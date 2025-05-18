خالد شوكات لـ«القدس العربي»: مشروع سعيد لا يحمل عناصر الاستمرار والعلاقات مع المغرب ليست في أفضل حالاتها

تونس – «القدس العربي»:قال خالد شوكات، الوزير السابق ورئيس المعهد العربي للديمقراطية في تونس، إن مشروع الرئيس قيس سعيد لا يحمل عناصر الاستمرار، معتبرا أن الأنظمة الفردية غالبا ما تشكل حالة استثنائية تقوم الشعوب لاحقا باستبدالها بأنظمة ديمقراطية تعددية تضمن لها الحقوق والحريات.

ولم يستبعد شوكات، في حواره مع «القدس العربي»، إمكانية لجوء الرئيس سعيد في وقت لاحق إلى تعديل الدستور أو «إعادة تأويله» للاستمرار في الحكم.

واستدرك بالقول: «أنا انظر الى تجربة الرئيس قيس سعيد باعتبارها استثناء، أي قوس فُتح وسيُغلق، لأنني لا أرى أن في مشروعه عناصر الاستدامة، فالأنظمة الفردية التي تنزع إلى التسلط هي استثناء وأقواس ستغلقها الشعوب في يوماً من الأيام، أعتقد أنه لا وجود لحياة سياسية صحية وقابلة للاستدامة بدون أحزاب سياسية، وبدون مؤسسة انتخابية حرة ونزيهة وشفافة».

وتابع شوكات: «في الأنظمة الفردية لا أحد يستطيع الإجابة على سؤال: من سيخلف الرئيس؟ من كان يجرؤ على طرح هذا السؤال خلال فترة حكم بن علي، ولكن الأخير فوجئ بالأحداث التي أدت لسقوط نظامه. ونعيش اليوم زمن إلغاء السلطات التي تحولت إلى مجرد وظائف، كما أن الرئيس فوق الدستور (وفق دستور 2022) ولا يستطيع (حتى المحكمة الدستورية إن وجدت) محاسبته، رغم أنه المسؤول عن كل شيء. وهذا كله اجتهاد من رجل (في إشارة للرئيس سعيد) توفرت لديه مجموعة من الشروط لكي يحقق رؤيته الشخصية، التي أرى أن نسبة كبيرة من التونسيين لا توافق عليها».

التداول السلمي على السلطة

وأضاف بقوله: «في رأي المتواضع، أننا سنعود ذات إلى المنطق والعقلانية وما توافق عليه الناس في كل مكان من ضرورة أن يكون في تونس نظام سياسي يقوم على ضمان التداول السلمي على السلطة، ويحترم الحريات العامة وحقوق الإنسان، ويقوم على الفصل بين السلطات ومراقبة بعضها للبعض الآخر».

من جانب آخر، أشاد شوكات بتجربة «التوافق» التي كرّسها الرئيس السابق الباجي قائد السبسي ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، لكنه اعتبر أن غياب «ثقافة التوافق» لدى بعض قيادات حزبي «نداء تونس» الذي أسسه الباجي وحركة النهضة، تسببت لاحقا في اندثار النداء وانقسام كبير داخل النهضة.

وأوضح بقوله: «فكرة التوافق كانت فكرة رأسية يعني هي قناعة راسخة لدى الباجي قائد السبسي وراشد الغنوشي وبعض القيادات في حزبيهما، ولو بحث جيدا ستجد أن الموقف من التوافق هو أحد عوامل الانقسام داخل النداء والنهضة، لأنه ثقافة التوافق أصلاً هي ثقافة ضعيفة، وللأسف الشديد، العرب ما يزالون غير مستعدين -فكريا- لمقولة التوافق رغم أهميتها وضرورتها، فما زال أغلبهم يحمل حقائقه المقدسة ويريد فرضها على غيره، وفق مبدأ: ما أريكم إلا ما أراه وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، ومن هذا المنطلق ستجد القوميين وبعض الإسلاميين ما زالوا يحتفظون برؤيتهم المغلقة ويرون الآخر من خلالها. وعندما سقط النداء مثلا ظهر التأويل المغلق عبر عبير موسي ومجموعتها (الأحزاب التي تعبر عن المنظومة القديمة) التي تدعو إلى الإقصاء».

وحول عودته إلى الساحة السياسية أو تشكيله حزبا جديدا، قال شوكات: «لم أخرج من السياسة حتى أعود إليها، وغالبا ما كنت أنظر للحزب كآلية وليست غاية في حد ذاتها، وكنت ألوم على الدولة تهميشها للمنظومة الحزبية، فرغم أن نظامنا الديموقراطي يقوم على حياة حزبية تعددية ولكن الدولة تخلت عن مسؤولياتها في دعم المنظومة الحزبية، وتركتها في حال سبيلها، رغم أن الانتقال الديموقراطي يقوم على ثلاث مؤسسات رئيسية وضرورية هي الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني».

