أهداف الثورة التونسية، يعني -عملياً- حولنا الثورة التونسية من حالة ثورية إلى آلية للانتقال السياسي أيضاً».

واستدرك بقوله: «بالإضافة إلى الثورة، ثمة وسائل أخرى للانتقال السياسي، من بينها الانقلابات بشقّيها المدني والعسكري (والتي كانت سائدة بشكل كبير في السابق). ولكن البشرية طورت اليوم -عبر المجتمع المدني – آلية جديدة أكثر إنسانية وتقدماً وتحضراً وأكثر توافقاً مع القوانين الدولية والتطورات التي شهدتها الإنسانية، هي الانتقال الديمقراطي بآلياته التي أصبح من المتعارف عليها».

وأوضح بقوله: «في سوريا مثلاً نتحدث اليوم عن العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وهي خاصية من خصائص الانتقال الديمقراطي، على عكس الآلية الثورية والآلية الانقلابية (إن صح التعبير)».

وأشار شوكات إلى وجود خصاص مشتركة في جميع تجارب الانتقال الديمقراطي، على غرار «العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية والانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة، وإعادة بناء المؤسسات السياسية وكتابة الدستور وطرق كتابة الدستور، لأنه في الغالب الدول التي تعيش انتقال ديموقراطي تكتب دستوراً جديداً ولا تكتفي بتعديل دساتير الأنظمة السابقة عليه».

لكنه يؤكد أيضاً وجود اختلافات عدة بين هذه التجارب، حسب طبيعة وخصوصية كل بلد، مشيراً إلى أنه «ليس هناك تجربة انتقال الديمقراطي لم تعش مطبات وانتكاسات وصراعات بين المنظومات المختلفة بين المنظومة القديمة والمنظومة الجديدة، فالمنظومة القديمة تعيد تشكيل نفسها للدفاع عن جملة مصالحها، والمنظومة الجديدة تحاول فرض أجندتها وتصفية تراث تسميه تراثاً استبدادياً، وتعالج ملفات التعذيب والسجون وجبر الضرر وغيرها». ويعزو نجاح تجارب الانتقال الديمقراطي في بعض بلدان أوروبا الشرقية إلى «التدخل الغربي (الأوروبي خاصة) وبالذات الرعاية الألمانية، لأن وجود راعٍ كبير يستطيع أن يقدم دعماً مادياً يساهم بشكل كبير في نجاح التجربة، خاصة أن تجربة الانتقال الديمقراطي غالباً ما تعيش خلال عقدها الأول أزمات اقتصادية واجتماعية،

لأن الشعوب تريد تغيير حالها إلى الأفضل ولكن إمكانيات وموارد الدولة محدودة ولا تمكن النخب الحاكمة الجديدة من الاستجابة لهذه المطلبية، فلولا وجود الرعاية الألمانية والأوروبية عموماً في أوروبا الشرقية والوسطى ربما لسارت الأمور على نحو ما لا يحمد عقباه».

كما اعتبر أن غياب الراعي الديمقراطي في بلدان أمريكا اللاتينية تسبب في انتكاس تجارب الانتقال الديمقراطي «بظهور قادة شعبويين يجمدون المسار ويعيدون الأمور إلى الوراء ويذكرون الناس بالطابع الاستبدادي، أحياناً تنفلت الأمور وتذهب في سياق آخر. فنزويلا مثلاً كانت تعيش تحولاً ديموقراطياً من السبعينيات وتداولاً على السلطة وانتخابات وما إلى ذلك، إلى أن ظهر شافيز، الآن فنزويلا سارت في اتجاه مغاير. فضلاً عن تجارب أخرى في تشيلي والأرجنتين والبرازيل».

وأكد أيضاً أهمية الدور الياباني في تجارب كوريا الجنوبية وتايوان وماليزيا، والدور السلبي الذي لعبته روسيا وساهم في تعطيل الانتقال الديمقراطي في الجمهوريات السوفييتية السابقة على غرار جورجيا وأرمينيا».

وأكد شوكات أهمية تجربة التوافق في سياق الانتقال الديمقراطي في تونس، والتي تمت بعد لقاء الرئيس السابق الباجي قائد السبسي وزعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي، حيث اتفق الطرفان على تقاسم السلطة وهو ما جنب البلاد لاحقاً الانزلاق نحو الفوضى، وأنقد مسار الانتقال الديمقراطي.

ودعا إلى الاستفادة من هذه التجربة على الصعيد العربي، مضيفاً: «ثقافة التوافق أصلاً هي غائبة أو ضعيفة لدى العرب، ويبدو أنهم ما يزالون غير مستعدين لها، للأسف الشديد».