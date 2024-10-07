سياسة | عربي | فلسطين

خالد مشعل: السابع من أكتوبر أعاد إسرائيل إلى نقطة الصفر

7 - أكتوبر - 2024

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الدوحة: قال رئيس حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في الخارج خالد مشعل، الإثنين، إن هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر الذي شنّته الحركة على إسرائيل، قبل عام، أعاد الدولة العبرية إلى “نقطة الصفر”.

وقال مشعل، في كلمة متلفزة، في الذكرى الأولى لهجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر، إن “طوفان الأقصى أعاد الاحتلال لنقطة الصفر وهدد وجوده”.

(أ ف ب)

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  1. يقول صقر قريش:
    أكتوبر 7, 2024 الساعة 10:47 ص

    نعم صح لسانك يا خالد مشعل.
    ما بعد السابع من اكتوبر ليس كما قبله ولن بعود التاريخ إلى الوراء برغم الخيانات الموثقة من دول العربان وأشياعهم وامتفوجين منهم جميعا من موائد مثرثر ومن معارض اكثر ثرثرة.
    وما سببت هذه الحرب من خلل اجتماعي وعاطفي للخونة لن يتم تعويضه بسهولة، وما سببته لغيرهم من تجار الدماء والثرثرة من انتعاش معنوي. وشهرة لم يكونو يحلموا بها ضرب من الحظ الباءس.
    طوبى للطوفان ولاهل غزة ولبنان وطوبة تفلق رءووس الآخرين.

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