وأضاف: «انظر كيف اشتغل الإعلام التونسي على تشويه الحياة الديموقراطية حتى خسرها وعاد لبيع الطناجر! لأنه لم يكن لديه هذا الوعي التاريخي بأهمية الديموقراطية، كما أن منظمات المجتمع المدني اشتغلت ضد المشروع الديموقراطي من حيث لا تدري، وجميعنا بشكل أو بآخر مارس الحرية بدون مسؤولية نتيجة تواضع الوعي التاريخي لديه بأهمية الديموقراطية. فهذه الوسائل التي كانت يفترض أنها وسائل بناء الديموقراطية الناشئة كانت وسائل هشة لأننا اضطرينا أن نشيد بناء بوسائل صنعناها للتو وبالتالي هي وسائل هشة، ولهذا لم نستطع أن نكمل بها البناء».

كما انتقد شوكات عدم تأسيس أحزاب جديدة في تونس، فضلا عن عدم قيام الأحزاب القديمة بمراجعات حقيقية وعملية نقد ذاتي عميقة وإصلاح هيكلي من الداخل وتجاوز أخطاء الماضي.

وأضاف: «البعض ما زال يعيش زمن الإيديولوجيا المغلقة منذ عهد ستالين، ويعتقد أن الأحزاب يجب ألا تتطور، فالحزب الشيوعي يجب أن يبقى شيوعيا والحركة الإسلامية يجب أن تحافظ على أفكارها السابقة، وهذا يتعارض مع الأنظمة الديموقراطية التي ترفض الإيديولوجيات المغلقة».

وتابع شوكات: «انظر إلى الغرب، فمن النادر أن يمر عقد من الزمن دون تشكيل حزب كبير، من يلوم الرئيس إيمانويل ماكرون على تأسيس حزب «إلى الأمام» الذي خضع بعد سنوات وأعيدت صياغته في اسم جديد هو (النهضة)».

وتساءل بالقول: «حين نتنافس -كسياسيين- يجب أن نبتعد عن المزيدات في الثوابت والمشتركات، ونركز على ما ينفع الناس كالتربية والتعليم والصناعة والفلاحة والصحة وغيرها، ونبتعد عن تقسيم الناس إلى مؤمن وكافر ووطني وخائن».

إخلال تونس بثوابتها

و اعتبر شوكات أن «إخلال» تونس بثوابتها الدبلوماسية وموقفها المحايد إزاء قضية الصحراء الغربية، تسب بأزمة مع المغرب، وخاصة بعد استقبال الرئيس قيس سعيد لزعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، عام 2022.

وعلق على القمة الثلاثية السابقة بين الجزائر وتونس وليبيا بقوله: «الأمور أخذت منحى مختلفا عن ما يجب أن يكون لأن السياق المغاربي كان هو السياق المفترض لمثل هذه الحركية على مستوى السياسة الخارجية والدبلوماسية، ولكن يبدو أن الصراع الثنائي الجزائري المغربي جمد السياق المغاربي لصالح هذه السياقات الثنائية والثلاثية».

وأضاف «الجميع يعرف أن العلاقات التونسية المغربية ليست في أفضل حالاتها، وأنه لأول مرة منذ إقامة علاقات دبلوماسية بين المغرب وتونس -منذ استقلال البلدين في نفس السنة سنة 1956- لا يوجد سفراء بين البلدين، وذلك بسبب ما يسميه البعض «الانحياز» التونسي للموقف الجزائري، والخروج عن التقليد الذي التزمته تونس منذ بروز الخلاف المغربي الجزائري حول موضوع الصحراء في أواسط سبعينيات القرن الماضي. حيث التزمت تونس بمبدأ الحياد الإيجابي، بمعنى أنها حافظت على علاقات قوية مع كل من الجزائر والمغرب».

وتابع شوكات: «هذا تم الإخلال به عندما استُقبل زعيم البوليساريو في مستوى رؤساء الدول، وهو ما أحدث أزمة يبدو أن البلدين لم يستطيعا إلى اليوم معالجتها، وهناك تقدير لدى العارفين بالشأن المغاربي بأن الموقف الجزائري أصبح في تونس أكثر تأثيراً وأقوى قياساً بأي مرحلة سابقة وهو ما تقريبا ما أشار إليه وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف عندما قال أخيرا إن العلاقات التونسية الجزائرية تمر بأفضل حالها منذ قيامها».