خامنئي: أمريكا وإسرائيل ستتلقيان “ردا ساحقا” بسبب مواجهة إيران

نقلت وسائل إعلام رسمية عن الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي قوله اليوم السبت إن الولايات المتحدة وإسرائيل “ستتلقيان بلا شك ردا ساحقا” على ما تفعلانه ضد إيران.
وقال خامنئي “على الأعداء، بما في ذلك أمريكا والنظام الصهيوني، أن يعلموا أنهم بلا شك سيتلقون ردا ساحقا على ما يفعلونه ضد إيران ومحور المقاومة”.
وأكّد في كلمته “سنفعل كل ما يجب القيام به لإعداد الأمة الإيرانية، سواء عسكريا أو سياسيا” ضد أي تهديد.
وأدلى خامنئي بهذه التصريحات أمام طلبة قبل ذكرى استيلاء طلاب محافظين على السفارة الأمريكية في طهران عام 1979 بعد وقت قصير من الثورة الإسلامية التي أطاحت بالشاه المدعوم من الولايات المتحدة.
وأدى الهجوم إلى احتجاز 52 دبلوماسيا أمريكيا كرهائن، أطلق سراحهم بعد 444 يوما.
ويأتي هذا الإعلان فيما تخوض إسرائيل التي تعد الولايات المتحدة حليفتها الرئيسية، صراعا مع إيران والجماعات المسلحة الموالية لها في المنطقة منذ بدء الحرب في قطاع غزة.
وفي 26 تشرين الأول/أكتوبر، أكد الجيش الإسرائيلي أنه هاجم أهدافا عسكرية في إيران، في عملية قدّمت على أنها رد على الهجمات الصاروخية الإيرانية ضد إسرائيل في الأول من تشرين الأول/أكتوبر.
وأعلنت إسرائيل أن هجومها استهدف خصوصا منشآت لتصنيع الصواريخ، في حين قلّلت طهران من أهميتها لكنها أبلغت عن مقتل خمسة أشخاص.
(وكالات)
هذا تماما ماكان يبحث عنه نتنياهو…. توسيع الصراع… إدخال امريكا للحرب
الخير في ما اختاره الله و كما قال تعالى في سورة الأنفال تحديدا في الآيات التي نزلت بمناسبة غزوة بدر : ” ليقضي الله أمرا كان مفعولا”
ستنكسر عصابة الشر الصهيو أمريكية البريطانية الألمانية الغربية الحاقدة الغادرة الجبانة التي عاثت سفكا بدماء الفلسطينيين واللبنانيين والعراقيين والسوريين واليمنيين هذي عقود وعقود، ورب العزة و الجبروت الحي الذي لا يموت إن النصر حليف المقاومة الفلسطينية الباسلة الشجاعة التي ستحرر فلسطين و تكسر خرافة دويلة العنكبوت التي ستحترق بالسلاح الأمريكي يا انريكي والأيام بيننا ✌️🇵🇸
الرد بحب أن يكون مفاجأ و من حيث لا يتوقع العدو وبدون ضجيج إعلامي و بشكل يمنع الكيان الصهبوني من الرد و بدون جر الولايات المتحدة للانخراط و بدون إعاقة إمكانية وقف إطلاق النار في غزة و في لبنان
المسألة معقدة و وجب التكتم و الكتمان و ترك العدو تحت الضغط النفسي و الارتباك
واستعينوا على قضاء حوائجكم بالصبر و الكتمان من حكم الرسول الخاتم محمد صلى الله عليه و سلم
وهل امريكا خارج الحرب ؟ امريكا وبريطانيا والمانيا تحارب مع إسرائيل في الشرق الأوسط في الميدان اسلحة وفي المحافل الدولية
تبادل اللكمات. ؟ةبين ايران واسرائيل ؟ ؟؟وهل هناك ما تخفيه ايران عن امتلاكها اسلحة نووية تكتيكيه لمعادلة الردع مع العدو والدي يمتلك اسلحة نووية كما تؤكدها التقارير الدوليه رغم نفي العدو ذلك . الا ان هناك فلتات لسان من كبار المسؤولين تؤكد حيازة إسرائيل على القدرات النوويه ؟ام ان التهديدات الإيرانية برد ساحق على العدو كعقوبة له لقصفه ايران مؤخراً . ، هو من باب المحافظة على بياض الوجه او انها اسيرة لشعاراتها الاستفزازيه؟ علما في العلوم العسكرية فإن الصواريخ بكافة أنواعها لا تحسم حربا ، انظرو للحرب بين روسيا وأوكرانيا ؟ كما ان استعاضة بدل الصواريخ التي تطلق. تحتاج فترة زمنية طويله لتصنيعها والوقت لا يرحم ، اما الطائرة تقصف وتعود لقاعدتها. وإعادة تجهيزها. ثانية خلال دقائق معدودة لتنطلق. مجددا لإكمال مهامها ؟؟؟ لننتظر. وهناك من سيأتي بالخبر اليقين ؟
الأمر اصبح علنيا.. وعلى عينك يا تاجر..
