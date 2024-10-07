خالد مشعل: السابع من أكتوبر أعاد إسرائيل إلى نقطة الصفر

الدوحة: قال رئيس حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في الخارج خالد مشعل، الإثنين، إن هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر الذي شنّته الحركة على إسرائيل، قبل عام، أعاد الدولة العبرية إلى “نقطة الصفر”.

وقال مشعل، في كلمة متلفزة، في الذكرى الأولى لهجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر، إن “طوفان الأقصى أعاد الاحتلال لنقطة الصفر وهدد وجوده”.

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج خالد مشعل بمناسبة مرور عام على “طوفان الأقصى”: -طوفان الأقصى رسخ خيار المقاومة وأعاد للإنسانية بعض أخلاقها وسيظل نقطة سوداء في تاريخ دولة الاحتلال -الهجوم الإسرائيلي على غزة اليوم لن يخفف من وطأة طوفان الأقصى على الاحتلال -حركة حماس… pic.twitter.com/PzTJ9hgsy2 — TRT عربي (@TRTArabi) October 7, 2024

(أ ف ب)