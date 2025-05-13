خالد شوكات لـ”القدس العربي”: طوفان الأقصى هو تطبيق عملي لنظرية بورقيبة حول الصراع العربي الإسرائيلي

تونس- “القدس العربي”: قال الوزير التونسي السابق، خالد شوكات إن عملية طوفان الأقصى هي ترجمة عملية لنظرية الزعيم التونسي الراحل الحبيب بورقيبة حول الصراع العربي الإسرائيلي، والتي لخصها في خطاب أريحا عام 1965.

وأضاف شوكات لـ”القدس العربي”: “نظرية بورقيبة التي أعلن عنها عام 1965، صدّقتها المقاومة الحالية (سواء حركة حماس في غزة أو حزب الله في لبنان)، ولكن -للأسف الشديد- البروباغندا السياسية المعادية لوجهة نظر بورقيبة هي التي صوّرته على غير حقيقة نظرته للصراع العربي الإسرائيلي”.

وأوضح بالقول: “بورقيبة دعا في أريحا إلى إقامة دولة فلسطينية في الضفة وغزة اللتين كانتا عند العرب في ذلك الوقت. وقال ذلك في إطار نظريته حول الصراع مع المستعمر، وفق مبدأ: خُذ وطالب، كما أكد أننا كعرب لن نستطيع هزيمة إسرائيل في إطار حرب كلاسيكية، ليس لأنها الجيش الذي لا يقهر، وإنما لأن الغرب يقف وراءها، وهذه حقيقة أن إسرائيل ما هي إلا كيان غربي متقدم في أرضنا وتعيش على هذا الإمداد الغربي”.

وأضاف: “بعد طوفان الأقصى هبت أكبر خمس جيوش في العالم لإنقاذ إسرائيل وأقاموا لها جسرًا جويًا ما يزال قائمًا إلى اليوم يزودها بالسلاح، ولولا هذا الدعم الغربي المباشر ربما لم يكن باستطاعة إسرائيل أن تصمد سوى لعدة أسابيع”.

وتابع شوكات “أكد بورقيبة أننا لن ننتصر على إسرائيل إلا في حروب غير كلاسيكية، وهذا ما تحقق في الحالة التطبيقية التي مارستها المقاومة في فلسطين ولبنان”.

وأردف شوكات: “لو أراد بورقيبة التطبيع مع إسرائيل لكان سار وراء السادات في التطبيع، لكنه إلى أن توفي لم يقم بذلك، بل احتضن الجامعة العربية بعد مغادرتها مصر بعد اتفاقية كامب ديفيد، كما احتضن المقاومة الفلسطينية عندما ضاقت بها السبل وأُخرجت من بيروت سنة 1982، وعاشت منظمة التحرير الفلسطينية في تونس إلى أن وقّعت على أوسلو سنة 1993”.

فلسطين في ضمير التونسيين

من جانب آخر، فسر شوكات الحضور القوي لفلسطين في ضمير التونسيين بقوله: “من الأشياء التي تثير الانتباه جغرافيا هي أن خريطة تونس هي أشبه خرائط البلدان العربية بخريطة فلسطين، وهناك تقريبًا نفس التدرج (المناخي والبيئي) عندها، حيث تبدأ بالغابات الخضراء في الشمال وتنتهي بالمثلث الصحراوي في الجنوب.

“والشيخ عبد العزيز الثعالبي (مؤسس الحركة الوطنية التونسية) كان يحب الإقامة في القدس عند صديقه الحاج أمين الحسيني، وكان يقول إنها أشبه بلاد الأرض ببلاده، وكان من الذين حضروا المؤتمر الإسلامي الأول الذي عقد في القدس عام 1931 وحضره طيف واسع من مفكري الأمة وعلمائها، وحذر من خطر الحركة الصهيونية التي بدأت تعلن عن نفسها منذ العشرينيات، ولذلك فالعلاقة بين النخبة التونسية والنخبة الفلسطينية قديمة جدا، ولا ننسى أن هناك في القدس بابا للمغاربة وهو مخصص للحجاج الذين يأتون من بلاد المغرب العربي أو الإسلامي كما كانت تسمى سابقا”.

وأضاف شوكات: “كما أن القائد الوطني الكبير الأزهر الشرايطي الذي فجّر الثورة التونسية المسلحة عام 1952 ضد الاحتلال الفرنسي، كان من المتطوعين التونسيين في حرب النكبة عام 1948، وحينها سأله أحد الجنود المصريين ما الذي أتى بك إلى هنا، فردّ بقوله: جئت من تونس كي أحرر فلسطين، فقال له الجندي المصري: أليست تونس أولى بأن تحارب من أجل تحريرها، فلمعت الفكرة في ذهنه، وعاد لاحقا إلى تونس لقيادة الثورة ضد المستمر”.

كما أشار شوكات إلى أن التونسيين شاركوا في جميع حروب الصراع العربي الإسرائيلي، وخاصة في النكبة والنكسة وحرب أكتوبر/ تشرين الأول 1973، فضلا عن مشاركتهم في جميع حركات المقاومة وعدد من الفصائل الفلسطينية، حيث “قدّم التونسيون عشرات الشهداء في عمليات نوعية في العمق الفلسطيني، فضلا عن انخراطهم في أنواع المقاومة الأخرى بما في ذلك “المقاومة العلمية” كالشهيد محمد الزواري، أو المقاومة الرمزية كالطالب فارس خالد (شهيد العلم)، الذي توفي أخيرا بعد رفعه العلم الفلسطيني على سطح إحدى الأبنية في مؤسسته الجامعية بالعاصمة التونسية”.