.
سوى لمن لا يريد أن يفهم..
.
هل تحدث خامينائي عن العدوان الاسرائيلي ضد بلده.. ورده المشروع عليه..
.
لا.. انه تحدث عن ما تفعله اسرائيل وامريكا ضد ايران.. وقال.. ” .. ردا ساحقا على ما تفعلانه ضد إيران.. ”
.
الأمر اكبر بكثير من عدوان عسكري لبلد على بلد آخر.. وهذا له مصطلحاته الخاصة..
.
.خامينائي تحدث عن ما نفعله امريكا واسرائيل ضد ايران كله .. ومنه الهجوم العسكري الدي هو فقط نقطة..
.
الأمر فيه صراع مصالح.. وعلى رأسها تهديد مشروع ايران بتصدير الثورة.. التي تكسب بها ايران نفودا عملاقا..
.
الرسالة واضحة ببداية نزاع طويل الأمد.. فالامر استراتيجي وليس عسكري محدود..
.
لذلك تحدث خامينائي عن المستقبل القريب والبعيد ايضا.. بقوله ” “سنفعل كل ما يجب القيام به لإعداد الأمة الإيرانية، سواء عسكريا أو سياسيا”
.
تتمة ..
.
كل هذا يوضح ما قلناه سابقا أن الأمر قد قضي عند الغرب بتقزيم دور وحجم ايران.. والأمر ليس بالضرورة سينجح..
لكن ارى ان له مقومات النجاح كبيرة جدا.. وها هو خامينائي يتحدث عن عراك سيستمر زمنيا..
اللهم نصرا عزيزا مؤززا لأحرار إيران واليمن ولبنان والعراق وفلسطين على حثالة الحلف الصهيو صليبي الأمريكي البريطاني الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي يعيث سفكا بدماء الفلسطينيين واللبنانيين والعراقيين والسوريين واليمنيين هذي عقود وعقود وعقود وهم ينشرون الحروب و الدمار في الشرق الأوسط التعيس يا بئيس حقيقة مكشوفة ومفضوحة منذ 1948 ✌️🇵🇸🇱🇧🇮🇷☹️💪🚀🐒🔥
انا لم اشاهد في حياتي دولة منتصرة تدك بالصواريخ ليل نهار.. ولا شعب منتصر يعيش في الملاجئ .. هذه الحرب ايقظت الكثير من الشعوب النائمة .. بان الحرب هي حرب علم و معرفة و صناعة و ايمان .. اما الذين يعتمدون على امريكا فمصيرهم معروف
محور المقاومة لا غالب لهم بإذن الله و الهزيمة النهائية ستکون لأعداء محور المقاومة ان شاءالله بزوال و محو كيان الاحتلال من الوجود بفضل الله وصمود المقاومة في فلسطين ومحور المقاومة ولبنان وسوریه والعراق واليمن وايران وکل شرفاء وأحرار الأمة العربیه والإسلامية والإنسانية.
على إيران أن ترسل رسالة واضحة للصهاينة
أن إيران تستطيع أيضاً أن تضرب بقوة!
لأن ضربة صغيرة ضد الصهاينة تخاطر بمنحهم المزيد من الثقة.
الصهاينة يضربون بقوة دائمًا، ولا يفكرون أبدًا في العواقب